Großbritannien: Dan Jarvis ist neuer Verteidigungsminister

Dan Jarvis wird neuer Verteidigungsminister in Großbritannien. Er folgt auf John Healey, der mit Premierminister Keir Starmer wegen des Verteidigungsetats gestritten hatte.

Neue Personalie in der britischen Regierung: Dan Jarvis übernimmt das Verteidigungsressort. Quelle: Matt Dunham/AP/dpa

Großbritannien hat einen neuen Verteidigungsminister. Dan Jarvis sei zum Nachfolger von John Healey ernannt worden, teilte die britische Regierung am Abend mit. Jarvis war zuvor als Staatsminister im Innenministerium und im Cabinet Office tätig, das die Regierungsarbeit des Kabinetts unterstützt.

Healey war am Donnerstag im Streit über den Verteidigungsetat von seinem Posten zurückgetreten.

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Dan Jarvis hat Militärerfahrung

Jarvis ist ein Sicherheitsexperte mit Militärerfahrung. Er studierte Internationale Politik und Strategische Studien an der walisischen Universität Aberystwyth und ist ein Absolvent der Elite-Militärakademie Sandhurst. Er wurde anschließend zum Offizier im Fallschirmjägerregiment ernannt und diente im Kosovo, in Nordirland, im Irak und in Afghanistan.

Der Labour-Politiker zog erstmals 2011 für den Wahlkreis Barnsley Central ins Parlament ein und wurde 2024 zum Abgeordneten für Barnsley North gewählt.

Laut seiner Webseite war Jarvis der Erste seit dem Zweiten Weltkrieg, der seinen Offiziersrang niederlegte, um bei einer Nachwahl für das Parlament zu kandidieren. Zwischen 2011 und 2015 hatte Jarvis verschiedene Positionen in der Fraktion inne. Von 2017 bis 2019 saß er im Gemeinsamen Ausschuss für die Nationale Sicherheitsstrategie. Zudem wurde er 2018 zum ersten Bürgermeister von South Yorkshire gewählt.

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Healey: Verteidigungsetat weit unter dem Notwendigen

Healey hatte seinen Rücktritt in einem Brief an den britischen Premierminister Keir Starmer bekanntgegeben, den er auf X postete. Der Labour-Politiker begründete seinen Schritt mit den Plänen Starmers für den Verteidigungsetat. Diese seien "weit unter dem, was für die Verteidigung und das Land in dieser gefährlichen Zeit notwendig ist", schrieb Healey. Das Ziel, die Verteidigungsausgaben bis 2030 auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen, würde damit deutlich verfehlt.

Starmer hält an Verteidigungsetat fest

Starmer verteidigte seine Etatplanung nach dem Rücktritt Healeys. Der Verteidigungshaushalt sorge "auf nachhaltige Weise für einen beispiellosen Anstieg der Verteidigungsausgaben", schrieb Starmer in einem Brief an Healey, der auf der Regierungswebseite veröffentlicht wurde.

Er wird die Ressourcen bereitstellen, die unser Militär benötigt, um uns zu schützen, und die Klarheit bieten, die die britische Verteidigungsindustrie für ihre Planung benötigt. „ Keir Starmer, britischer Premierminister

Zudem betonte Starmer das gemeinsam Erreichte: "Wir haben eine Situation vorgefunden, in der unsere Streitkräfte jahrelang unterfinanziert und vernachlässigt worden waren", schrieb Starmer mit Blick auf die konservative Vorgängerregierung. "Unsere Arbeit an der Spitze der Koalition der Willigen in der Ukraine, die Verteidigung unserer Verbündeten am Golf und die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Nationen an einem Plan für die Straße von Hormus haben dazu beigetragen, die Welt sicherer zu machen", so der Premier.

Er sei fest entschlossen, das krisengebeutelte Großbritannien wieder aufzubauen. "Es tut mir leid, dass Du nicht an dieser Arbeit mitwirken wirst", schrieb Starmer an den scheidenden Minister.

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Quelle: dpa