Sicherheitsexperte Nico Lange:Drohnen-Vorfall in Leipzig: "Wir müssen uns endlich wehren"
Sicherheitsexperte Nico Lange fordert nach dem Drohnen-Vorfall von Leipzig konsequente Reaktionen statt "Rätselraten". Es sei "typisch deutsch" jetzt lange über Dinge zu reden.
Nach dem Drohnen-Fund am Flughafen Leipzig am Mittwoch fordert der Sicherheitsexperte Nico Lange entschiedenere Reaktionen: "Wir kommen nicht weiter, wenn wir sagen: Wir wissen nicht, was es war."
Der Vorfall passe in das Muster früherer hybrider Angriffe durch Russland. Dass es nicht zur Katastrophe kam, sei nur einem technischen Defekt zu verdanken. "800 Gramm Semtex-Sprengstoff - das ist sehr viel." Weder bei der Verteidigung noch bei der Abschreckung habe Deutschland bisher die richtigen Instrumente, um sich dagegen zu wehren, sagt Lange.
Sensoren könnten klares Drohnen-Lagebild schaffen
Aus den Drohnenvorfällen im vergangenen Jahr, unter anderem am Flughafen München, seien nicht ausreichend Konsequenzen gezogen worden. "Wir haben an deutschen Flughäfen und an deutschen Infrastrukturen nicht die Sensorik aufgebaut, um genau erfassen zu können: Wo ist eine Drohne, wo ist sie gestartet, wo ist sie gelandet, wo ist sie hingeflogen?"
Es brauche elektro-optische und akustische Sensoren. "Es ist ein großes Versäumnis, dass wir das nicht längst haben." Die Ukraine zeige, wie man so ein klares Lagebild bekomme. Sabotage und Cyberangriffe würden seit Jahren Kosten verursachen, die Gegenseite würde aber keine Konsequenzen spüren. "Wir müssen uns endlich wehren", so Lange.
Ukraine mangelt es an Patriot-Flugabwehr
Konsequenzen fordert Lange auch mit Blick auf die Lage in der Ukraine. Dort hat Russland in der Nacht erneut Kiew mit Raketen beschossen. "Die Menschen hier sind zerschlagen, erschöpft, müde", berichtet ZDF-Reporterin Anne Brühl am Morgen aus der ukrainischen Hauptstadt. "Die Luftverteidigung, vor allen Dingen gegen ballistische Raketen, ist eigentlich nicht mehr existent."
Lange betont im ZDF-Morgenmagazin, dass die ukrainische Flugabwehr zwar gut gegen Drohnenschwärme oder Marschflugkörper funktioniere, aber eine Schwäche bei den ballistischen Raketen habe - "vor allem weil die Patriot-Munition fehlt", erklärt Lange.
Das Flugabwehrsystem Patriot stammt aus den USA und wird von der Ukraine seit Langem eingesetzt. Es gibt eine anhaltende Debatte darum, ob die USA Kiew erlauben, die Abfangmunition selbst im eigenen Land herzustellen. US-Präsident Donald Trump hatte hier wiederholt widersprüchliche Aussagen abgegeben. Zuletzt haben die USA einen großen Teil ihrer Patriot-Reserven für den Krieg gegen Iran aufgewendet.
Russland produziert deutlich mehr ballistische Raketen
"Putin nutzt das brutal aus, vor allem durch die Bombardierung von Kiew", sagt Lange.
Russland produziere im Monat etwa 100 ballistische Raketen, die USA fertigten aber im Jahr derzeit nur 620 Patriot-Lenkflugkörper vom benötigten Typ PAC-3, so Lange. Aktuell bleibe der Ukraine nur, die Fabriken, in denen Russland seine Raketen fertige, anzugreifen.
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