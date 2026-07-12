Tod von Ann Widdecombe: Erneut Mord-Verdächtiger festgenommen

Der rätselhafte Tod von Politikerin Ann Widdecombe hält Großbritannien in Atem. Nachdem ein 26 Jahre alter Mann wieder freigelassen wurde, gibt es nun eine neue Festnahme.

Die 78-Jährige war am Donnerstag tot in ihrem Haus aufgefunden worden. Quelle: action press

Im mutmaßlichen Mordfall um die britische Brexit-Politikerin Ann Widdecombe hat die Polizei erneut einen Verdächtigen festgenommen. Ein 28 Jahre alter Mann sei am Samstagabend in der Grafschaft South Yorkshire gefasst worden und befinde sich nun in Gewahrsam, teilte die Polizei von Devon und Cornwall mit. Bei dem Verdächtigen handle es sich um einen Briten. Die Angehörigen der Verstorbenen seien informiert worden.

Die Ermittlungen wurden demnach von der Anti-Terror-Einheit sowie der Polizei von South Yorkshire unterstützt, die die Festnahme durchführten. Derzeit gebe es noch keine Hinweise darauf, dass es sich bei der Tat um einen terroristischen Vorfall gehandelt habe, hieß es in der Mitteilung weiter. Am Sonntag wird mit weiteren Informationen gerechnet.

Die britische Ex-Ministerin und rechtskonservative Politikerin Ann Widdecombe ist tot in ihrem Haus aufgefunden worden. Im Zuge der Fahndung wurde ein Mann wegen Mordverdachts festgenommen. 11.07.2026 | 0:46 min

Zuvor war ein 26 Jahre alter Mann, der zunächst wegen Mordverdachts festgenommen wurde, wieder freigelassen worden. Der Brite sei nicht mehr Teil der Ermittlungen, hieß es darauf von der Polizei.

78-Jährige tot in ihrem Haus aufgefunden

Der rätselhafte Fall hält derzeit Großbritannien in Atem. Die 78 Jahre alte frühere Abgeordnete und Brexit-Befürworterin Widdecombe war am Donnerstag in ihrem Haus im Dartmoor in der Grafschaft Devon tot aufgefunden worden. Ihre Leiche wies schwere Verletzungen auf. Die Polizei ermittelt wegen Mordes. Sie geht davon aus, dass Widdecombe fast 24 Stunden zuvor getötet worden war. Nach der Freilassung des zunächst verdächtigten Mannes lagen jedoch vorerst keine Informationen über eine neue Spur vor.

Genau zehn Jahre ist das Brexit-Referendum in Großbritannien her. Anschließend traten die Briten auch aus der Zollunion und dem EU-Binnenmarkt aus. Eine Bilanz. 23.06.2026 | 1:39 min

Widdecombe war überzeugte Brexit-Befürworterin

Widdecombe war jahrelang Abgeordnete für die Konservativen im britischen Parlament und saß schließlich als überzeugte Befürworterin des Austritts aus der EU für die Brexit-Partei von Nigel Farage als Abgeordnete im Europäischen Parlament. Später war sie Sprecherin der Nachfolgepartei Reform UK. Die zum Katholizismus übergetretene Politikerin vertrat zudem ultrakonservative Ansichten. So forderte sie etwa die Wiedereinführung der Todesstrafe, sprach sich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und die Selbstbestimmung von Transpersonen über deren Geschlecht aus.

Ann Widdecombe war zuletzt in der Brexit-Partei von Nigel Farage als Abgeordnete im EU-Parlament. Quelle: epa

Auch im britischen Unterhaltungsfernsehen war Widdecombe keine Unbekannte: So trat sie etwa bei der Tanzshow "Strictly Come Dancing" und bei "Celebrity Big Brother" auf.

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