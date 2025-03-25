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Andy Burnham

Andy Burnham

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Andy Burnham ist der aktuelle Premierminister von Großbritannien und Nordirland. Er folgte 2026 auf Keir Starmer nach dessen Rücktritt.
Seit Juli 2026 ist Burnham Vorsitzender der Labour-Partei. In seinem vorherigen Amt als Bürgermeister von Manchester erlangte er den Spitznamen "King of the North" ("König des Nordens"), insbesondere durch sein Krisenmanagement und seine Kritik an der Londoner Zentralregierung während der Pandemie. Er gilt als pragmatisch und bürgernah. ZDFheute informiert zu Andy Burnham aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Andy Burnham

  1. Der neue britische Premierminister Andy Burnham hält seine Antrittsrede in London.

    Andy Burnham ersetzt Keir Starmer:Neuer britischer Premier stellt sein Kabinett auf

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  2. neuer premier burnham

    Nachrichten | heute journal:Andy Burnham - der Neue in der Downing Street

    von Hilke Petersen
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  3. Der siebte Premierminister in zehn Jahren: Andy Burnham, neuer Hoffnungsträger der Labour-Partei, übernimmt das Amt in schwierigen Zeiten.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Großbritannien hat neuen Premierminister

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  4. Nach dem Rücktritt von Keir Starmer übernimmt der neue Labour-Parteivorsitzende Andy Burnham das Amt des Premierministers.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Darauf wartet das Land"

    Video1:18
  5. Der siebte Premierminister in zehn Jahren: Andy Burnham, neuer Hoffnungsträger der Labour-Partei, übernimmt das Amt in schwierigen Zeiten.

    Nachrichten | heute:Großbritannien hat neuen Premierminister

    von Wolf-Christian Ulrich
    Video1:30
  6. Großbritannien: London. Andy Burnham verlässt das Kongress Haus.

    Nachrichten | heute in Europa:Großbritannien: Amtseinführung Andy Burnham

    von Yacin Hehrlein
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  7. Der neue britische Premierminister, Andy Burnham hält in der Downing Street, London eine Rede.

    Großbritannien:Burnham neuer Premierminister

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  8. Großbritannien, London: König Charles III. (r) empfängt Andy Burnham bei einer Audienz im Buckingham Palace

    Diese fünf Punkte will er ändern:Großbritannien: Andy Burnham ist neuer Premierminister

    Sonja Dawson, London
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  9. Großbritannien: London. Andy Burnham verlässt das Kongress Haus.

    Nachfolger von Starmer:Burnham wird neuer Premierminister

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  10. Großbritannien

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Andy Burnham wird britischer Premier

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  11. Andy Burnham

    Designierter Premierminister :Großbritannien: Wer ist Andy Burnham?

    Hilke Petersen, London
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  12. Britain's Prime Minister Keir Starmer speaks to the media outside 10 Downing Street to announce his resignation in London, Monday, June 22, 2026.

    Nachrichten | heute in Europa:Großbritannien: Premier Starmer geht

    von Hilke Petersen
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  13. Andy Burnham hält eine Rede, nachdem er auf der „Labour-Sonderkonferenz“ am 17. Juli 2026 in der Londoner Innenstadt als neuer Vorsitzender der Labour-Partei und künftiger Premierminister des Landes bestätigt wurde.

    Labour-Partei:London: Andy Burnham zum Labour-Chef gewählt

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  14. Andy Burnham in London am 17. Juli 2026.

    Britische Regierungspartei:Andy Burnham ist neuer Labour-Chef: Der Hoffnungsträger

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  15. Porträt von Andy Burnham.

    Debatte um Labour-Führung:Hat Andy Burnham eine neue Vision für Großbritannien?

    von Sonja Dawson
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  16. Britain's Prime Minister Keir Starmer speaks to the media outside 10 Downing Street to announce his resignation in London, Monday, June 22, 2026.

    Nachrichten | heute journal:Rücktritt des britischen Premier Starmer

    von Britta Jäger
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Wer ist Andy Burnham?

Andy Burnham

Großbritannien: Wer ist Andy Burnham?

Burnhams Pläne für Großbritannien

  1. Andy Burnham in London am 17. Juli 2026.

    Britische Regierungspartei:Andy Burnham ist neuer Labour-Chef: Der Hoffnungsträger

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  2. Porträt von Andy Burnham.

    Debatte um Labour-Führung:Hat Andy Burnham eine neue Vision für Großbritannien?

    von Sonja Dawson
    mit Video1:38

Biografie

  • 7. Januar 1970 Andrew Murray "Andy" Burnham kommt in Aintree, Sefton, Merseyside zur Welt.
  • 1989 - 1993: Studium der Anglistik am Fitzwilliam College der University of Cambridge.
  • 1994 - 1997: Forschungsassistent und parlamentarischer Mitarbeiter der Labour-Abgeordneten Tessa Jowell.
  • 1998 - 2001: Special Advisor von Gesundheitsminister Frank Dobson.
  • 2001 - 2017: Mitglied des britischen Unterhauses (House of Commons) für den damaligen Wahlkreis Leigh.
  • 2007 - 2010: Verschiedene Kabinettsämter unter Premierminister Gordon Brown (u.a. Staatssekretär für Kultur und Minister für Gesundheit und Soziales).
  • 2017 - 2026: Erster direkt gewählter Bürgermeister (Mayor) von Greater Manchester. In dieser Funktion erlangte er nationale Bekanntheit als "King of the North".
  • 2026: Rückkehr ins House of Commons (Wahlkreis Makerfield) und im Juli 2026 Ernennung zum Vorsitzenden der Labour Party sowie zum Premierminister als Nachfolger von Keir Starmer.
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