Rund 30 Staats- und Regierungschefs treffen sich zum Mega-Gipfel im Kanzleramt. Es geht um Sicherheitsgarantien für die Ukraine, Verteidigung und die nächsten Verhandlungsschritte.

Es ist ein Gipfel der Superlative: Im Kanzleramt treffen sich über 30 Staats- und Regierungschefs und 40 Delegationen, um weitere Ukraine-Hilfen zu besprechen. Quelle: dpa | Christophe Gateau

Seit Tagen warnen Berliner Behörden vor Sperrungen und Einschränkungen im Straßenverkehr. "Staatsbesuche mit höchster Gefährdungsstufe", heißt es in den Mitteilungen. Gemeint sind die Delegationen der Staats- und Regierungschefs, die auf Einladung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Andy Burnham heute ins Kanzleramt kommen, um ihre Ukraine-Unterstützung abzustimmen. Berlin wird zum Schwergewicht der globalen Diplomatie und das Treffen findet zu einem kritischen Zeitpunkt statt.

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Delegationen aus 37 Staaten im Kanzleramt

Die Gästeliste kann sich sehen lassen. Vertreter aus insgesamt 37 Staaten, größtenteils auf Ebene der Staats- und Regierungschefs, kommen laut Informationen aus dem Kanzleramt in die Bundeshauptstadt. Ergänzt um die Spitzen von EU und Nato. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die beiden US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner sind vor Ort.

Regierungskreise sprechen von einer noch "nie dagewesenen Größe" für einen internationalen Gipfel im Kanzleramt. Ein "gemeinsames" Vorgehen wird immer wieder betont und allein durch die Anzahl an Gästen scheint die "Koalition der Willigen" Stärke demonstrieren zu wollen. In unterschiedlichen Formaten sollen den ganzen Nachmittag über Gespräche stattfinden.

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Zeitpunkt nicht zufällig gewählt

Das Treffen in Berlin findet in einer entscheidenden Phase der diplomatischen Bemühungen rund um den Krieg in der Ukraine statt. Nicht nur sollen nach den jüngsten Verhandlungen in Abu Dhabi nun weitere Schritte koordiniert werden. Erst gestern hatten sich die Präsidenten Chinas, der USA und Russlands im Rahmen des APEC-Gipfels in Shenzhen getroffen.

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Die Koalition der Willigen will mit einer eigenen Antwort darauf reagieren - und zwar gut vorbereitet und schnell, wie es aus dem Kanzleramt heißt. Zudem setzt der bevorstehende Winter die Ukraine und ihre Unterstützer unter Druck. Insbesondere Luftverteidigung sowie Energie- und Wasserversorgung sind drängende Themen.

Schwerpunkte: Winterhilfen und Sicherheitsgarantien

In den kommenden Monaten müsse deswegen die Resilienz der Ukraine weiter gestärkt werden, heißt es aus Regierungskreisen. Dies betreffe Unterstützung bei der Luftverteidigung und sogenannte deep-strike Fähigkeiten, aber auch zivile Unterstützung. Ein wichtiges Signal dafür wäre es, wenn gerade in den Fragen der finanziellen Hilfen für die Ukraine von dem Gipfel ein Konsens ausgeht.

Zudem stehen Sicherheitsgarantien nach einem Waffenstillstand auf der Themenliste. Dazu gehört auch der Einsatz internationaler Truppen im Rahmen einer "Multinational Force Ukraine". Insbesondere in dem Punkt ist den Europäern eine enge Abstimmung mit den USA wichtig.

Nächste Verhandlungsschritte und Wiederaufbau-Fragen

Das Signal ist eindeutig: Europa will an den großen Fragen beteiligt sein. Ebenso wie am Verhandlungstisch bei den künftigen Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs und darüber hinaus.

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Dazu passt auch, dass am Folgetag des Gipfels auch das Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum mit Vertretern aus Wirtschaft und Industrie stattfindet. Neben Rüstungskooperationen sollen dabei auch Initiativen zum langfristigen Wiederaufbau der Ukraine besprochen werden.