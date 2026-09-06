Russischer Außenminister Lawrow: Deutschland will "wieder Krieg"

Merz zieht Vergleich mit Kaltem Krieg:Lawrow: Deutschland will "wieder Krieg" mit Russland
Nachdem die Bundesregierung Russland hinter dem versuchten Anschlag am Leipziger Flughafen sieht, reagiert der russische Außenminister: Merz steuere auf eine Kriegserklärung zu.
Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat Berlin beschuldigt, "wieder Krieg" gegen Russland zu wollen. Er reagiert damit auf die deutschen Sanktionen, nachdem die Bundesregierung Russland für den versuchten Anschlag mit einer Drohne am Leipziger Flughafen verantwortlich gemacht hat.
Zu dem Drohnenvorfall Anfang August sagte Lawrow: "Sie haben erklärt, es handele sich um eine russische Drohne, ohne dass jemand versucht hätte, genauer nachzuforschen." Er fügte dann laut Berichten russischer Nachrichtenagenturen vom Sonntag hinzu:
Lawrow kritisiert "antirussische Handlungen"
Nach dem Anschlagsversuch mit einer mit Sprengstoff beladenen Drohne, die in der Nähe von ukrainischen Frachtflugzeugen gefunden worden war, hatte die Bundesregierung mehrere Sanktionen gegen Russland verhängt. So wurde die Schließung des russischen Generalkonsulats in Bonn sowie des russischen Kulturzentrums in Berlin, auch "Russisches Haus" genannt, angekündigt.
Die russische Regierung werde die "entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen", sagte Lawrow. Bereits angekündigt hat Moskau die Schließung der Goethe-Institut-Standorte in Russland. Die russische Regierung bestellte auch den deutschen Geschäftsträger in Moskau ein; zugleich prangerte sie "antirussische Handlungen und Äußerungen der deutschen Behörden" an.
Putin sprach von "schwerem Fehler"
Der russische Chefdiplomat griff auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an: "Im Grunde steuert er auf eine Kriegserklärung gegen uns zu. Die Lehren der Geschichte sind nicht beherzigt worden." Der Bundeskanzler selbst äußerte sich am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Langenhagen bei Hannover. Merz forderte eindringlich, die "hybride Kriegsführung" gegen Deutschland zu stoppen.
Der Sprengstoff sei nur "durch einen kleinen Zufall" nicht gezündet worden, sagte Merz. Zwei Maschinen in der Nähe seien teilweise betankt gewesen. Bei einer Explosion hätte es nach den Worten des Kanzlers "ein großes Inferno" geben können. Der Vorfall sei inzwischen eindeutig und "gerichtsfest" zugeordnet, sagte der 70-Jährige.
Vergleich mit Zeit des Kalten Krieges
Merz verglich die jetzige Situation mit der Anfang der 1980er Jahre sehr kontrovers geführten Nachrüstungsdebatte zur Zeit des Kalten Krieges mit der Sowjetunion. Damals hatte es Massenproteste gegeben. Merz betonte, dass heute wie damals wichtig sei, Kurs zu halten.
"Genauso wie es richtig war, dass 1982/83 eine unionsgeführte Bundesregierung eine klare Antwort gegeben hat auf die Bedrohung unserer Freiheit, auf die Bedrohung unseres Territoriums, auf die Bedrohung unserer Demokratie, genauso ist es heute richtig, dass wir wieder eine klare Antwort geben und dass wir standfest bleiben", sagte der CDU-Vorsitzende.
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