Drohnenabwehr: Dobrindt kündigt Forschungszentrum an

Neues Technologiezentrum geplant:Dobrindt will Forschung zu Drohnensicherheit stärken
Der Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig alarmiert die Politik. Innenminister Dobrindt will Deutschland besser gegen gefährliche Drohnen wappnen und die Forschung ausbauen.
Nach dem Fund einer Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle will Bundesinnenminister Alexander Dobrindt die Drohnenabwehr verbessern. In der "Bild am Sonntag" kündigte der CSU-Politiker ein neues Forschungszentrum an. Dort sollen neue Technologien zur Drohnensicherheit entwickelt und getestet werden.
Neue Forschungseinrichtung in Sachsen-Anhalt
"Das Wettrüsten der Drohnentechnologie erfordert eigene Forschungseinheiten, um Schritt halten zu können", sagte Dobrindt dem Blatt. Am 18. August solle am Testflughafen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Cochstedt in Sachsen-Anhalt eine neue Forschungseinrichtung für Drohnensicherheit errichtet werden.
Dobrindt sagte, "gemeinsam mit dem DLR errichten wir mit dem neuen Technologiezentrum eine bundesweit einzigartige Einrichtung, in der innovative Technologien für die Drohnensicherheit in Reallaboren erforscht, entwickelt und erprobt werden".
DLR betreibt in Cochstedt Testflughafen
Ziel sei es, wissenschaftliche Exzellenz, technologische Innovation und die Anforderungen der Sicherheitsbehörden zusammenzuführen. In Cochstedt betreibt das DLR bereits seit 2021 ein Nationales Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme.
Am Flughafen Leipzig/Halle war in der Nacht zum Mittwoch durch einen Mitarbeiter im Sicherheitsbereich des Frachtbetriebs eine mit Sprengstoff beladene Drohne entdeckt worden. Der an ihr befestigte Sprengsatz wurde von Experten der Bundespolizei entschärft.
In ihrer Nähe befanden sich mehrere ukrainische Frachtflugzeuge. Der Flughafen gilt als Umschlagplatz für militärische Hilfslieferungen für die Ukraine.
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