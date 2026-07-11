Mordverdacht nach Tod von britischer Politikerin Widdecombe

Die langjährige britische Abgeordnete und Brexit-Befürworterin Ann Widdecombe ist tot in ihrem Haus gefunden worden - mit schwersten Verletzungen. Nun wird wegen Mordes ermittelt.

Die britische Ex-Ministerin und rechtskonservative Politikerin Ann Widdecombe ist tot in ihrem Haus aufgefunden worden. Im Zuge der Fahndung wurde ein Mann wegen Mordverdachts festgenommen. 11.07.2026 | 0:46 min

Nach dem Tod der britischen Ex-Ministerin und rechtskonservativen Politikerin Ann Widdecombe hat die Polizei einen Mann wegen Mordverdachts festgenommen. Die Polizei von Devon und Cornwall teilte am Freitag mit, die 78-Jährige sei am Donnerstag mit schweren Verletzungen tot in ihrem Haus aufgefunden worden.

Tod von Ann Widdecombe: Festnahme eines 26-Jährigen

Ein 26 Jahre alter Brite sei unter Mordverdacht festgenommen worden, sagte Police Assistant Chief Constable Matt Longman von der Devon and Cornwall Police bei einer Pressekonferenz am Freitagabend. Zu einem möglichen Motiv äußerte er sich zunächst nicht. Von einem terroristischen Hintergrund werde aber nicht ausgegangen. Es gebe keine Hinweise, dass es sich um eine politisch motivierte Tat handle.

"Das ist ein extrem tragischer Vorfall. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden", so Longman. Man setze alle verfügbaren Mittel ein, um die Umstände aufzuklären.

Die 78-Jährige war am Donnerstag mit schweren Verletzungen tot in ihrem Haus aufgefunden worden. Quelle: dpa

Widdecombe war jahrelang Abgeordnete für die Konservativen im britischen Parlament und saß als überzeugte Befürworterin des Austritts aus der EU für die Brexit-Partei als Abgeordnete im Europäischen Parlament. Die zum Katholizismus übergetretene Politikerin vertrat zudem ultrakonservative Ansichten. So forderte sie etwa die Wiedereinführung der Todesstrafe, sprach sich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und die Selbstbestimmung von Transpersonen über deren Geschlecht aus.

Auch im britischen Unterhaltungsfernsehen war sie keine Unbekannte: So trat Widdecombe etwa bei der Tanzshow "Strictly Come Dancing" und bei "Celebrity Big Brother" auf.

Innenministerin Shabana Mahmood bezeichnete den Tod der ehemaligen Abgeordneten als "äußerst erschütternd". Auf X schrieb sie:

Das Innenministerium ist bereit, bei den laufenden Ermittlungen jede erforderliche Unterstützung zu leisten. „ Shabana Mahmood, Innenministerin

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Tod von Ann Widdecombe: Starmer zeigt sich bestürzt

Sie rief die Bevölkerung dazu auf, Spekulationen zu vermeiden. Auch der britische Premierminister Keir Starmer zeigte sich bestürzt und sprach der Nachrichtenagentur PA zufolge von einer "sehr schockierenden Nachricht".

In Großbritannien wurden im vergangenen Jahrzehnt zwei amtierende Parlamentsmitglieder ermordet. Die Labour-Abgeordnete Jo Cox wurde 2016 während des Brexit-Wahlkampfs von einem rechtsextremen Einzeltäter getötet. Der konservative Abgeordnete David Amess wurde 2021 von einem Anhänger der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) erstochen.

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