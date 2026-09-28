Keine Annäherung zwischen Berlin und Moskau: "Es war erwartbar, dass die Positionen weit auseinanderliegen", sagt Sicherheitsexpertin Major über das Wadephul-Lawrow-Treffen.

Das Gespräch mit Sicherheitsexpertin Claudia Major im Video. 28.09.2026 | 4:40 min

Es war das erste Treffen der Außenminister von Deutschland und Russland seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor mehr als viereinhalb Jahren - doch eine Annäherung haben Johann Wadephul (CDU) und Sergej Lawrow nicht erreicht.

"Es war erwartbar, dass die Positionen weit auseinanderliegen", sagt Sicherheitsexpertin Claudia Major im ZDF-Morgenmagazin.

Der deutsche Außenminister hat versucht, Deutschland wieder mit an den Tisch zu bringen, Europa wieder an den Tisch zu bringen. Denn momentan verhandeln die USA. „ Sicherheitsexpertin Claudia Major

Wadephul habe versucht zu zeigen, dass "dieser Krieg einer ist, der über Europa hinausgeht", so Major. "Denn wenn die Getreideexporte nicht mehr kommen, dann leiden Länder in dieser ganzen Welt darunter." Zudem habe Wadephul versucht zu zeigen, dass die Ukraine bereit sei für Verhandlungen - und dies letztlich immer wieder an Russland scheitere.

Außenminister Wadephul betont im Interview, das Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow sei "kein Politikwechsel". Deutschland stehe fest an der Seite der Ukraine. 27.09.2026 | 5:54 min

Major über Ukraine-Verhandlungen: "Es geht um Europa"

Derzeit würden die US-Vertreter Steve Witkoff und Jared Kushner mit Russland verhandeln, sagt Major weiter. "Aber es geht im Endeffekt um Europa."

Das Ende dieses Krieges - wenn es hoffentlich irgendwann mal kommt - betrifft Europa. „ Sicherheitsexpertin Claudia Major

Die Frage sei, wie die Europäer die Ergebnisse mitbestimmen, so Major. "Ein Treffen wird es nicht machen. Aber die Frage ist, ob es danach weitere Möglichkeiten gibt, die europäische Stimme einzubringen."

Dabei sei wichtig, dass es keine Verhandlung ohne den Rest Europas geben kann, erläutert die Sicherheitsexpertin. Es dürfe keinen Alleingang geben. "Deutschland muss das immer mit den Europäern koordinieren und es darf nicht über die Köpfe der Ukrainer hinaus sein."

"Das ist ein Kurswechsel der deutschen und der europäischen Politik", sagt ZDF-Korrespondent Kynast zum Treffen in New York zwischen dem deutschen und dem russischen Außenminister. 26.09.2026 | 2:20 min

Major: Russland will Ukrainern Lebensgrundlagen entziehen

Die Sicherheitsexpertin hält es für unwahrscheinlich, dass Russland vor dem Winter weitgehende Konzessionen im Ukraine-Krieg machen wird. Russland werde "in diesem Winter wie auch in den letzten Wintern wahrscheinlich wieder die Infrastruktur, also die Überlebens-Infrastruktur, für die Zivilbevölkerung angreifen".

Russland will die Lebenssituation so schwierig machen, dass die Bevölkerung der Ukraine flieht. „ Sicherheitsexpertin Claudia Major

Im vergangenen Winter habe man gesehen, dass "viele Kiew verlassen haben, aber nicht die Ukraine", so Major. In Städten wie Cherson seien die Lebensgrundlagen schon weitgehend zerstört.

Die Frage sei, ob man die Russen langfristig dazu bringen könne, dass sich das Kalkül für sie ändert und dass sie anerkennen, dass ein Weiterführen dieses Krieges für sie auch nichts bringe. Major betont:

Das geht nur mit politischer, wirtschaftlicher und militärischer Unterstützung für die Ukraine. „ Sicherheitsexpertin Claudia Major

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog