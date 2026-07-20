Das Vereinigte Königreich hat einen neuen Premierminister. Doch was will Andy Burnham anders machen als sein Vorgänger Keir Starmer? Die wichtigsten Punkte im Überblick.

Als Bürgermeister des Großraumes Manchester hat er sich einen Ruf als Macher erarbeitet. Jetzt versucht Andy Burnham einen Neustart für die Labour-Partei in der britischen Regierung zu schaffen. 20.07.2026 | 2:05 min

Andy Burnham hat sich außerhalb von Westminster einen Namen gemacht, indem er als Bürgermeister des County Greater Manchester die Region durch eine Phase rasanten Wirtschaftswachstums geführt hat. Am 20. Juli übernimmt der 56-Jährige nach einer Audienz bei König Charles III. das Amt des Premierministers. Die Labour-Partei hofft, mit ihm erfolgreicher zu sein als mit Keir Starmer.

Reformen wagen, investieren und gleichzeitig Geld sparen. Geht das? Andy Burnham steht vor der Quadratur des Kreises. ZDFheute mit einem Überblick, was er schaffen will.

1. Mehr Wachstum außerhalb Londons

Burnhams zentrales politisches Thema ist die sogenannte "Devolution" - die Verlagerung von Kompetenzen weg aus London. Er kritisiert, dass England zu stark von Westminster aus regiert werde, zum Nachteil des Nordens. Das will er ändern: Wirtschaftlich verfolgt er das Ziel, "Wachstum in jeder Postleitzahl" zu erreichen. Politisch fordert er mehr Kompetenzen für die Regionen; als Vorbild nennt er häufig Deutschland und dessen föderale Struktur.

Deutschland zeigt uns, dass regionale Ungleichheiten besser bekämpft werden können, wenn die Regeln gesetzlich verankert sind. „ Andy Burnham

Burnham sprach zudem von einem "No. 10 in the North" - einer Art Filiale von 10 Downing Street, dem Amtssitz des Premiers, in Manchester.

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2. Lebenshaltungskosten senken

Keir Starmers Labour-Regierung hat bereits eine öffentliche Energiegesellschaft geschaffen und eine erste Eisenbahn-Linie verstaatlicht. Burnham möchte diesen Ansatz weiterverfolgen. Bereiche wie die Wasserversorgung oder der Nahverkehr sollen stärker öffentlich kontrolliert werden.

Zudem sollen kleine Unternehmen und Pubs gezielt gefördert werden. Eine Steuererhöhung für sehr hohe Einkommen schließt er nicht aus.

3. Mehr Sozialwohnungen und Reform der Sozialpflege

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum gehört für Burnham zu den größten Problemen im Vereinigten Königreich. Er fordert das größte kommunale Wohnungsbauprogramm seit der Nachkriegszeit.

Wenn man den Menschen kein gutes Zuhause bietet, welche Chance haben sie dann auf ein gutes Leben? „ Andy Burnham

Als ehemaliger Gesundheitsminister legt Burnham zudem großen Wert auf eine Reform der Sozialpflege. Die Idee, dass die Erbschaftssteuer durch eine nationale Pflegeabgabe ersetzt wird, um so Pflege verlässlicher zu finanzieren, steht im Raum.

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4. Außen- und sicherheitspolitisch weitgehend Kontinuität

Was Deutschland, die EU und vor allem die Ukraine jetzt besonders interessiert: In der Außenpolitik dürfte Burnham weitgehend auf Kontinuität setzen und Keir Starmers Kurs fortsetzen.

Das heißt weiterhin eine pragmatische Annäherung: weniger Handelshemmnisse, engere Zusammenarbeit in Forschung und Wissenschaft sowie mehr Kooperation in Sicherheitsfragen. Eine Rückkehr Großbritanniens in die EU hält er für unrealistisch. Auch die Unterstützung der Ukraine und die enge Zusammenarbeit mit der Nato dürften unter Burnham fortgesetzt werden.

Großbritanniens Unterstützung für die Ukraine wird nicht wanken. „ Andy Burnham

Auf die Frage nach dem anhaltenden Konflikt zwischen Israel und Palästina entschuldigte sich Burnham - während er die Hamas scharf verurteilte - für die anfängliche Reaktion der Labour-Partei. Großbritannien habe zu lange gezögert, einen Waffenstillstand zu fordern.

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5. Reform des Wahlrechts

Burnham will das britische Wahlsystem reformieren. Das derzeitige System bevorzugt große Parteien, da nur der Gewinner eines Wahlkreises einen Sitz erhält.

Ich bin ein starker Befürworter einer Wahlreform, unter anderem, weil ich überzeugt bin, dass sie eine kooperativere Politik ermöglicht. „ Andy Burnham

Er befürwortet ein Verhältniswahlrecht, bei dem die Sitzverteilung stärker dem landesweiten Stimmenanteil entspricht. Da eine Wahlrechtsreform nicht im Wahlprogramm der Labour-Partei unter Starmer stand, ist sie in dieser Legislaturperiode jedoch unwahrscheinlich.

Die größte Herausforderung: die Finanzierung

Viele von Burnhams Vorhaben kosten sehr viel Geld. Genau dies wird seine größte politische Herausforderung. Auch wenn er und seine Ideen laut Umfragen beliebt sind, wird er nicht denselben Handlungsspielraum haben, den er als Bürgermeister von Greater Manchester und als "King of the North" genannter Regionalpolitiker hatte. Es stehen schwierige Entscheidungen in Bezug auf Steuern, Ausgaben und Verschuldung an, wenn Andy Burnham seinen Erfolg im Norden auf das ganze Land ausweiten will.

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