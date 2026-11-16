Ukraine: Russland fängt 1.300 Drohnen ab - Krim-Brücke attackiert

In Dnipro und Saporischschja sterben laut Behörden mindestens drei Menschen. Moskau meldet eine Attacke auf die Krim-Brücke. Selenskyj hofft auf weitere Hilfe für die Flugabwehr.

Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Hafenstadt Tschornomorsk in der Region Odessa sind nach Angaben von Gouverneur Oleh Kiper sechs Menschen verletzt und Energieinfrastruktur beschädigt worden. (Archivbild vom 15.11.2026) Quelle: Oleksandr Gimanov/AFP

Russland und die Ukraine haben erneut schwere Angriffe und Opfer gemeldet. Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Industriestadt Dnipro am frühen Montagmorgen kam nach Behördenangaben mindestens eine Person ums Leben. Zehn weitere seien verletzt worden, schrieb Gebietsgouverneur Olexander Hanscha bei Telegram.

Zwei weitere Personen kamen bei russischen Angriffen im südostukrainischen Gebiet Saporischschja ums Leben, wie Militärverwalter Mychajlo Semikin mitteilte.

Brände und Tote in Russland

In der Stadt Asow im Süden Russlands seien infolge ukrainischer Drohnenangriffe Brände in vier nicht näher bezeichneten Produktionsobjekten ausgebrochen, teilte der Gouverneur des Gebiets Rostow, Juri Sljussar, mit. Drei Männer seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Ukraine hat die zentralrussische Industriestadt Nischnekamsk angegriffen und offenbar eine chemische Anlage getroffen. In der Ukraine wurden mehrere Häuser durch russische Angriffe getroffen. 15.11.2026 | 0:21 min

Auch im südrussischen Gebiet Krasnodar sei infolge ukrainischer Drohnenangriffe ein Feuer auf dem Gelände eines nicht näher benannten Unternehmens in Ilski ausgebrochen, teilte der operative Stab der Region mit. In der benachbarten Siedlung Sewerskaja wurden den Angaben zufolge sechs Menschen bei Drohnenangriffen verletzt.

In der russischen Grenzregion Belgorod kam nach regionalen Behördenangaben ein Mensch bei einem ukrainischen Drohnenangriff ums Leben. Auch in der benachbarten Grenzregion Brjansk kam nach Behördenangaben ein Mann ums Leben.

Russland meldet Abwehr von 1.336 Drohnen - Angriff auf Krim-Brücke

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Morgen mit, 1.336 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt zu haben. Die Zahlen sind unabhängig nicht überprüfbar, lassen aber Rückschlüsse auf die Intensität der Angriffe zu.

Auch die Krim-Brücke wurde russischen Angaben zufolge bei den Angriffen attackiert. Der Verkehr auf der Brücke sollte bis zur Mittagszeit eingeschränkt sein, teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow bei Telegram mit. Die Ukraine hat die Brücke über die Meerenge zwischen dem Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer bereits mehrfach attackiert.

"Die Menschen hier können sich nicht vorstellen, dass aus den Gesprächen bei den täglichen russischen Luftangriffen da ein Kriegsende herauskommt", berichtet ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh aus Dnipro. 13.11.2026 | 2:45 min

Selenskyj hofft auf Hilfe beim Ramstein-Treffen

Die Ukraine hofft indes auf weitere Hilfe beim Treffen der Ramstein-Gruppe am Dienstag . "Dieses Treffen muss zu Ergebnissen führen", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videoansprache am Sonntag. Bei dem Treffen werde es in erster Linie um Flugabwehr gehen, insbesondere um Raketen für Patriots und Nasams.

Die russische Bedrohung bleibe ernst, unterstrich Selenskyj. In der vergangenen Woche habe Russland mehr als 2.300 Drohnen gegen die Ukraine eingesetzt. Zudem habe Russland in diesem Zeitraum 1.590 gelenkte Fliegerbomben und 15 Raketen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert.

Für Donnerstag ist außerdem ein Treffen der Ukraine-Unterstützer in der sogenannten "Koalition der Willigen" in Berlin geplant. Daran nehmen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und eine Reihe hochrangiger Regierungsvertreter anderer Staaten teil. In seiner Abendansprache hob Selenskyj am Sonntag hervor:

Das ist ein wichtiges Treffen, das historisch werden könnte. „ Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Die USA haben der Ukraine laut Präsident Selenskyj einen Nato-Beitritt in Aussicht gestellt, sollte das Land den Donbass abtreten. Wie realistisch ist das? Militärexperte bei ZDFheute live. 14.11.2026 | 11:52 min

Guterres sieht kaum Hoffnung auf Ende des Ukraine-Kriegs

UN-Generalsekretär António Guterres sieht dagegen trotz neuer diplomatischer Bemühungen derzeit kaum Aussicht auf ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs. Am Rande des Gipfeltreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in der philippinischen Hauptstadt Manila sagte er:

Nach fast fünf Jahren Krieg fällt es schwer, optimistisch zu bleiben. „ UN-Generalsekretär António Guterres

Bei den jüngsten, von den USA vermittelten Gesprächen zwischen Moskau und Kiew in Abu Dhabi in der vergangenen Woche hatten sich beide Seiten zwar grundsätzlich auf einen größeren Gefangenenaustausch verständigt, ein Durchbruch bei den zentralen Streitfragen blieb jedoch aus.

Bei den Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi habe man sich lediglich auf einen Gefangenenaustausch geeinigt. Dieser sei "einer der größten seit Kriegsbeginn", berichtet ZDF-Korrespondent Sebastian Ehm. 12.11.2026 | 2:58 min

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

Quelle: dpa, AFP, Reuters, AP