Sicherheitsexperte Nico Lange fordert nach dem Drohnen-Vorfall von Leipzig konsequente Reaktionen statt "Rätselraten". Es sei "typisch deutsch" jetzt lange über Dinge zu reden.

Das Gespräch mit Nico Lange über den Drohnen-Vorfall am Flughafen in Leipzig im Video ab Minute 02:26. 06.08.2026 | 5:22 min

Nach dem Drohnen-Fund am Flughafen Leipzig am Mittwoch fordert der Sicherheitsexperte Nico Lange entschiedenere Reaktionen: "Wir kommen nicht weiter, wenn wir sagen: Wir wissen nicht, was es war."

Der Vorfall passe in das Muster früherer hybrider Angriffe durch Russland. Dass es nicht zur Katastrophe kam, sei nur einem technischen Defekt zu verdanken. "800 Gramm Semtex-Sprengstoff - das ist sehr viel." Weder bei der Verteidigung noch bei der Abschreckung habe Deutschland bisher die richtigen Instrumente, um sich dagegen zu wehren, sagt Lange.

Wir sind so typisch deutsch gut dabei, lange über Dinge zu reden und vielleicht noch etwas auf Papier zu schreiben, machen dann aber praktisch nichts. „ Nico Lange, Sicherheitsexperte

Es sei zu klären, ob es sich "um einen konkreten Anschlag handele oder ob es darum ging, Angst und Verunsicherung zu verbreiten", berichtet ZDF-Reporter Thomas Bärsch vom Flughafen Leipzig/Halle mit Blick auf den dortigen Drohnenfund. 06.08.2026 | 3:12 min

Sensoren könnten klares Drohnen-Lagebild schaffen

Aus den Drohnenvorfällen im vergangenen Jahr, unter anderem am Flughafen München, seien nicht ausreichend Konsequenzen gezogen worden. "Wir haben an deutschen Flughäfen und an deutschen Infrastrukturen nicht die Sensorik aufgebaut, um genau erfassen zu können: Wo ist eine Drohne, wo ist sie gestartet, wo ist sie gelandet, wo ist sie hingeflogen?"

Immer wenn irgendwo etwas durch Zufall gesehen wird, beginnt das große Rätselraten. „ Nico Lange, Sicherheitsexperte

Am Flughafen Leipzig/Halle wurde eine Drohne mit Sprengstoff in der Nähe einer ukrainischen Frachtmaschine gefunden. Noch ist unklar, ob es ein Anschlagsversuch war. 06.08.2026 | 2:45 min

Es brauche elektro-optische und akustische Sensoren. "Es ist ein großes Versäumnis, dass wir das nicht längst haben." Die Ukraine zeige, wie man so ein klares Lagebild bekomme. Sabotage und Cyberangriffe würden seit Jahren Kosten verursachen, die Gegenseite würde aber keine Konsequenzen spüren. "Wir müssen uns endlich wehren", so Lange.

Ukraine mangelt es an Patriot-Flugabwehr

Konsequenzen fordert Lange auch mit Blick auf die Lage in der Ukraine. Dort hat Russland in der Nacht erneut Kiew mit Raketen beschossen. "Die Menschen hier sind zerschlagen, erschöpft, müde", berichtet ZDF-Reporterin Anne Brühl am Morgen aus der ukrainischen Hauptstadt. "Die Luftverteidigung, vor allen Dingen gegen ballistische Raketen, ist eigentlich nicht mehr existent."

Russland greift die Ukraine weiter fast täglich aus der Luft an. Nach einem schweren Angriff auf Kiew mit vielen Toten sprechen Berater von Präsident Selenskyj von einer neuen Phase des Zermürbungskriegs. 06.08.2026 | 2:43 min

Lange betont im ZDF-Morgenmagazin, dass die ukrainische Flugabwehr zwar gut gegen Drohnenschwärme oder Marschflugkörper funktioniere, aber eine Schwäche bei den ballistischen Raketen habe - "vor allem weil die Patriot-Munition fehlt", erklärt Lange.

Das Flugabwehrsystem Patriot stammt aus den USA und wird von der Ukraine seit Langem eingesetzt. Es gibt eine anhaltende Debatte darum, ob die USA Kiew erlauben, die Abfangmunition selbst im eigenen Land herzustellen. US-Präsident Donald Trump hatte hier wiederholt widersprüchliche Aussagen abgegeben. Zuletzt haben die USA einen großen Teil ihrer Patriot-Reserven für den Krieg gegen Iran aufgewendet.

"Wir wissen, dass sich Russland in einem hybriden Krieg mit Europa sieht", so Politikwissenschaftler Josef Holnburger. Das Ziel sei es, "Verwirrung bei Medien zu schaffen". 06.08.2026 | 5:11 min

Russland produziert deutlich mehr ballistische Raketen

"Putin nutzt das brutal aus, vor allem durch die Bombardierung von Kiew", sagt Lange.

Er erreicht damit militärisch nichts für den Krieg. Er ermordet Zivilisten im Schlaf. „ Nico Lange, Sicherheitsexperte

Russland produziere im Monat etwa 100 ballistische Raketen, die USA fertigten aber im Jahr derzeit nur 620 Patriot-Lenkflugkörper vom benötigten Typ PAC-3, so Lange. Aktuell bleibe der Ukraine nur, die Fabriken, in denen Russland seine Raketen fertige, anzugreifen.

Quelle: ZDF