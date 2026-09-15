USA bestätigen: Haben Waffen im Weltraum stationiert

Erstmals hat die U.S. Space Force offiziell bestätigt, dass die USA Waffen im Weltraum stationiert haben. Einzelheiten wurden nicht genannt.

Die von Donald Trump initiierte United States Space Force dient zur Verteidigung im Weltraum. Quelle: IMAGO / Depositphotos

Die USA haben erstmals offiziell die Stationierung von Waffen im Weltall bestätigt. "Die USA verfügen über Waffen zur Weltraumkontrolle im Orbit", erklärte ein Sprecher der U.S. Space Force am Montag, ohne allerdings Einzelheiten zu den Waffen zu nennen. Er teilte lediglich mit, dass sie "in der Lage sind, den gemeinsamen Kampfverband gegen feindliche Aktionen zu verteidigen".

Die Weltraumkontrolle umfasse die Einsatzbereiche, "die erforderlich sind, um den Weltraum zu kontrollieren und zu verteidigen", hieß es in der Erklärung weiter. Dabei kämen "kinetische und nicht-kinetische Mittel" zum Einsatz. Diese Fähigkeiten könnten "sowohl für offensive als auch für defensive Zwecke eingesetzt werden".

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U.S. Space Force von Trump eingesetzt

In seiner ersten Amtszeit hatte US-Präsident Donald Trump 2019 eine United States Space Force als eigene Teilstreitkraft ins Leben gerufen. Sowohl Russland als auch China - die beiden geopolitischen Hauptrivalen der USA - stellen potenzielle Bedrohungen für die US-Interessen im Weltraum dar.

China entwickele und betreibe "Weltraum- und Weltraumabwehrfähigkeiten als Teil einer Strategie zur Modernisierung des Militärs", erklärte die Space Force. Russland wiederum betrachte "den Weltraum als Kriegsschauplatz". Moskau gehe davon aus, "dass die Vorherrschaft im Weltraum ein entscheidender Faktor in zukünftigen Konflikten sein wird".

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Früher galt die größte Sorge der Stationierung von Atomwaffen im Weltraum. Doch 1967 wurde der Weltraumvertrag unterzeichnet, dem die USA und Russland angehören und der eine solche Stationierung im Weltraum verbietet. Zu den Unterzeichnern gehört auch China, dem Vertrag zufolge soll die Erforschung des Alls "friedlich" erfolgen. Auf Satelliten oder Raumschiffen stationierte konventionelle Waffen sind damit jedoch nicht erfasst.

Hacker-Angriffe auf Satelliten nehmen zu

Zuletzt gewann das Hacken und Stören von Satelliten zunehmend an Bedeutung. Sowohl Russland als auch die USA, China und Indien loten ihre Möglichkeiten dazu aus, wie sie außerhalb des Vertrags agieren können, unter anderem durch Angriffe auf die für die militärische Kommunikation, Überwachung und Navigation wichtigen Satelliten der Rivalen.

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Quelle: AFP