Kommt Russlands Angriff?:"Wir haben nicht verstanden, mit wem wir es zu tun haben"
von Luis Schwenk
Die EU plant, bis 2030 verteidigungsfähig zu sein. Doch wie groß ist die Bedrohung wirklich? Wie reagiert Deutschland auf hybride Angriffe? Die Debatte im auslandsjournal-Podcast.
Vergangenen Samstag sprach Johann Wadephul am Rande der UN-Generalversammlung überraschend mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow. Es war das erste Treffen eines deutschen und russischen Außenministers seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine vor viereinhalb Jahren. Dabei schien ein Gespräch zwischen den beiden Außenministern bis vor kurzem noch undenkbar. Im Anschluss ließ Lawrow jedoch wissen, er habe "nichts Neues erfahren".
Wie gehen Deutschland und Europa mit der Bedrohung aus Russland um? In der aktuellen Folge des auslandsjournal-Podcast "Der Trump-Effekt" sprechen die ZDF-Korrespondenten Katrin Eigendorf und Ulf Röller mit Andreas Kynast, ZDF-Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin, über hybride Angriffe, die Rolle der Nato und Deutschlands neue Strategie im Umgang mit Russland.
Russlands hybride Bedrohung
Am 4. August war am Flughafen Leipzig/Halle eine mit Sprengstoff bestückte Drohne in der Nähe einer ukrainischen Frachtmaschine entdeckt worden. Anfang September gab die Bundesregierung bekannt, Russland sei nach eigenen Erkenntnissen für den Angriff verantwortlich.
Für Andreas Kynast ist klar: Der Vorfall in Leipzig hätte wesentlich schlimmer ausgehen können. Auch die deutsche Reaktion hätte wesentlich schärfer ausfallen können. Bislang habe Deutschland lediglich das letzte russische Konsulat sowie das russische Haus geschlossen. Die Reaktion habe so der russischen Seite eher signalisiert, dass Deutschland kein Interesse an einer Eskalation hat. Im Gespräch mit Lawrow habe Wadephul auch deshalb den Drohnenanschlag aufgeführt und signalisiert, dass "eine Linie überschritten worden ist".
Katrin Eigendorf, internationale Sonderkorrespondentin des ZDF, ordnet ein: "Diese Destabilisierung ist ein Prinzip russischer Politik." Die russische Strategie setze dabei auf kontinuierliche Nadelstiche durch Terrorakte, Cyberkriminalität und andere hybride Angriffsformen wie den Drohnenvorfall in Leipzig. Für Eigendorf ist Putins Regime in sich kriegerisch. So kämpfe es nicht nur gegen die Ukraine, sondern führe zeitgleich einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung und Europa.
Steht ein Angriff Russlands bevor?
Trotz der erhöhten Bedrohungslage ist laut Ulf Röller, ZDF-Studioleiter in Brüssel, für viele nicht gesichert, dass ein Angriff Russlands auf NATO- oder EU-Gebiet direkt bevorstehe. Laut Röller basiere die gesamte Strategie der Nato und EU vielmehr auf dem Szenario, dass Russland im Jahr 2030 in der Lage sein könnte, Nato-Gebiet anzugreifen.
Katrin Eigendorf ist sich sicher: "Ich glaube, wir werden eine ganz andere Art von Verteidigungsbereitschaft haben müssen." Ein Angriff auf Europa verlaufe schließlich auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig, so Eigendorf. Der Iran-Krieg habe zudem gezeigt, dass die wirtschaftliche Stärke nicht allein über einen Konflikt entscheidet. Deshalb müsse man künftig auch in Europa "Verteidigung viel, viel größer denken".
Die wachsende Sorge über ein drohendes Wettrüsten zwischen Nato-Staaten und Russland sei "gerade für Deutschland eine ganz gesunde Reaktion", findet Andreas Kynast. Auch die Politik könne besser auf diese Bedenken eingehen, so Kynast.
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Eigendorf und Kynast sind sich zudem einig, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine kaum durch Diplomatie allein beendet werden werde. Denkbar sei vielmehr, dass Russland den Krieg erst dann beende, wenn es sich nicht mehr lohne, die Kämpfe weiterzuführen, so Eigendorf.
Ulf Röller sieht dabei vor allem europäische Werte unter Beschuss. So sei es für den Ausgang des Krieges auch entscheidend, ob Europa die eigenen Werte standhaft verteidige: "Ich glaube, dass der Krieg nicht mit Waffen entschieden wird, sondern in den Köpfen."
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