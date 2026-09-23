Während UN-Versammlung: Heftige russische Attacken auf Kiew

Während Präsident Selenskyj in New York an der UN-Vollversammlung teilnimmt, wird sein Land heftig von Russland attackiert. Im Fokus: die Städte Kiew und Saporischschja.

Die Ukraine wird weiter von Russland angegriffen. In Kiew wurde unter anderem eine Tankstelle von einer Drohne getroffen. 23.09.2026 | 0:18 min

Vor der Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York hat Russland Kiew mit Drohnen und Raketen attackiert. Örtlichen Behördenangaben zufolge wurden bei Angriffen nach Tagesanbruch mindestens zwei Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt.

Die Drohnenangriffe lösten Brände aus und beschädigten Gebäude in der Hauptstadt und an anderen Orten in der Ukraine.

Wir werden in unserer speziellen Militäroperation keine Pause einlegen. „ Sergej Lawrow, Außenminister Russland

Das sagte der russische Außenminister Lawrow am Mittwoch bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York.

Russland bereitet laut westlichen Geheimdiensten neue Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung vor. Viele Menschen fürchten einen weiteren Winter mit Stromausfällen und Kälte. 23.09.2026 | 2:04 min

Feuer in Einkaufszentrum in Saporischschja

Nach Angaben örtlicher Behörden löste ein russischer Angriff in der südostukrainischen Region Saporischschja ein Feuer aus. Die Rettungsdienste teilten mit, der Brand habe sich auf einer Fläche von 6.000 Quadratmetern ausgedehnt, ehe er unter Kontrolle gebracht worden sei. Zwei Männer im Alter von 37 und 39 Jahren seien verletzt worden.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, Angriffe in der Nacht hätten sich gegen Einrichtungen der ukrainischen Rüstungsindustrie und Energiewirtschaft sowie Logistikzentren und Schiffe gerichtet. Die russische Flugabwehr habe derweil mehr als 500 ukrainische Drohnen über verschiedenen Regionen des Landes, der völkerrechtswidrig annektierten Krim sowie dem Asowschen und dem Schwarzen Meer abgefangen.

Militär: Russland testet polnische Luftverteidigung

Das polnische Militär stufte eine kurzzeitige Verletzung des polnischen Luftraums durch einen russischen Militärhubschrauber als absichtsvoll ein. Der Vorfall im Grenzgebiet zur russischen Exklave Kaliningrad am Mittwoch lege nahe, dass Russland erneut die polnische Luftverteidigung auf die Probe stelle, teilte das polnische Militär mit.

Geheimdienste in Europa warnen vor einer begrenzten Invasion Russlands auf Nato-Gebiet. Reale Bedrohung oder Panikmache? Militärexperte Gustav Gressel analysiert, wie Putin das Bündnis testet. 22.09.2026 | 13:32 min

Rubio warnt vor Ausbreitung des Ukraine-Kriegs

US-Außenminister Marco Rubio warnte vor einem Überschwappen des Ukraine-Krieges auf weitere Regionen. Der Krieg könne "metastasieren und sich auf andere Orte ausbreiten", sagte er am Rande der Generaldebatte in New York. "Sei es durch einen hybriden Angriff, durch eine Sabotageattacke, sei es durch ein Missverständnis", sagte Rubio.

Die USA beobachteten die Lage genau und hätten ihre Sorge "bei den richtigen Menschen und auf den richtigen Ebenen" vorgebracht. Enden werde der Krieg nicht auf dem Schlachtfeld, sondern mit Verhandlungen. Washington hoffe, dabei eine positive Rolle spielen zu können.

Bei dem Angriff sind laut russischen Behörden zwei Menschen getötet worden, zudem geriet eine Raffinerie in Brand. In Russland endet heute die dreitägige Parlamentswahl. 20.09.2026 | 1:28 min

Laut Rubio seien sowohl die Ukraine als auch Russland an einer begrenzten Waffenruhe interessiert. Beide Seiten hätten Interesse an einer Vereinbarung signalisiert, die einen Stopp der Angriffe auf Getreidelieferungen und Energieanlagen beinhalten könnte. Das sagte Rubio nach einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch.

Kremlsprecher: Keine konkreten Pläne für neue Ukraine-Gespräche

Für weitere von den USA vermittelte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine gibt es nach Angaben des Kremls allerdings derzeit keine konkreten Pläne. Anders als der ukrainische Präsident nimmt der russische Staatschef Wladimir Putin nicht an der Generaldebatte der UN teil. Am Dienstag hatte Selenskyj US-Präsident Donald Trump getroffen.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

Quelle: AP, AFP