Tod von Ann Widdecombe: Erneut Mord-Verdächtiger festgenommen

Mutmaßlicher Mord an Brexit-Politikerin:Fall Ann Widdecombe: Erneut Verdächtiger festgenommen
Der rätselhafte Tod von Politikerin Ann Widdecombe hält Großbritannien in Atem. Nachdem ein 26 Jahre alter Mann wieder freigelassen wurde, gibt es nun eine neue Festnahme.
Im mutmaßlichen Mordfall um die britische Brexit-Politikerin Ann Widdecombe hat die Polizei erneut einen Verdächtigen festgenommen. Ein 28 Jahre alter Mann sei am Samstagabend in der Grafschaft South Yorkshire gefasst worden und befinde sich nun in Gewahrsam, teilte die Polizei von Devon und Cornwall mit. Bei dem Verdächtigen handle es sich um einen Briten. Die Angehörigen der Verstorbenen seien informiert worden.
Die Ermittlungen wurden demnach von der Anti-Terror-Einheit sowie der Polizei von South Yorkshire unterstützt, die die Festnahme durchführten. Derzeit gebe es noch keine Hinweise darauf, dass es sich bei der Tat um einen terroristischen Vorfall gehandelt habe, hieß es in der Mitteilung weiter. Am Sonntag wird mit weiteren Informationen gerechnet.
Zuvor war ein 26 Jahre alter Mann, der zunächst wegen Mordverdachts festgenommen wurde, wieder freigelassen worden. Der Brite sei nicht mehr Teil der Ermittlungen, hieß es darauf von der Polizei.
78-Jährige tot in ihrem Haus aufgefunden
Der rätselhafte Fall hält derzeit Großbritannien in Atem. Die 78 Jahre alte frühere Abgeordnete und Brexit-Befürworterin Widdecombe war am Donnerstag in ihrem Haus im Dartmoor in der Grafschaft Devon tot aufgefunden worden. Ihre Leiche wies schwere Verletzungen auf. Die Polizei ermittelt wegen Mordes. Sie geht davon aus, dass Widdecombe fast 24 Stunden zuvor getötet worden war. Nach der Freilassung des zunächst verdächtigten Mannes lagen jedoch vorerst keine Informationen über eine neue Spur vor.
Widdecombe war überzeugte Brexit-Befürworterin
Widdecombe war jahrelang Abgeordnete für die Konservativen im britischen Parlament und saß schließlich als überzeugte Befürworterin des Austritts aus der EU für die Brexit-Partei von Nigel Farage als Abgeordnete im Europäischen Parlament. Später war sie Sprecherin der Nachfolgepartei Reform UK. Die zum Katholizismus übergetretene Politikerin vertrat zudem ultrakonservative Ansichten. So forderte sie etwa die Wiedereinführung der Todesstrafe, sprach sich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und die Selbstbestimmung von Transpersonen über deren Geschlecht aus.
Auch im britischen Unterhaltungsfernsehen war Widdecombe keine Unbekannte: So trat sie etwa bei der Tanzshow "Strictly Come Dancing" und bei "Celebrity Big Brother" auf.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr Nachrichten aus Großbritannien
Will in Nachwahl erneut antreten:Britischer Rechtspopulist Nigel Farage legt Mandat niedermit Video0:35
Debatte um Labour-Führung:Hat Andy Burnham eine neue Vision für Großbritannien?von Sonja Dawsonmit Video1:38
Zehn Jahre nach der Abstimmung:Wie Großbritannien mit dem Brexit lebt - und leidetSonja Dawson, Londonmit Video1:39
Britischer Premierminister gibt auf:Keir Starmer will Amt spätestens in drei Monaten übergebenvon Hilke Petersenmit Video2:25