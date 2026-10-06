Ist Deutschland in Gefahr, in einen Krieg mit Russland zu geraten? Sicherheitsexperte Peter R. Neumann sieht bereits einen "psychologischen Krieg". Er warnt vor einer "Illusion".

Neumann: "Diesen Gefallen sollte man Putin nicht tun"

Ein konventioneller Angriff Russlands auf die Nato drohe "eher nicht", sagt Peter Neumann. Der "psychologische Krieg" könne aber schnell in einen gewaltsamen Krieg umschlagen. 05.10.2026 | 5:06 min

Bundesnachrichtendienst-Präsident Martin Jäger warnt, Deutschland sei "in Gefahr, in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten". Die akute Bedrohung eines konventionellen Angriffs sieht Sicherheitsexperte Peter R. Neumann im Interview mit dem ZDF heute journal nicht - er spricht jedoch von einem "psychologischen Krieg", den er bereits beobachte. Der Experte vom King's College in London warnt vor den Zielen des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Sehen Sie das ganze Interview oben im Video oder lesen Sie es hier in Auszügen.

Konventioneller Angriff nicht "Modus Operandi von Putin"

"Ich glaube, ein konventioneller Angriff auf Nato-Staaten droht eher nicht", bewertet Neumann die aktuelle Bedrohungslage Deutschlands durch Russland. Das sei auch "nicht der Modus Operandi von Wladimir Putin".

Am Montag wurden die Chefs der Nachrichtendienste vom Bundestag befragt. Thema waren unter anderem die sich häufenden Angriffe auf deutsche Infrastruktur. 05.10.2026 | 2:34 min

Am Montag hatte BND-Chef Jäger bei der jährlichen Anhörung der Nachrichtendienste im Bundestag von einer "neuen gefährlichen Qualität" russischer Aktivitäten gesprochen und auf den versuchten Drohnenanschlag am Flughafen Leipzig verwiesen. Von keinem anderen Land gehe "aktuell eine so direkte, umfassende und konkrete Bedrohung gegen Deutschland aus".

Auch Außenminister Johann Wadephul (CDU) betonte mit Blick auf EU- und Nato-Mitglieder, man müsse "davon ausgehen, dass Russland weitergehende Pläne hat".

Peter R. Neumann ... Quelle: ZDF ... ist Professor für Sicherheitsstudien am King's College London und Gründer des International Centre for the Study of Radicalisation, das zu den weltweit führenden Forschungsinstituten im Bereich der Terrorismusforschung zählt.



Neumann sieht "psychologischen Krieg"

Neumann sieht derzeit "eine Art psychologischen Krieg, der schnell in einen gewaltsamen Krieg überspringen kann". Dabei handele es sich um eine Auseinandersetzung unterhalb der Schwelle zum offenen Krieg, bei der es manchmal sehr schwierig sei, einen Verantwortlichen zu identifizieren.

Der Sicherheitsexperte verweist ebenfalls auf Drohnenangriffe, Angriffe auf Rüstungsfirmen und die Beschädigung von Unterseekabeln. Dieses Vorgehen solle "auch den Willen der Bevölkerung untergraben", sagt Neumann.

Geheimdienste in Europa warnen vor einer begrenzten Invasion Russlands auf Nato-Gebiet. Reale Bedrohung oder Panikmache? Militärexperte Gustav Gressel analysiert, wie Putin das Bündnis testet. 22.09.2026 | 13:32 min

Geheimdienst-Reform "richtig und notwendig"

Die von der Bundesregierung im August auf den Weg gebrachte Reform der Geheimdienste hält Neumann für "richtig und notwendig". Diese sieht mehr Befugnisse für die Dienste vor, mit denen insbesondere der Schutz vor hybriden Angriffen erhöht werden soll. "Sabotage, Spionage, Cyberangriffe und verdeckte Aktionen fremder Mächte erfordern neue Antworten", erklärte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) seinerzeit.

Neumann sagt, bisher gäbe es "zum Beispiel sehr viele Cyberangriffe auf Deutschland, gegen die sich Deutschland kaum wehren kann, weil diese Cyberangriffe aus Russland kommen und die Verantwortlichen nicht ausgeliefert werden".

Wenn jetzt also der BND die Möglichkeit bekommt, zurückzuhacken, dann wäre das zumindest eine Möglichkeit, das abzustellen. „ Peter R. Neumann

Die Geheimdienste unterstützen das Vorhaben der Bundesregierung zur Ausweitung ihrer Befugnisse. ZDF-Korrespondent Klaus Brodbeck berichtet. 05.10.2026 | 1:04 min

Ukraine-Unterstützung: Neumann warnt vor einer "Illusion"

Und welches Ziel verfolgt Putin mit dem hybriden Krieg? Neumann sagt, Putin wolle die Bevölkerung in Deutschland manipulieren und zu einer Schlussfolgerung bringen: dass man "diesen Konflikt ganz einfach beenden" könne, indem man die Ukraine nicht mehr unterstützt.

Diesen Gefallen sollte man ihm nicht tun. „ Peter R. Neumann

Es sei eine "Illusion", zu denken, dieser Konflikt ließe sich "einfach so" beenden. Bei einem russischen Sieg "beginnen erst die Probleme", warnt Neumann.

Das Interview im ZDF heute journal führte Dunja Hayali. Autor der Zusammenfassung ist ZDFheute-Redakteur Julian Vulturius.

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