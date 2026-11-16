Raketenstart missglückt:Rückschlag für Bezos: Amazon muss 40 Satelliten aufgeben
Raketenpanne in Florida: 40 Satelliten für Amazons Internetdienst Leo erreichen die Umlaufbahn nicht. Ein herber Rückschlag für Amazon-Gründer Jeff Bezos.
Der US-Konzern Amazon hat beim Aufbau seines Satellitennetzwerks einen Rückschlag erlitten. Beim missglückten Start einer Rakete wurden am Sonntag 40 Satelliten zerstört, die für den Internetdienst Amazon Leo bestimmt waren, wie die United Launch Alliance (ULA) mitteilte.
Bei der Vulcan-Rakete sei kurz nach dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida eine Störung aufgetreten. Die Ursache war zunächst unklar. Es sei zu einer Anomalie gekommen, teilte ULA unter Berufung auf Daten des Startleiters mit. Die Satelliten hätten die Umlaufbahn nicht erreicht.
Post von ULA bei X
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Vulcan-Rakete: Ursache der Störung noch unklar
"Jeder Flug liefert Daten, und aus jedem Flug lernen wir etwas", erklärte das Unternehmen. "Da die Anomalie gerade erst aufgetreten ist, liegen uns noch keine genauen Daten dazu vor, was heute passiert ist."
Der Fehlschlag am Sonntag ereignete sich beim ersten von 38 Flügen, die Amazon bei der ULA, einem Gemeinschaftsunternehmen der US-Luftfahrtkonzerne Lockheed Martin und Boeing, gebucht hat. Amazon hat seit April 2025 rund 400 Satelliten ins All gebracht.
LV-01 lautete die Bezeichnung der Mission vom Sonntag. "ULA ist für Amazon ein verlässlicher Partner. Wir gehen davon aus, dass ULA aus dieser Mission lernen und seine langfristigen Pläne für Vulcan umsetzen wird", hieß es weiter.
Fehlstart könnte Engpass bei Raketenstarts verschärfen
Amazon Leo soll dem satellitengestützten Internet-Netzwerk Starlink von Tech-Milliardär Elon Musk Konkurrenz machen. Insgesamt soll das Netzwerk aus mehr als 3.200 Satelliten bestehen. Der Fehlschlag dürfte eine langwierige technische Untersuchung nach sich ziehen. Die Rakete fiele dann monatelang aus. Dies könnte den Engpass bei Raketenstarts in den USA verschärfen.
Dieser geht auf Pannen bei anderen Raketen und Probleme in der gesamten Branche zurück. Hinzu kommt die bevorstehende Ausmusterung der Falcon 9 von SpaceX, der am häufigsten startenden Rakete der Welt. Das Unternehmen nimmt für sie keine Buchungen mehr an.
Es war der fünfte Flug der Vulcan seit ihrer Premiere 2024 und der erste seit neun Monaten. Die Startpause zog sich wegen zweier Untersuchungen in die Länge. Sie betrafen die seitlichen Feststoff-Booster und die BE-4-Haupttriebwerke der Rakete. Die Triebwerke stammen von Blue Origin, dem Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos.
Blue Origin hatte bereits im Mai einen Rückschlag erlitten, als seine New-Glenn-Rakete bei einem Test auf der Startrampe explodierte.
SpaceX fängt erstmals Starship-Oberstufe auf
Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX gelang es derweil am Samstag erstmals, die Riesenrakete Starship bei ihrer Rückkehr zur Erde aufzufangen, nachdem sie 26 Satelliten für das Starlink-Netzwerk ins All gebracht hatte.
Die Landung stellt einen Meilenstein in dem jahrzehntelangen Bestreben der Raumfahrtindustrie nach vollständig wiederverwendbaren Raketensystemen dar. Die Entwicklung könnte künftig die Kosten für Raumfahrtmissionen deutlich senken und häufigere Starts ermöglichen.
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