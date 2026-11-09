Wer von einem Flug zu Mond oder Mars träumt, kann sich jetzt bei der Nasa bewerben: Die Raumfahrtbehörde sucht neue Astronauten. Es gibt aber einen Haken.

Die Nasa sucht neue Astronautinnen und Astronauten. Zu den Voraussetzungen zählen die amerikanische Staatsbürgerschaft, ein Universitätsabschluss und Berufserfahrung. 09.11.2026 | 0:29 min

Unter dem Motto "Das Universum ruft" sucht die Nasa neue Astronauten und Astronautinnen. Bewerbungen können bis zum 3. Dezember eingereicht werden, wie die US-Raumfahrtbehörde mitteilte. Allerdings werden nur Bewerberinnen und Bewerber mit US-Staatsbürgerschaft genommen.

Zu den Anforderungen gehören:

ein Master-Abschluss in einem naturwissenschaftlichen Studienfach oder ein ähnlicher Abschluss

mindestens drei Jahre Berufserfahrung oder

mindestens 750 Stunden Flugtraining.

Außerdem gilt es, einen Fitnesstest zu bestehen und "starke Führungs-, Teamwork und Kommunikationsfähigkeiten" nachzuweisen. Wer diese Hürden überwindet und am Ende ausgewählt wird, kann auf Flüge zum Mond oder vielleicht sogar zum Mars hoffen.

Nasa: "Den typischen Astronauten gibt es gar nicht"

In einem Motivationsvideo mit dem Slogan "The Universe is Calling" (Deutsch: Das Universum ruft), das die Nasa auf X postete, kommen mehrere Frauen und Männer in Astronautenkleidung zu Wort. "Wenn du unter Druck aufblühst, wenn du Geschichte schreiben willst, dann will die Nasa dich!" und "Den typischen Astronauten gibt es gar nicht", heißt es darin.

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"Die Leute, die wir aussuchen, könnten auf dem Mond laufen, auf einer Mondbasis leben und arbeiten und dabei helfen, Systeme und Operationen zu entwickeln, die eines Tages ganze Teams zum Mars bringen werden", sagte Nasa-Chef Jared Isaacman.

Für diese Missionen braucht es technische Spitzenleistungen, gutes Urteilsvermögen, Teamwork und Mut. „ Jared Isaacman, Nasa-Chef

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Tausende Bewerber auf wenige Plätze

Zuletzt hatte die Nasa 2024 eine Bewerbungsrunde geöffnet. Aus den 8.000 Interessentinnen und Interessenten, die sich daraufhin meldeten, wählte die Raumfahrtbehörde zehn aus. Sie durchlaufen derzeit das etwa zweijährige Training.

Die bisherige Rekordzahl an Bewerbungen ging 2016 ein, damals waren es mehr als 18.000. Insgesamt hat die Nasa in ihrer Geschichte bislang rund 370 Astronautinnen und Astronauten ausgewählt, etwa 30 davon sind momentan aktiv.

Quelle: dpa