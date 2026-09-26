Wadephul trifft Lawrow in New York am Rande der UN-Generaldebatte

Außenminister Johann Wadephul hat sich mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow getroffen. Es ist das erste bilaterale Treffen der Außenminister beider Länder seit Jahren.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat Johann Wadephul am Rande der UN-Vollversammlung getroffen. Es ist das erste Gespräch auf dieser Ebene seit Beginn des Ukraine-Kriegs. 26.09.2026 | 0:07 min

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat sich am Rande der UN-Vollversammlung mit seinem deutschen Amtskollegen Johann Wadephul getroffen. Das Treffen dauerte gut 20 Minuten. Das Gespräch habe auf Initiative der deutschen Seite stattgefunden, teilte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, mit.

Es ist das erste Gespräch auf dieser Ebene seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 2022. Seitdem waren deutsche und russische Regierungsvertreter zwar bei verschiedenen internationalen Treffen gemeinsam vertreten, direkte Gespräche auf Außenminister-Ebene blieben bisher jedoch aus.

ZDF-Korrespondent: "Kurswechsel der Bundesregierung"

"Das Treffen markiert einen Kurswechsel der Bundesregierung. Seit Beginn des russischen Angriffs hat kein deutscher Minister mehr mit Moskau geredet", ordnet ZDF-Hauptstadtkorrespondent Andreas Kynast das Treffen ein. "Für diese und die Vorgängerregierung galt das Mantra 'Nicht ohne die Ukraine über die Ukraine reden'."

Wer genau hingehört hat, konnte aber bereits in den vergangenen Tagen heraushören, dass Merz und Wadephul die Zeit für Gespräche für gekommen halten. „ Andreas Kynast, ZDF-Korrespondent

So hab es Wadephul "ausdrücklich nicht kritisiert, dass US-Präsident Trump den russischen Machthaber Putin zum G20-Treffen nach Florida eingeladen hat", sagte Kynast. "Und Bundeskanzler Merz deutet bereits seit mehreren Monaten ein stärkeres diplomatisches Engagement Deutschlands an."

Dennoch: "Dass es unter den Europäern ausgerechnet die Deutschen sind, die die lange Phase des Schweigens brechen, ist eine große Überraschung", sagt Kynast und resümiert: "Sie zeigt auch, dass es die Regierung Merz ernst mein, wenn sie von Führungsanspruch redet."

Geheimdienste in Europa warnen vor einer begrenzten Invasion Russlands auf Nato-Gebiet. Reale Bedrohung oder Panikmache? Militärexperte Gustav Gressel analysiert, wie Putin das Bündnis testet. 22.09.2026 | 13:32 min

Wadephul spricht Anschlagsversuch in Leipzig an

Wie aus Delegationskreisen verlautetete, hat Außenminister Wadephul bei dem Gespräch die Russische Föderation aufgefordert, den gefährlichen Weg der Eskalation gegenüber Deutschland, Europa und der Nato zu verlassen. Vorfälle wie der kürzliche Anschlagsversuch in Leipzig oder weitere hybride Angriffe würden Deutschlands Entschlossenheit zur Unterstützung der angegriffenen Ukraine nicht erschüttern. Sie würden jedoch das von Russland ohnehin bereits schwer beschädigte bilaterale Verhältnis zu Deutschland weiter beeinträchtigen.

Die Goethe-Institute in Russland werden geschlossen. Außenminister Lawrow nennt die Schließung des Russischen Hauses in Berlin als Grund. Die EU hatte zuvor neue Sanktionen angekündigt. 03.09.2026 | 1:15 min

Ein solcher bedauerlicher Zustand der Beziehungen sei jedoch nicht im Interesse Deutschlands, soll Wadephul unterstrichen haben. Die Möglichkeit der Rückkehr zu einem konstruktiveren Verhältnis bestehe jederzeit. Sie setzte jedoch die ernsthafte Bereitschaft der russischen Führung voraus, den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und an der Wiederherstellung einer dauerhaften Friedensordnung in Europa mitzuwirken.

Der Außenminister habe die anhaltende russische Aggression gegen die ukrainische Zivilbevölkerung kritisiert und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass jeden Monat zehntausende russische Soldaten in einem aussichtslosen Stellungskrieg stürben, während die russische Wirtschaft weiter zusammenbreche. Die Lösung für diese Lage sei: ein Ende der russischen Aggression, ein Rückzug russischer Truppen und ein dauerhafter Waffenstillstand. Die Ukraine habe ihre Bereitschaft zu Verhandlungen unzählige Male erklärt. Deutschland stehe laut Wadephul bereit, um diesen Weg weiterhin zu unterstützen.

Die Generaldebatte der Vereinten Nationen hat in New York begonnen. Mit Spannung wurde die Rede von US-Präsident Donald Trump erwartet. Im Fokus: globale Krisen und Kriege. 22.09.2026 | 2:35 min

Das Treffen in New York fand vor dem Hintergrund anhaltender Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs statt. Wadephul und Lawrow halten sich wegen der Generaldebatte der Vereinten Nationen in der US-Metropole auf.

Die Beziehungen beider Länder waren zuletzt extrem angespannt. Anfang September etwa hatte Lawrow Berlin beschuldigt, "wieder Krieg" gegen Russland zu wollen. Er reagierte damit auf die deutschen Sanktionen, nachdem die Bundesregierung Russland für den versuchten Anschlag mit einer Drohne am Leipziger Flughafen verantwortlich gemacht hatte.

Der russische Außenminister Lawrow und sein US-Kollege Rubio haben sich im philippinischen Manila getroffen. Dabei dürfte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im Fokus stehen. 23.07.2026 | 0:20 min