Raketenpanne in Florida: 40 Satelliten für Amazons Internetdienst Leo erreichen die Umlaufbahn nicht. Ein herber Rückschlag für Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Beim ersten Testflug einer Vulcan-Rakete wurden nach einer Störung 40 Satelliten für den Internetdienst Amazon Leo zerstört. Die Rakete war in Cape Canaveral in Florida gestartet. 16.11.2026 | 0:22 min

Der US-Konzern Amazon hat beim Aufbau seines Satellitennetzwerks einen Rückschlag erlitten. Beim missglückten Start einer Rakete wurden am Sonntag 40 Satelliten zerstört, die für den Internetdienst Amazon Leo bestimmt waren, wie die United Launch Alliance (ULA) mitteilte.

Bei der Vulcan-Rakete sei kurz nach dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida eine Störung aufgetreten. Die Ursache war zunächst unklar. Es sei zu einer Anomalie gekommen, teilte ULA unter Berufung auf Daten des Startleiters mit. Die Satelliten hätten die Umlaufbahn nicht erreicht.

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Vulcan-Rakete: Ursache der Störung noch unklar

"Jeder Flug liefert Daten, und aus jedem Flug lernen wir etwas", erklärte das Unternehmen. "Da die Anomalie gerade erst aufgetreten ist, liegen uns noch keine genauen Daten dazu vor, was heute passiert ist."

Der Fehlschlag am Sonntag ereignete sich beim ersten von 38 Flügen, die Amazon bei der ULA, einem Gemeinschaftsunternehmen der US-Luftfahrtkonzerne Lockheed Martin und Boeing, gebucht hat. Amazon hat seit April 2025 rund 400 Satelliten ins All gebracht.

Jeder Start birgt Risiken, und das gilt besonders für Erstmissionen wie LV-01. „ Amazon

LV-01 lautete die Bezeichnung der Mission vom Sonntag. "ULA ist für Amazon ein verlässlicher Partner. Wir gehen davon aus, dass ULA aus dieser Mission lernen und seine langfristigen Pläne für Vulcan umsetzen wird", hieß es weiter.

Die Rakete der United Launch Alliance (ULA) fliegt nach ihrem Start in den Himmel. Kurz danach kam es zu einer Störung. (Archivbild) Quelle: Michael Cain Jr/Action Press

Fehlstart könnte Engpass bei Raketenstarts verschärfen

Amazon Leo soll dem satellitengestützten Internet-Netzwerk Starlink von Tech-Milliardär Elon Musk Konkurrenz machen. Insgesamt soll das Netzwerk aus mehr als 3.200 Satelliten bestehen. Der Fehlschlag dürfte eine langwierige technische Untersuchung nach sich ziehen. Die Rakete fiele dann monatelang aus. Dies könnte den Engpass bei Raketenstarts in den USA verschärfen.

Der US-Raketenbauer hat es zum ersten Mal geschafft, den oberen Teil der Rakete „Starship“ bei der Rückkehr zur Erde aufzufangen. Das zählt als großer Schritt dahin, Raketen wiederzuverwenden. 15.11.2026 | 1:19 min

Dieser geht auf Pannen bei anderen Raketen und Probleme in der gesamten Branche zurück. Hinzu kommt die bevorstehende Ausmusterung der Falcon 9 von SpaceX, der am häufigsten startenden Rakete der Welt. Das Unternehmen nimmt für sie keine Buchungen mehr an.

Es war der fünfte Flug der Vulcan seit ihrer Premiere 2024 und der erste seit neun Monaten. Die Startpause zog sich wegen zweier Untersuchungen in die Länge. Sie betrafen die seitlichen Feststoff-Booster und die BE-4-Haupttriebwerke der Rakete. Die Triebwerke stammen von Blue Origin, dem Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Bei einem Test auf der Startrampe ist die Rakete des Raumfahrtunternehmens Blue Origin explodiert. Der Konzern gehört dem US-Milliardär Jeff Bezos. Das gesamte Personal sei in Sicherheit gewesen. 29.05.2026 | 0:17 min

Blue Origin hatte bereits im Mai einen Rückschlag erlitten, als seine New-Glenn-Rakete bei einem Test auf der Startrampe explodierte.

SpaceX fängt erstmals Starship-Oberstufe auf

Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX gelang es derweil am Samstag erstmals, die Riesenrakete Starship bei ihrer Rückkehr zur Erde aufzufangen, nachdem sie 26 Satelliten für das Starlink-Netzwerk ins All gebracht hatte.

Die Landung stellt einen Meilenstein in dem jahrzehntelangen Bestreben der Raumfahrtindustrie nach vollständig wiederverwendbaren Raketensystemen dar. Die Entwicklung könnte künftig die Kosten für Raumfahrtmissionen deutlich senken und häufigere Starts ermöglichen.

Quelle: Reuters, AFP