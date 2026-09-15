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USA bestätigen: Haben Waffen im Weltraum stationiert

Aufrüsten im All:USA bestätigen: Haben Waffen im Weltraum stationiert

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Erstmals hat die U.S. Space Force offiziell bestätigt, dass die USA Waffen im Weltraum stationiert haben. Einzelheiten wurden nicht genannt.

Flagge der United States Space Force zusammen mit der Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika (Illustration)

Die von Donald Trump initiierte United States Space Force dient zur Verteidigung im Weltraum.

Quelle: IMAGO / Depositphotos

Die USA haben erstmals offiziell die Stationierung von Waffen im Weltall bestätigt. "Die USA verfügen über Waffen zur Weltraumkontrolle im Orbit", erklärte ein Sprecher der U.S. Space Force am Montag, ohne allerdings Einzelheiten zu den Waffen zu nennen. Er teilte lediglich mit, dass sie "in der Lage sind, den gemeinsamen Kampfverband gegen feindliche Aktionen zu verteidigen".

Die Weltraumkontrolle umfasse die Einsatzbereiche, "die erforderlich sind, um den Weltraum zu kontrollieren und zu verteidigen", hieß es in der Erklärung weiter. Dabei kämen "kinetische und nicht-kinetische Mittel" zum Einsatz. Diese Fähigkeiten könnten "sowohl für offensive als auch für defensive Zwecke eingesetzt werden".

Digital bearbeitete Illustration eines raketenartigen Militärflugkörpers mit der Aufschrift ‚U.S. Army‘ über der nächtlichen Erde, mit leuchtenden Städten, Sternenhimmel und grafischem Raster-Overlay im Hintergrund

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China entwickele und betreibe "Weltraum- und Weltraumabwehrfähigkeiten als Teil einer Strategie zur Modernisierung des Militärs", erklärte die Space Force. Russland wiederum betrachte "den Weltraum als Kriegsschauplatz". Moskau gehe davon aus, "dass die Vorherrschaft im Weltraum ein entscheidender Faktor in zukünftigen Konflikten sein wird".

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Über US-Aktivitäten im Weltall berichtete ZDFheute Xpress am 30.08.2026 um 20:59 Uhr.
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