SpaceX fängt Starship-Rakete mit Greifarm auf

Spektakuläre Bilder von Elon Musks Raketenfirma SpaceX: In Texas fängt ein Greifarm einen Teil der Starship-Rakete bei der Landung auf. Kurz zuvor gab es noch einen Rückschlag.

SpaceX glückt Landung: Zum ersten Mal konnte eine Starship-Rakete nach ihrem Flug wieder auf der Erde aufgefangen werden. Der Moment im Video. 15.11.2026 | 0:38 min

Erstmals hat das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX die obere Stufe des Riesen-Raketensystems Starship nach einem Testflug ins Weltall auf der Erde wieder aufgefangen. Rund 20 Stunden nach dem Start kehrte das Starship kontrolliert zum Weltraumbahnhof Starbase im Bundesstaat Texas in den USA zurück und wurde dort von Greifarmen am Startturm aufgefangen. Es war das erste Mal, dass SpaceX einen solchen Fangversuch unternommen hatte.

Die erfolgreiche Landung stellt einen Meilenstein in dem jahrzehntelangen Bestreben der Raumfahrtindustrie nach vollständig wiederverwendbaren Raketensystemen dar. Die Entwicklung könnte künftig die Kosten für Raumfahrtmissionen deutlich senken und häufigere Starts ermöglichen.

SpaceX-Sprecher Dan Huot sprach nach der sicheren Rückkehr zur Erde von einem "Heiligen Gral" der Raumfahrt. "Wir haben ein Starship eingefangen, und jetzt ändert sich alles", sagte Huot. Unternehmenschef Elon Musk gratulierte dem SpaceX-Team. "Der große Tag ist gekommen", schrieb er in seinem Onlinedienst X. Die Rakete in den Fangarmen sehe "großartig" aus. Nasa-Chef Jared Isaacman nannte die geglückte Landung "fast magisch".

Rückblick: Noch beim 14. Testflug Ende September erreicht die SpaceX-Rakete Starship erstmals die Erdumlaufbahn. 28.09.2026 | 0:38 min

Untere Raketenstufe stürzte ins Meer

Zuvor hatte es bei dem 15. Testflug schon einen Rückschlag für das Raumfahrtunternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk gegeben: Eigentlich hatte auch die untere Raketenstufe von Greifarmen am Startturm wieder aufgefangen werden sollen, doch das klappte nicht.

Dem Raumfahrtunternehmen SpaceX ist ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung einer vollständig wiederverwendbaren Rakete gelungen. Quelle: AP | Eric Gay

Der Booster namens "Super Heavy" kehrte zwar kurz nach dem Start zur Erde zurück, stürzte aber kontrolliert ins Meer und ging in Flammen auf. Bei drei vorherigen Teststarts hatte das Auffangen der unteren Raketenstufe zuvor geklappt.

Der Booster habe sich "von selbst abgeschaltet, weil er ein Problem erkannt hat", erklärte Huot. Das Problem habe das System betroffen, das für Lenkung, Navigation und Steuerung verantwortlich sei. SpaceX entschied sich daher nach eigenen Angaben, die untere Stufe, die bei drei vorangegangenen Testflügen bereits erfolgreich geborgen werden konnte, diesmal nicht einzufangen.

Die "Starship" genannte obere Raketenstufe schwenkte kurz nach der Trennung von der unteren Raketenstufe in eine Erdumlaufbahn ein und setzte Satelliten für Musks Internetdienst Starlink aus. Danach umrundete sie mehrfach die Erde.

Bilder zeigen einen Krater nach einem SpaceX-Einschlag auf dem Mond: Der Einschlag soll etwas etwa 18 Meter breit sein. 19.08.2026 | 0:24 min

Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue

Das Raketensystem Starship ist riesig und sogar größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: dem etwa 70 Meter langen Booster "Super Heavy" und der - ebenfalls "Starship" genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst. Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können.

Erstmals wurde das Raketensystem im April 2023 getestet - damals explodierte es nach wenigen Minuten aber komplett. Die weiteren Tests verliefen unterschiedlich erfolgreich. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX auch das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.

Quelle: dpa, AFP