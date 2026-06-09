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Folge ukrainischer Angriffe: Moskau räumt Kraftstoffprobleme ein

Folge ukrainischer Angriffe:Moskau räumt Kraftstoffprobleme ein

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Die Ukraine nimmt mit Angriffen seit Monaten russische Ölinfrastruktur ins Visier. Nun gibt Moskau erstmals zu, dass dies zu Problemen bei der Kraftstoffversorgung führt.

Militäranalyst Remmel vor einer Karte der Ukraine mit einer Hornet-Drohne im Hintergrund.

Die Ukraine setzt Moskaus Kriegsnachschub für die Front massiv unter Druck und trifft Ziele tief im russischen Inland. Wie stark ist der Druck auf Putin? Militäranalyst Remmel bei ZDFheute live.

04.06.2026 | 39:14 min

Das russische Energieministerium hat Probleme bei der Kraftstoffversorgung infolge ukrainischer Angriffe eingeräumt.

Russisches Energieministerium: Schwierigkeiten mit Versorgung im Süden

In letzter Zeit hätten Unternehmen des Kraftstoff- und Energiesektors mit einer Zunahme von feindlichen Angriffen aus der Luft zu kämpfen, "was zu vorübergehenden Schwierigkeiten mit der Kraftstoffversorgung in einer Reihe von südlichen Regionen führt", hieß es in einer Mitteilung der Behörde bei Telegram.

Ein nun im Energieministerium gebildeter Stab mit Unternehmen aus eben diesem Sektor soll eine stabile und effiziente Versorgung des Landes sicherstellen, teilte die Behörde weiter mit.

SGS Klauser

Die Ukraine greift Russland während des Wirtschaftsforums an. Auch in St. Petersburg kommt es zu Störungen, was in Russland als Provokation gewertet wird. Felix Klauser berichtet.

06.06.2026 | 1:08 min

Ausgabe von Benzin eingeschränkt

Vizeregierungschef Alexander Nowak hatte beim St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum am vergangenen Wochenende bereits eingeräumt, dass Russland derzeit weniger Öl fördere als ursprünglich geplant. Er erklärte dies mit unplanmäßigen Reparaturen - ohne Gründe dafür zu nennen.

Von Moskau eingesetzte Behörden auf der annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim und dem ebenfalls annektierten Gebiet Luhansk in der Ostukraine hatten schon zuvor die Ausgabe von Benzin eingeschränkt. Die russische Regierung untersagte außerdem erstmals und zunächst bis Ende November die Ausfuhr von Kerosin.

London: Bundeskanzler Merz, der britische Premierminister Starmer und Frankreich Präsident Macron stehen zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj vor der Downing Street 10.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat direkte Gespräche mit Russland vorgeschlagen. Dafür erhielt er Unterstützung von Bundeskanzler Merz, dem britischen Premierminister und Präsident Macron.

08.06.2026 | 0:23 min

Ukraine nimmt russische Ölindustrie ins Visier

In dem vor mehr als vier Jahren von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Angriffskrieg gegen die Ukraine setzt Kiews Militär bei seinen Gegenangriffen seit Monaten auf Drohnenattacken gegen die russische Ölindustrie.

Damit will die Ukraine den Treibstoffnachschub für die russische Armee stören und die für Moskaus Kriegskasse wichtigen Einnahmen aus dem Energiegeschäft schmälern.

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Quelle: dpa
Über die Lage im Ukraine-Krieg berichtet das ZDF in vielen aktuellen Sendungen, etwa am 06.06.2026 im heute journal um 21:45 Uhr sowie am 04.06.2026 bei ZDFheute live um 19:30 Uhr.
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RusslandUkraine

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