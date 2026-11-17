Nach erneuten Drohnenangriffen ist die Krim-Brücke offenbar teilweise eingestürzt. Auch Kiew meldet Schäden an zwei wichtigen Brücken über den Dnipro. Die Angriffe gehen weiter.

Kertsch-Brücke auf der Krim (Archivfoto) Quelle: imago images | SNA / Mihalchevskiy, Konstantin

Russland und die Ukraine haben ihre gegenseitigen Luftangriffe auf Brücken und weitere Infrastruktur fortgesetzt. Die Krim-Brücke wurde bei nächtlichen Drohnenangriffen erneut getroffen und ist Berichten zufolge teilweise eingestürzt.

Nach russischen Angaben griff die Ukraine die Brücke am Dienstag den zweiten Tag in Folge an. Der Verkehr sei unterbrochen, teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow auf Telegram mit. Der Militärexperte Nico Lange schrieb auf X: "Die Autofahrbahn der Brücke von Kertsch ist eingestürzt, Autoverkehr ist unmöglich. Die Trümmer blockieren die Durchfahrt für Schiffe zwischen Asowschem Meer und Schwarzem Meer."

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Video soll Zerstörung der Krim-Brücke zeigen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Krim-Brücke als Ziel einer "beispiellosen Vergeltungsoperation" bezeichnet, mit der die Ukraine auf russische Angriffe auf ihre Infrastruktur reagiert habe. In einem Video, das er veröffentlichte, sind nach seinen Angaben der Angriff und die zerstörte Brücke zu sehen. "Heute kann jeder die Konsequenzen für die Hauptroute des Militärs von russischem Gebiet auf unsere ukrainische Krim sehen", schrieb er.

Es sei die siebte Phase einer Operation, die über mehrere Wochen vom Sicherheitsdienst gemeinsam mit dem Generalstab geplant worden sei. Dabei seien schrittweise Luftabwehr- und Radarsysteme sowie Mittel der elektronischen Kriegsführung zerstört worden. Russland habe man mehrfach Deeskalationsschritte angeboten und nur Ablehnung gehört, so Selenskyj. "Der Krieg kehrt immer dorthin zurück, wo er begonnen hat", schrieb er. Die Ukraine werde den "Terror gegen unsere Städte und Menschen nie unbeantwortet lassen".

In Moskau kommt nun eine Regierungskommission zu einer Sondersitzung zusammen. Das von Vize-Regierungschef Marat Chusnullin geleitete Gremium werde über die "Bewältigung der Folgen des Angriffs auf die Krim-Brücke" beraten, berichteten staatliche russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die Regierung.

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Erster Angriff in der Nacht zum Montag

Ukrainische Drohnen hatten die Brücke über die Straße von Kertsch bereits in der Nacht zum Montag getroffen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums war es der größte nächtliche Drohnenangriff auf Russland seit Beginn der großangelegten Invasion im Februar 2022. Die Ukraine griff am Montag außerdem russische Ölraffinerien an.

Die Krim-Brücke in Zahlen Quelle: AP Mit 19 Kilometern Länge gilt die Krim-Brückenanlage als längstes Bauwerk Europas. Kremlchef Putin hatte sie selbst 2018 eröffnet. Passagierzüge rollen seit Ende 2019, Güterzüge seit Sommer 2020 über die Brücke. Die Krim-Brücke ist eine von nur zwei Verbindungen zwischen dem russischen Festland und der Halbinsel. Sie besteht aus einer getrennten Straßen- und Schienenverbindung auf Betonpfeilern.



Russland bringt über die Brücke unter anderem militärische Ausrüstung auf die Krim, sie gilt als wichtige Nachschubroute. Die Ukraine hat sie seit Beginn der Invasion wiederholt angegriffen.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sprach nach den Angriffen von "kleineren Schäden". Der Straßenverkehr wurde zunächst wechselseitig freigegeben, die Züge fuhren normal. Das Verkehrsministerium in Moskau hatte zuvor mitgeteilt, der Autoverkehr sei vorübergehend eingestellt, es werde repariert. Verletzte gebe es nach ersten Informationen nicht. Details zu den Schäden nannte das Ministerium zunächst nicht.

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Russische Angriffe auf Kiew gehen weiter

Auch Russland nahm Brücken ins Visier. Russische Streitkräfte griffen am späten Montagabend zwei Brücken über den Dnipro sowie weitere Infrastruktur in Kiew an, wie Bürgermeister Vitali Klitschko mitteilte. "Nach vorläufigen Informationen wurden die Nord- und die Südbrücke in der Hauptstadt getroffen", schrieb er auf Telegram. Kurz zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe vor Raketen gewarnt, die auf die Stadt zusteuerten.

Die Stadtverwaltung teilte am frühen Dienstag mit, beide Brücken seien "beschädigt" und für den Verkehr gesperrt worden. Sie gehören zu den wichtigsten Verbindungen zwischen den beiden Stadthälften. Der Angriff beschädigte das Bahn-System teilweise und führte zu vereinzelten Wasser- und Stromausfällen sowie zu Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde auch die U-Bahn bei einem nächtlichen Angriff beschädigt. Augenzeugen berichteten am frühen Morgen von Explosionen.

Angegriffen wurden demnach auch die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw, die Großstädte Dnipro und Saporischschja sowie weitere Regionen. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Angriffe auf Telegram.

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Quelle: dpa, Reuters