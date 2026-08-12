Kabinett will Geheimdienste stärken - und stößt auf Kritik

Die Bundesregierung will die Geheimdienste stärken. Kanzleramtschefin Warken spricht von der grundlegendsten Reform des BND seit Bestehen - und die FDP protestiert.

Die deutschen Geheimdienste sollen mehr Befugnisse bekommen. Das Bundeskabinett will die Reform am Mittwoch auf den Weg bringen. Die Meinungen dazu gehen schon jetzt auseinander. 11.08.2026 | 1:30 min

Die Bundesregierung will auch angesichts der russischen Bedrohung eine weitreichende Reform der deutschen Geheimdienste auf den Weg bringen. Dem Bundeskabinett in Berlin liegt dazu eine entsprechende Vorlage von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) vor.

Vor der geplanten Verabschiedung der Geheimdienstreform betonte Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU) die Bedeutung der Pläne: "Das Kabinett legt an diesem Mittwoch den Grundstein für die umfangreichste und grundlegendste Reform der Nachrichtendienste seit ihrem Bestehen", sagte Warken der "Rheinischen Post".

Wir schauen nicht tatenlos zu, wie Einflussnahme, Sabotage und Bedrohungen gegen die Grundpfeiler unserer Verfassung und unserer freien Gesellschaft immer weiter zunehmen. „ Nina Warken (CDU), Kanzleramtschefin

Warken ergänzte: "Nur mit mehr Befugnissen und Maßnahmen auf Höhe der Zeit können unsere Dienste zielgerichtet gegen diese hybriden Angriffe vorgehen."

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Stärkung von BfV und BND vorgesehen

Das Kabinett will am Mittwoch ein mehr als 700 Seiten starkes Gesetzespaket beschließen, das eine deutliche Stärkung der Befugnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) und des für das Ausland zuständigen Bundesnachrichtendienstes (BND) vorsieht.

Dabei geht es nicht nur um die ausgeweitete Sammlung und Speicherung von Informationen und Daten, sondern auch um die Möglichkeit, Bedrohungen wie Sabotageakte oder Hackerangriffe künftig aktiv zu bekämpfen.

In Zukunft kann der Bundesnachrichtendienst endlich auf Augenhöhe mit unseren Partnern agieren - zum Schutz unserer Sicherheit, unserer Werte und unserer Freiheit. „ Nina Warken (CDU), Kanzleramtschefin

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FDP fordert Stopp der Geheimdienstreform

Aus Sicht von FDP-Generalsekretär Martin Hagen gehen die Pläne hingegen viel zu weit. "Ein wichtiger Standortfaktor für Deutschland ist, dass wir eine liberale Demokratie mit einem funktionierenden Rechtsstaat sind. Gerade im Wettbewerb mit autoritären Regimen ist es wichtig, daran keine Zweifel zu schüren", sagte Hagen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Die Reformpläne der Bundesregierung zu den Geheimdiensten sind deshalb ein fatales Signal. „ Martin Hagen, FDP-Generalsekretär

Der FDP-Politiker kritisierte, die Trennung zwischen polizeilicher und geheimdienstlicher Arbeit solle aufgeweicht, der Verfassungsschutz mit umfangreichen Ermittlungskompetenzen ausgestattet und der Bundesnachrichtendienst auch im Inland gegen eigene Staatsbürger operieren dürfen. Das sei aus historischer Perspektive problematisch und schade dem Ansehen Deutschlands als liberaler Verfassungsstaat in der Welt.

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Quelle: Reuters, AFP, dpa