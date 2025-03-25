Andy Burnham
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Andy Burnham ist der aktuelle Premierminister von Großbritannien und Nordirland. Er folgte 2026 auf Keir Starmer nach dessen Rücktritt.
Seit Juli 2026 ist Burnham Vorsitzender der Labour-Partei. In seinem vorherigen Amt als Bürgermeister von Manchester erlangte er den Spitznamen "King of the North" ("König des Nordens"), insbesondere durch sein Krisenmanagement und seine Kritik an der Londoner Zentralregierung während der Pandemie. Er gilt als pragmatisch und bürgernah. ZDFheute informiert zu Andy Burnham aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.
Seit Juli 2026 ist Burnham Vorsitzender der Labour-Partei. In seinem vorherigen Amt als Bürgermeister von Manchester erlangte er den Spitznamen "King of the North" ("König des Nordens"), insbesondere durch sein Krisenmanagement und seine Kritik an der Londoner Zentralregierung während der Pandemie. Er gilt als pragmatisch und bürgernah. ZDFheute informiert zu Andy Burnham aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.
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Biografie
- 7. Januar 1970 Andrew Murray "Andy" Burnham kommt in Aintree, Sefton, Merseyside zur Welt.
- 1989 - 1993: Studium der Anglistik am Fitzwilliam College der University of Cambridge.
- 1994 - 1997: Forschungsassistent und parlamentarischer Mitarbeiter der Labour-Abgeordneten Tessa Jowell.
- 1998 - 2001: Special Advisor von Gesundheitsminister Frank Dobson.
- 2001 - 2017: Mitglied des britischen Unterhauses (House of Commons) für den damaligen Wahlkreis Leigh.
- 2007 - 2010: Verschiedene Kabinettsämter unter Premierminister Gordon Brown (u.a. Staatssekretär für Kultur und Minister für Gesundheit und Soziales).
- 2017 - 2026: Erster direkt gewählter Bürgermeister (Mayor) von Greater Manchester. In dieser Funktion erlangte er nationale Bekanntheit als "King of the North".
- 2026: Rückkehr ins House of Commons (Wahlkreis Makerfield) und im Juli 2026 Ernennung zum Vorsitzenden der Labour Party sowie zum Premierminister als Nachfolger von Keir Starmer.
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