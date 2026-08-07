Eine Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle wirft eine unbequeme Frage auf: Ist Deutschland gegen solche Angriffe gewappnet? Die wichtigsten Antworten im Überblick.

Nach dem versuchten Drohnen-Anschlag am Flughafen Leipzig gehen die Ermittlungen weiter. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr übernommen. 07.08.2026 | 2:05 min

Neben den Ermittlungen nach der Entdeckung einer Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle steht nun die Frage nach der Abwehr solcher Angriffe im Fokus. Ist Deutschland gut genug dafür gerüstet und was muss gegebenenfalls geändert werden? Dabei geht es auch darum, welche Institution wann zuständig ist.

Sprengstoff-Drohne in Leipzig: Wie groß ist die Gefahr?

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Thomas Röwekamp (CDU), forderte eine Zentralisierung beim Bundesinnenministerium beziehungsweise der dem Ressort unterstellten Bundespolizei. "Wir brauchen eine zentrale Zuständigkeit statt einer Vielzahl föderaler Luftsicherheitsbehörden und eine materielle Ausrüstung, die die Vielseitigkeit der Bedrohung zuverlässig bekämpfen kann", begründete er dies beim Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die bisher vorliegenden Erkenntnisse bestätigen die Dringlichkeit, auf die Bedrohung ziviler Infrastruktur durch Drohnen schnell neue Antworten zu finden. „ Thomas Röwekamp (CDU), Vorsitzender des Verteidigungsausschusses

Der SPD-Innenexperte Sebastian Fiedler sieht das anders. "Dass es an Flughäfen unterschiedliche Zuständigkeiten gibt, ist für sich genommen erst mal kein Problem - solange die Zusammenarbeit eng und gut funktioniert und es möglichst wenige Reibungsverluste gibt", sagte der Bundestagsabgeordnete der "Rheinischen Post". "Es muss immer unmissverständlich klar sein, wer wann wofür zuständig ist."

Nach dem mutmaßlichen Anschlagsversuch am Flughafen Leipzig/Halle hat der Nationale Sicherheitsrat getagt. Die Frage nach besserem Schutz gegen Drohnenangriffe wird weiter diskutiert. 07.08.2026 | 1:24 min

Wer ist an der Abwehr beteiligt? Bei der Drohnenabwehr können je nach Anlass, Aufgabe und Ort verschiedene Behörden und Institutionen einbezogen sein: Bundespolizei und Landespolizei, im Notfall die Bundeswehr, gegebenenfalls auch betroffene Infrastruktur-Betreiber wie Flughäfen, außerdem zum Austausch von Bund, Ländern und verschiedenen Sicherheitsbehörden das Drohnenabwehrzentrum und das allgemeiner aufgestellte Zentrum zur Abwehr Hybrider Bedrohungen.



Quelle: dpa

Wie schätzen Experten die Abwehrfähigkeit ein?

Beide Koordinationseinrichtungen sind relativ neu, auch eine Reihe von Gesetzen wurde mit Blick auf Bedrohungen von außen reformiert. Der Terrorismus-Experte Peter Neumann sieht Deutschland dennoch nicht gut aufgestellt. "Wir sprechen da seit Jahren drüber und wirklich passiert ist eigentlich nichts", sagte der Experte vom King's College in London im ZDF heute journal.

Da muss unglaublich viel geschehen: bei Systemen zur Drohnenabwehr, Drohnenerkennung, bei dem Kompetenzwirrwarr, das es nach wie vor gibt, bei der Schaffung eines einheitlichen rechtlichen Rahmens. „ Peter Neumann, Terrorismus-Experte vom King's College in London

Es müsse noch "viel getan werden, um die Überwachungsnetze zu verdichten", so Prof. Hartmut Fricke, Luftverkehrsexperte der TU Dresden mit Blick auf die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands gegen Drohnen. 07.08.2026 | 4:46 min

Technologisch ist Deutschland durchaus in der Lage, kritische Infrastruktur zu schützen, sagt jedenfalls der Vorstandsvorsitzende des Rüstungskonzerns Rheinmetall, Armin Papperger. Als Erstes müsse aber definiert werden, was geschützt werden solle, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Dann müsse überlegt werden, mit welcher Technologie. "Und das darf nicht halbherzig geschehen, sondern man muss es vernünftig machen, so dass man anfliegende Drohnen schon von Weitem erkennt, aber auch solche, die kurzfristig aufsteigen."

Der Drohnenvorfall in Leipzig passe „in den strategischen Kontext“, mit dem Russland vorgehe, sagt Sicherheitsexperte Neumann. Das gelte für das mutmaßliche Ziel und die Methode. 06.08.2026 | 5:39 min

Rheinmetall arbeitet nach Pappergers Worten etwa mit der Telekom zusammen, um künftig Funkmasten zur frühzeitigen Erkennung von Drohnen in ganz Deutschland zu nutzen. Das Rüstungsunternehmen habe auch ein Frühwarnsystem entwickelt, das potenzielle Bedrohungen aus der Luft bereits im weiten Vorfeld erkennen, identifizieren und lückenlos verfolgen könne. Auch andere Rüstungskonzerne entwickeln Systeme zur Erkennung und Abwehr von Drohnen.

Welche Rolle könnte Artikel 4 der Nato spielen?

Der CDU-Verteidigungspolitiker Bastian Ernst forderte Konsultationen der Nato.

Für mich ist klar, dass wir mittlerweile in einer Situation sind, wo wir den Artikel 4 der Nato aktivieren sollten - ähnlich wie unsere Partnerländer es schon getan haben. „ Bastian Ernst (CDU), Verteidigungspolitiker

Das sagte Ernst dem "Handelsblatt". Es gehe darum, ein Zeichen zu setzen, dass Deutschland sich nicht einschüchtern lasse und gemeinsam mit seinen Verbündeten handele.



Nach schweren Luftraumverletzungen in Estland und Polen hatten beide Länder im vergangenen Jahr Konsultationen nach Artikel 4 beantragt. Jedes Bündnisland kann das einfordern, wenn es seine territoriale Unversehrtheit, Sicherheit oder politische Unabhängigkeit von außen bedroht sieht. Allerdings war im Falle Estlands und Polens als Urheber Russland ganz offen ersichtlich.

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Quelle: dpa