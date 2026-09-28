Kiew: Angriff auf Akademie und Klinik - Klitschko sieht "Terror"

Russland greift die Ukraine weiter heftig an. In der Hauptstadt Kiew wurden die Akademie der Wissenschaften und eine Klinik getroffen. Bürgermeister Klitschko sieht "puren Terror".

Angriffe auf Kiew - Klitschko: "Der Terror geht weiter"

Der Luftkrieg hat sich für die Ukraine verändert. Denn Russland setzt bei Angriffen verstärkt auf Drohnen mit Jetantrieb. Sie fliegen bis zu 9.000 Meter hoch und sind bis zu 600 km/h schnell. 28.09.2026 | 1:41 min

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Akademie der Wissenschaften im normalerweise gut geschützten Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist nach ukrainischen Angaben eine Frau getötet worden. Sechs weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag. Derweil wurde nach ukrainischen Angaben ein Grenzübergang zu Polen bei einem russischen Drohnenangriff beschädigt. Auch ein Krankenhaus wurde Ziel von Angriffen.

Videos in Onlinediensten zeigten dichten Rauch, der aus den Fenstern des Gebäudes der Akademie der Wissenschaften drang, während die Feuerwehr versuchte, die Flammen zu löschen. Menschen drängten sich in den Fensterstöcken, um den Flammen und dem Rauch zu entkommen. Auf der Straße vor dem Gebäudekomplex in Kiew brannten mehrere Autos.

Bei russischen Angriffen auf zivile Ziele in der Ukraine starben mindestens fünf Menschen. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von Terrorismus. 28.09.2026 | 0:21 min

Klitschko besucht angegriffene Akademie

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, hat Russland eine Kampagne des "puren Terrors" gegen die Zivilbevölkerung vorgeworfen. Beim Besuch des Rettungseinsatzes an der Nationalen Akademie der Wissenschaften sagte er:

Der Terror geht weiter. „ Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew

"Seit mehr als einer Woche greift Russland immer wieder Kiew an, wodurch das normale Leben in der Stadt gestört und Gebäude zerstört werden."

Während UN-Versammlung: Heftige russische Attacken auf Kiew

Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko inspiziert das Gebäude der Nationalen Akademie der Wissenschaften, das nach einem russischen Drohnenangriff im Zentrum von Kiew (Ukraine) beschädigt wurde. Quelle: Evgeniy Maloletka / AP

Akademie: Angriff auf "friedliche Menschen"

Die Akademie der Wissenschaften, die nahe der Nationaloper, mehrerer Regierungsgebäude und der deutschen Botschaft liegt, verurteilt den Angriff als "russischen Terror" und "Barbarei". Die Attacke habe sich gegen "friedliche Menschen, die einfach nur an ihren Arbeitsplätzen waren" sowie "die ukrainische Wissenschaft, Bildung und Kultur" gerichtet.

Das Auswärtige Amt in Berlin verurteilte den Angriff "auf das Schärfste". Russland nehme "erneut zivile Todesopfer und Verletzte in Kauf - auch in unmittelbarer Nähe unserer Botschaft", erklärte das Auswärtige Amt im Onlinedienst X. "Wir unterstützen die Ukraine weiter."

Laut Selenskyj konnte über die Hälfte der russischen Drohnen abgewehrt werden, sagt ZDF-Reporter Torge Bode über die Luftangriffe auf Kiew. 28.09.2026 | 3:25 min

Selenskyj: Angriff auf Klinik

Bei der Angriffsserie ist nach offiziellen Angaben auch eine Klinik getroffen worden. "Derzeit versuchen die Rettungskräfte, den Brand schnellstmöglich zu löschen", schrieb Präsident Selenskyj auf Telegram. Zu möglichen Opfern dieses Angriffs wurden keine Angaben gemacht.

Die private Klinikkette Dobrobut bestätigte der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine zunächst einen Einschlag in einer Einrichtung. Später konkretisierte das Unternehmen die Niederlassung. Vor dem Einzug der Klinik beherbergte das Gebäude eine Filiale des Telekommunikationsunternehmens Ukrtelecom.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

Quelle: AFP, dpa