Britischer Premier Starmer steht offenbar kurz vor Rücktritt

Ein Zeitungsbericht und Parteifreunde sehen Keir Starmer kurz vor dem Rücktritt. Andere Stimmen sprechen weiter von Rückhalt für den britischen Premier. Wird er am Montag abtreten?

Wird Starmer zurücktreten? Quelle: AFP

Der unter Druck stehende britische Premierminister Keir Starmer soll einem Zeitungsbericht zufolge am Montag zurücktreten. Starmer sei nach Gesprächen mit Ministern, Beratern und Gewerkschaftsführern zu dem Schluss gekommen, dass er sich nicht mehr im Amt halten könne, meldete die Zeitung "The Observer".

Dem Bericht zufolge berät sich Starmer derzeit mit seiner Frau in seinem Landsitz Chequers, bevor er eine endgültige Entscheidung treffe. Ein Regierungsvertreter wies den Bericht jedoch zurück und erklärte, der Premierminister Großbritanniens konzentriere sich auf seine Amtsgeschäfte.

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Mehr als 100 Abgeordnete forderten Starmer zum Rücktritt auf

Starmer kämpft zwei Jahre nach seinem Wahlsieg mit historisch schlechten Umfragewerten. Nach schweren Verlusten bei den Kommunalwahlen im Mai und dem Rücktritt führender Kabinettsmitglieder aus Protest gegen seinen Führungsstil ist der Druck auf ihn massiv gestiegen. Mehr als 100 Abgeordnete seiner Labour-Partei - rund ein Viertel der Fraktion im Unterhaus - haben ihn öffentlich zum Rücktritt oder zur Festlegung eines Zeitplans für seinen Abgang aufgefordert.

Der Druck auf Starmer hatte sich am Freitag weiter verschärft, als sein parteiinterner Rivale Andy Burnham einen Sitz im Parlament gewann, was ihm eine formale Kandidatur für den Parteivorsitz ermöglicht. Als weiterer möglicher Kandidat für eine Führungswahl gilt der frühere Gesundheitsminister Wes Streeting.

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Widersprüchliche Meldungen zu Rückendeckung für Starmer

Der frühere Innenminister Alan Johnson sagte beim Sender LBC auf die Frage, was er dem Premierminister raten würde, rufe dieser ihn an:

Ich würde sagen, es ist vorbei, Keir. „ Alan Johnson, früherer britischer Innenminister

Sollte Starmer bei seiner Haltung bleiben, einen Rücktritt weiter auszuschließen, dürfte Burnham sehr bald den Prozess für eine Führungswahl bei der Regierungspartei Labour auslösen. Die Nachrichtenagentur PA schrieb, in Westminster werde spekuliert, dass es schon nächste Woche so weit sein könnte.

Britische Medien berichteten sowohl davon, dass Starmer am Freitag von Parteifreunden dazu aufgefordert worden sei, geordnet den Weg freizumachen, als auch davon, dass der Premier weiterhin Rückhalt bekomme. Starmer selbst hatte am Freitag gesagt, er habe im Sommer 2024 ein Mandat erhalten, "um Veränderungen herbeizuführen". Die Zeitung "The Times" berichtete unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle, intern sei Starmers öffentlich klare Haltung "nuancierter".

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Johnson mahnt "harte Realität" an

Johnson, der als Labour-Schwergewicht während seiner politischen Karriere weitere Ministerposten ausgefüllt hatte, sagte:

Er ist ein kluger Mann, er weiß, dass er für immer als der Mann in die Geschichtsbücher eingehen wird, der die Labour-Partei innerhalb von nur fünf Jahren vom zweitschlechtesten Ergebnis ihrer Geschichte zum zweitbesten Ergebnis ihrer Geschichte geführt hat. „ Alan Johnson, früherer britischer Innenminister

Starmer sei "ein Kämpfer". Jetzt gelte jedoch die "harte Realität", sagte Johnson.

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Quelle: Reuters, dpa