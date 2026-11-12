Ukraine-Gespräche: Europa benennt vorerst keinen Chefverhandler

Europa benennt vorerst keinen gemeinsamen Ukraine-Chefverhandler. Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen die Gespräche mit den USA weiterhin koordinieren.

Die Europäische Politische Gemeinschaft in Dublin spricht über Präsident Putins neue Offerte - und gerät darüber in Differenzen. Ein Austausch mit den US-Unterhändlern ist geplant. 12.11.2026 | 2:27 min

Die Europäer werden Forderungen nach der Benennung eines einzelnen Spitzenvertreters für Ukraine-Friedensgespräche vorerst nicht nachkommen. EU-Ratspräsident António Costa machte nach einem Treffen von rund 40 europäischen Staats- und Regierungschefs in Dublin deutlich, dass bis auf Weiteres in unterschiedlichen Formaten weitergearbeitet werden solle. Man arbeite als Team, sagte Costa in der Abschlusspressekonferenz.

Demnach könnten Deutschland, Frankreich und Großbritannien als sogenannte E3, unterstützt von EU- und Nato-Vertretern, die Federführung bei Kontakten mit den US-Unterhändlern Jared Kushner und Steve Witkoff behalten. Je nachdem, ob es um Sicherheits-, Finanz- oder Wirtschaftsfragen geht, würden andere Akteure dazukommen.

Beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft habe jedes Land eigene Interessen. Besonders heikel seien die USA, die Putin durchaus "nickend beistehen", so ZDF-Korrespondent Ulf Röller. 12.11.2026 | 2:47 min

Merz: "Es kommt nicht auf Personen an"

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz stellte bei dem Gipfeltreffen der sogenannten Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) klar, dass er eine Festlegung auf einen einzelnen Spitzenvertreter zum derzeitigen Zeitpunkt für nicht erforderlich hält.

Es kommt jetzt hier nicht auf Personen an, sondern es kommt darauf an, dass Putin bereit ist, Gespräche zu führen. „ Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Wichtig sei, dass Russland an den Tisch komme und bereit zu Gesprächen sei. Alles Weitere werde sich dann fügen. Über die Frage der europäischen Beteiligung werde hinter verschlossenen Türen gesprochen.

Trump scheine sich wohl dabei zu fühlen, gemeinsam mit Putin über das Schicksal Europas zu entscheiden, so Ex-US-General Ben Hodges. 12.11.2026 | 29:05 min

Selenskyj und Kushner: Europäer werden bei Gesprächen dabei sein

Am Donnerstagabend bekräftigten Selenskyj und Kushner, dass auch europäische Vertreter mit am Tisch sitzen sollen. Beim nächsten Treffen werde Europa "nicht irgendwie am Rande" dabei sein, sondern "eine Stimme haben", sagte Selenskyj nach einem Gespräch mit Kushner und Witkoff in Irland.

Kushner bestätigte, ein Abkommen zwischen der Ukraine und Russland sei nicht möglich, "ohne dass Europäer mit am Tisch sitzen". Der russische Präsident Wladimir Putin sei "bereit, es zu versuchen".

Zuvor hatten Äußerungen Kushners nach den jüngsten direkten Gesprächen zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung eine neue Debatte über die Stimme Europas in den Verhandlungen entfacht. Kushner sagte:

Wenn Europa eine Person identifizieren könnte, die in seinem Namen spricht, wäre das ein größerer Erfolg, als die Russen dazu zu bringen, es zu beteiligen. „ Jared Kushner, US-Unterhändler

Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump spielte damit darauf an, dass die Europäer keinen klar definierten Verhandlungsführer haben und bislang nicht immer vollständig koordiniert agierten.

Trumps Unterhändler haben Putin in Moskau getroffen. Bei den Gesprächen geht es auch um Europas Sicherheitsarchitektur. Welchen Deal streben die USA und Russland an? ZDFheute live analysiert. 12.11.2026 | 40:55 min

Meloni hatte Debatte neu entfacht

Unter anderem Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni drückte darüber ihre Verärgerung aus und forderte eine verbindliche Entscheidung zu der Frage, wer die EU mit welchem Mandat bei Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs vertritt.

Meloni zeigte sich beim Gipfel wie der luxemburgische Premierminister Luc Frieden offen dafür, dass EU-Ratspräsident António Costa Europa bei Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland vertritt. Problem dabei ist allerdings, dass relevante Nicht-EU-Mitglieder wie Großbritannien sich möglicherweise nicht vom Präsidenten des Europäischen Rates vertreten lassen wollen.

Auch Deutschland und Frankreich zeigten sich bislang nicht bereit, sich auf eine Diskussion einzulassen, die dazu führen könnte, dass sie ihre direkte Beteiligung an dem Verhandlungsprozess verlieren.

Putin bekräftigt Gebietsforderungen

Grundsätzlich wird es in Europa für eher unwahrscheinlich gehalten, dass es in absehbarer Zukunft zu einem Spitzentreffen unter der Beteiligung von Russlands Präsidenten Wladimir Putin kommt. Demnach dürfte vorerst weiter auf Beraterebene verhandelt werden.

Dafür sprechen auch die jüngsten Äußerungen Putins bei einem Treffen mit Witkoff und Kushner am Donnerstag in Moskau. Dabei bekräftigte der Kremlchef seine unnachgiebigen russischen Gebietsforderungen an die Ukraine. Putin sagte, für Russland gebe es nur eine mögliche Grenzlinie zur Ukraine, und das sei die offizielle russische Außengrenze. Diese Grenze umfasst nach Putins Verständnis auch ukrainische Gebiete, die Russland annektiert hat. Vom Gesprächsauftakt veröffentlichte der Kreml einen Videomitschnitt.

In einem Interview des Senders CNN sprach Witkoff trotz der Äußerungen Putins von Fortschritten und erklärte, dass auch ein neuer Termin vereinbart worden sei. Ob dabei die Europäer erstmals direkt mit am Tisch sitzen, wird sich zeigen.

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Quelle: dpa, AFP