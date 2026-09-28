Sicherheitsexpertin Claudia Major:Ausgang von Wadephul-Lawrow-Treffen "war erwartbar"
Keine Annäherung zwischen Berlin und Moskau: "Es war erwartbar, dass die Positionen weit auseinanderliegen", sagt Sicherheitsexpertin Major über das Wadephul-Lawrow-Treffen.
Es war das erste Treffen der Außenminister von Deutschland und Russland seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor mehr als viereinhalb Jahren - doch eine Annäherung haben Johann Wadephul (CDU) und Sergej Lawrow nicht erreicht.
"Es war erwartbar, dass die Positionen weit auseinanderliegen", sagt Sicherheitsexpertin Claudia Major im ZDF-Morgenmagazin.
Wadephul habe versucht zu zeigen, dass "dieser Krieg einer ist, der über Europa hinausgeht", so Major. "Denn wenn die Getreideexporte nicht mehr kommen, dann leiden Länder in dieser ganzen Welt darunter." Zudem habe Wadephul versucht zu zeigen, dass die Ukraine bereit sei für Verhandlungen - und dies letztlich immer wieder an Russland scheitere.
Major über Ukraine-Verhandlungen: "Es geht um Europa"
Derzeit würden die US-Vertreter Steve Witkoff und Jared Kushner mit Russland verhandeln, sagt Major weiter. "Aber es geht im Endeffekt um Europa."
Die Frage sei, wie die Europäer die Ergebnisse mitbestimmen, so Major. "Ein Treffen wird es nicht machen. Aber die Frage ist, ob es danach weitere Möglichkeiten gibt, die europäische Stimme einzubringen."
Dabei sei wichtig, dass es keine Verhandlung ohne den Rest Europas geben kann, erläutert die Sicherheitsexpertin. Es dürfe keinen Alleingang geben. "Deutschland muss das immer mit den Europäern koordinieren und es darf nicht über die Köpfe der Ukrainer hinaus sein."
Major: Russland will Ukrainern Lebensgrundlagen entziehen
Die Sicherheitsexpertin hält es für unwahrscheinlich, dass Russland vor dem Winter weitgehende Konzessionen im Ukraine-Krieg machen wird. Russland werde "in diesem Winter wie auch in den letzten Wintern wahrscheinlich wieder die Infrastruktur, also die Überlebens-Infrastruktur, für die Zivilbevölkerung angreifen".
Im vergangenen Winter habe man gesehen, dass "viele Kiew verlassen haben, aber nicht die Ukraine", so Major. In Städten wie Cherson seien die Lebensgrundlagen schon weitgehend zerstört.
Die Frage sei, ob man die Russen langfristig dazu bringen könne, dass sich das Kalkül für sie ändert und dass sie anerkennen, dass ein Weiterführen dieses Krieges für sie auch nichts bringe. Major betont:
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