Britischer Premierminister :Keir Starmer erklärt seinen Rücktritt

Nach langen Spekulationen hat Keir Starmer nun doch Konsequenzen aus seinen schlechten Zustimmungswerten gezogen: Der britische Premier kündigte seinen Rücktritt an.

Keir Starmer legt sein Amt nieder. Quelle: AFP

Der britische Premierminister Keir Starmer hat seinen Rücktritt erklärt. Er habe mit König Charles III. gesprochen und ihm seine Entscheidung mitgeteilt. Er werde im Amt bleiben, bis ein geordneter Übergang zu seinem Nachfolger erfolgt sei, sagte er vor Downing Street Nummer 10, dem offiziellen Amtssitz des Premierministers.

Starmer hatte das Amt des Premierministers nach dem Wahlsieg seiner sozialdemokratischen Labour-Partei im Juli 2024 übernommen. Nach schweren Verlusten bei den Kommunalwahlen im Mai und dem Rücktritt führender Kabinettsmitglieder aus Protest gegen seinen Führungsstil ist der Druck auf ihn massiv gestiegen.

Sollte der britische Premier Keir Starmer nicht freiwillig zurücktreten, könne man "eine Abstimmung über Parteivorsitz erzwingen", aus der dann der neue Premierminister hervorgehen würde, so ZDF-Korrespondent Wolf-Christian Ulrich noch am Morgen. 22.06.2026 | 2:20 min

Innerparteilicher Konkurrent erringt Sitz im Unterhaus

Weiter verschärft hatte sich die Lage für Starmer am Freitag, als sein parteiinterner Rivale Andy Burnham einen Sitz im Parlament gewann, was ihm eine formale Kandidatur für den Parteivorsitz ermöglicht.

Burnham, der als Bürgermeister von Manchester Popularität genießt, hatte die Nachwahl für einen Sitz im britischen Unterhaus im nordenglischen Wahlkreis Makerfield klar mit knapp 55 Prozent der Stimmen für sich entschieden.

Nach der gewonnenen Nachwahl des Labour-Politikers Andy Burnham im englischen Makerfield erwarten viele, dass er Premierminister Keir Starmer als Chef der Labour-Partei herausfordern wird. 19.06.2026 | 3:34 min

Druck auf Starmer war groß

Sky News zufolge hatte unter anderem die britische Außenministerin Yvette Cooper Starmer zum Rücktritt aufgefordert. Zudem haben ihn Berichten zufolge mehr als 100 der 403 Labour-Abgeordneten gebeten, sein Amt niederzulegen.

Auch US-Präsident Donald Trump hatte sich am Sonntag zu den Spekulationen über einen möglichen Rücktritt Starmers geäußert. "Keir Starmer wird als Premierminister des Vereinigten Königreichs zurücktreten", schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Starmer habe "bei zwei sehr wichtigen Themen kläglich versagt - Einwanderung und Energie", erklärte Trump weiter. Er fügte hinzu: "Ich wünsche ihm alles Gute."

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Quelle: dpa