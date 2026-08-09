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Politik
Deutschland

Drohnenabwehr: Dobrindt kündigt Forschungszentrum an

Neues Technologiezentrum geplant:Dobrindt will Forschung zu Drohnensicherheit stärken

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Der Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig alarmiert die Politik. Innenminister Dobrindt will Deutschland besser gegen gefährliche Drohnen wappnen und die Forschung ausbauen.

Betrieb nach Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig/Halle

Am Flughafen Leipzig/Halle war eine Sprengstoff-Drohne entdeckt worden. Offiziell ist die Rede von einem "hybriden Anschlagsszenario". Experten haben einen konkreten Verdacht.

09.08.2026 | 2:18 min

Nach dem Fund einer Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle will Bundesinnenminister Alexander Dobrindt die Drohnenabwehr verbessern. In der "Bild am Sonntag" kündigte der CSU-Politiker ein neues Forschungszentrum an. Dort sollen neue Technologien zur Drohnensicherheit entwickelt und getestet werden.

Neue Forschungseinrichtung in Sachsen-Anhalt

"Das Wettrüsten der Drohnentechnologie erfordert eigene Forschungseinheiten, um Schritt halten zu können", sagte Dobrindt dem Blatt. Am 18. August solle am Testflughafen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Cochstedt in Sachsen-Anhalt eine neue Forschungseinrichtung für Drohnensicherheit errichtet werden.

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Würde nachgewiesen, dass Russland hinter der Drohne am Leipziger Flughafen steckt, wäre das "ein Angriff auf Deutschland und die NATO", so Sicherheitsexperte Hans-Jakob Schindler.

09.08.2026 | 5:37 min

Dobrindt sagte, "gemeinsam mit dem DLR errichten wir mit dem neuen Technologiezentrum eine bundesweit einzigartige Einrichtung, in der innovative Technologien für die Drohnensicherheit in Reallaboren erforscht, entwickelt und erprobt werden".

DLR betreibt in Cochstedt Testflughafen

Ziel sei es, wissenschaftliche Exzellenz, technologische Innovation und die Anforderungen der Sicherheitsbehörden zusammenzuführen. In Cochstedt betreibt das DLR bereits seit 2021 ein Nationales Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme.

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Es müsse noch "viel getan werden, um die Überwachungsnetze zu verdichten", so Prof. Hartmut Fricke, Luftverkehrsexperte der TU Dresden, mit Blick auf die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands gegen Drohnen.

07.08.2026 | 4:46 min

Am Flughafen Leipzig/Halle war in der Nacht zum Mittwoch durch einen Mitarbeiter im Sicherheitsbereich des Frachtbetriebs eine mit Sprengstoff beladene Drohne entdeckt worden. Der an ihr befestigte Sprengsatz wurde von Experten der Bundespolizei entschärft.

In ihrer Nähe befanden sich mehrere ukrainische Frachtflugzeuge. Der Flughafen gilt als Umschlagplatz für militärische Hilfslieferungen für die Ukraine.

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Nach dem Drohnen-Fund am Flughafen Leipzig konnte ZDF frontal mit einem Crew-Mitglied eines betroffenen Frachtflugzeugs sprechen. Waren Munitionstransporte in die Ukraine das Ziel?
von Katja Belousova, Julia Klaus, Nils Metzger
mit Video2:28
Die für einen Angriff ausgerüstete Drohne war nach Angaben aus Sicherheitskreisen nahe einer ukrainischen Transportmaschine sichergestellt worden.
Über Drohnenabwehr nach dem Vorfall in Leipzig berichtete das ZDF mehrfach, etwa im heute journal am 09.08.2026 ab 21:45 Uhr.
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Alexander Dobrindt

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