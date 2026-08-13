Entscheidende Wahl für Nigel Farage:Scheitert "Mr. Brexit" an "Graf Mülleimergesicht"?
von Julia Schulze, London
Anfang Juli legte der Vorsitzende der Partei Reform UK, Nigel Farage, sein Parlamentsmandat nieder. Nach einer Spendenaffäre war er in die Kritik geraten. Nun tritt er erneut an.
Nachdem die Zeitung "The Guardian" im April eine Zuwendung des Krypto-Milliardärs Christopher Harborne in Höhe von fünf Millionen Pfund an den britischen Rechtspopulisten offengelegt hatte, sah Nigel Farage sich mit Vorwürfen konfrontiert.
Rücktritt nach Berichten über Millionenspende
Harborne unterstützte auch die rechtspopulistische Reform UK mit rund 25 Millionen Pfund (29,24 Millionen Euro). Die umgerechnet 5,86 Millionen Euro wiederum hatte Farage kurz vor seiner Wahl zum Abgeordneten erhalten und nicht als Spende deklariert.
Er selbst sieht sich zwar als Opfer einer Hetzkampagne, die von Medien und politischen Gegnern ausgehe. Dennoch verkündete er, dass er sein Mandat niederlege, wohl auch, weil der Druck in den eigenen Reihen gewachsen ist. Wie Farage das Geld verwendete, dazu will er sich nicht rechtfertigen. In einem Interview mit der BBC sagte er:
Unverzüglich nach dem Rücktritt kündigte Farage dann an, bei der Nachwahl erneut anzutreten, um sein Mandat wiederzugewinnen.
Clacton als idealer Schauplatz?
2024 konnte die rechtspopulistische Partei Reform UK bei den landesweiten Parlamentswahlen zum ersten Mal ins Parlament einziehen. Damals gewann sie fünf Sitze, einen davon erhielt ihr Vorsitzender Nigel Farage. Nun erhofft er sich in seinem Wahlkreis Clacton im Südosten Englands erneut Rückenwind. Rund 80.000 Menschen sind wahlberechtigt.
Siebenmal hatte er sich im Laufe seiner Karriere erfolglos als Abgeordneter aufstellen lassen. Erst die Wähler Clactons brachten ihm bei den Parlamentswahlen 2024 die nötigen Stimmen.
Auch dieses Mal soll die Stadt ihm Rückendeckung bieten. Clacton gilt als Hochburg EU-skeptischer Wähler. Etwa 70 Prozent stimmten vor zehn Jahren beim Brexit-Referendum für den Austritt aus der EU.
Nachwahl ohne große Parteien
Der wegen seines langjährigen Einsatzes für den Brexit oft als "Mr. Brexit" bezeichnete Politiker kann sich gute Chancen auf einen Wahlsieg ausrechnen.
Zwar treten insgesamt 34 Kandidaten an. Die großen Parteien aber, unter anderem auch die Regierungspartei Labour, verzichten darauf, einen Kandidaten aufzustellen. Sie sehen die Nachwahl als politischen Stunt - also als Trick - an. Oppositionsführerin Kemi Badenoch von der Konservativen Partei erklärte, die Tories würden sich nicht an "der Scheinnachwahl, die Nigel Farage inszeniert, um die Menschen davon abzulenken, was gerade passiert", beteiligen.
Die laufenden Ermittlungen der Parlamentskommission gegen Farage sind durch seinen Rücktritt vorläufig auf Eis gelegt. Fortgesetzt würden sie jedoch, sollte Farage erneut ins Parlament einziehen. Im extremsten Fall könnten sie zu seinem Ausschluss aus dem Unterhaus führen.
Kurioser Konkurrent für Farage
Es scheint, als sei der in England bekannte Comedian "Graf Mülleimergesicht" (Count Binface) Farages größter Gegner. Der Name dieser politischen Kunstfigur ist wörtlich zu verstehen, verkörpert wird sie vom Londoner Komiker Jon Harvey. Einige der zwanzig Vorschläge von Count Binface sind ein Referendum über die Wiedereinstufung Plutos als Planet oder die Finanzierung von Solarzellen für alle durch Öl- und Gasfirmen.
Andy Burnham, mittlerweile britischer Premier, sagte am Rande einer Veranstaltung Anfang Juli:
Politische Bewährungsprobe
Diesen Donnerstag dürften sich im Vereinigten Königreich alle Augen auf Nigel Farage richten. Die Nachwahl wird zeigen, ob die Wähler ihm erneut das Vertrauen aussprechen. Es könnten sich auch sämtliche Kritiker gegen ihn stellen - und etwa geschlossen für Count Binface stimmen.
Für Nigel Farage, den Politiker, der sich Chancen auf das Amt des britischen Premierministers ausrechnet, steht dabei viel auf dem Spiel.
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