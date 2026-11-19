Das Treffen der Staatschefs aus USA, Russland und China zeigt, wer die Weltordnung bestimmt. Mit der Koalition der Willigen setzt Europa ein wichtiges Zeichen, sagt Experte Keller.

Putin und Xi würden ihr Ziel nicht erreichen, den Westen auseinanderzutreiben, erklärt Sicherheitsexperte Patrick Keller. Allerdings sei Europa bisher nicht so überzeugend aufgetreten. 19.11.2026 | 19:23 min

Beim Apec-Gipfel im chinesischen Shenzhen hat das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump, Russlands Präsident Wladimier Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping vor allem symbolische Kraft. Es zeige, wie die internationale Ordnung sich verändere, erläutert Patrick Keller, Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) bei ZDFheute live.

Sehen Sie das Interview oben in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Patrick Keller zu...

...dem Signal, das der Dreier-Gipfel sendet

Seit vielen Jahren heiße es, die Welt gerät aus den Fugen, sie verändert sich. Damit sei der schrumpfende Einfluss Europas gemeint, sagt Keller. Dafür sei heute ein Bild zu erwarten.

In dem Moment, wo wir dieses Bild sehen, wie die drei Männer zusammensitzen, haben wir ein Bild für eine veränderte internationale Ordnung. „ Patrick Keller zum Treffen von Trump, Putin und Xi

Am Rande des APEC-Gipfels sind Chinas Staatschef Xi, US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin zusammengekommen. 19.11.2026 | 1:06 min

Diese sei bestimmt von der machtpolitischen Konkurrenz der großen Staaten und davon, dass Europa nicht am Tisch sitze. Dabei stelle sich die Frage: Wen oder was repräsentieren diese drei - zwei autoritäre Herrscher und Donald Trump, "sozusagen eine lahme Ente am Ende der Fahnenstange" - eigentlich?

In Europa fühlten sich viele nicht repräsentiert, sagt Keller. Trotzdem bestimmten diese drei die Regeln der internationalen Politik.

Putin gehe es bei dem Treffen vor allem um Symbolik, sagt ZDF-Korrespondent Felix Klauser. ZDF-Korrespondentin Miriam Steimer erklärt, wieso der Gipfel für Peking bereits ein Riesenerfolg sei. 19.11.2026 | 23:33 min

Die neue Weltordnung etabliere sich dabei schleichend, "weil sie die Machtverteilung in der internationalen Ordnung verschiebt". Das habe mit den technologischen Vorsprüngen Chinas und Amerikas zu tun und mit den wirtschaftlichen Vorteilen, die sich daraus ergeben.

...der heimlich wachsenden Macht Chinas

Diese Art der Ordnung zeige sich allerdings nicht so sehr im Dreiklang zwischen den drei Mächten, "sondern vor allen Dingen im Wettbewerb zwischen China und den USA", sagt Keller. Diese Konkurrenz sei das Entscheidende, was man beobachten müsse.

Am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen hat US-Präsident Trump die guten persönlichen Beziehungen zu Chinas Staatschef Xi betont. 19.11.2026 | 0:26 min

Einer der Gründe, warum sich die USA weniger in Europa engagierten, sei, dass sie sich auf einen möglichen Krieg in Asien, z.B. in Taiwan, vorbereiten müssten.

Da spielt Putin eigentlich gar keine Rolle. „ Patrick Keller zum Machtverhältnis zwischen China und den USA

Putin sei der "nützliche Idiot Chinas", weil er dazu beigetragen habe, Europa und Amerika auseinanderzubringen und Amerika abzulenken. Währenddessen baue China eine Art globale Dominanz auf.

Das sehe man unter anderem in den Vereinten Nationen, wo China gezielt immer mehr Positionen besetze, sich Mehrheiten schaffe durch gezielte "erpresserische und abhängige Investments in Staaten Afrikas, Lateinamerikas und anderswo".

Xi arbeitet ganz strategisch und ganz langfristig mit viel Zeit an einer globalen Vormachtstellung Chinas. „ Patrick Keller über die Ziele Chinas

"Es ist ein Gipfel ohne Europa, aber mit Themen, die Europa durchaus betreffen", so ZDF-Korrespondentin Steimer über das Treffen. 19.11.2026 | 2:20 min

...dem Potential Europas im Ukraine-Konflikt

Dass Europa beim Apec-Gipfel nicht dabei ist, sei verständlich. Die sogenannte Koalition der Willigen, die sich am gleichen Tag im Kanzleramt trifft, sei eine Art Gegengipfel, um "zu verhindern, dass andere über die Ukraine hinweg entscheiden", sagt Keller.

Das Treffen in Berlin sei wichtig, um zu zeigen, dass diejenigen, die an der Seite der Ukraine stehen - und das seien nun mal in erster Linie die anderen Europäer - zusammenstehen. Man müsse zeigen, dass Putin seine Ziele, die Eroberung der Ukraine und die Spaltung Europas, nicht erreichen wird.

Putin geht es ja in der Ukraine vor allen Dingen darum, den weiteren Vormarsch der europäischen Demokratie und Lebensart zu stoppen, weil das gefährlich ist für sein eigenes Regierungsmodell. „ Patrick Keller über die Ziele Russlands

Russland nutze das Apec-Treffen zur Verzögerung, sagt ZDF-Korrespondent Felix Klauser. 19.11.2026 | 34:19 min

Dabei dürfe Europa nicht vergessen, "was für ein enormes machtpolitisches Potenzial wir haben", sagt Keller. Er nennt unter anderem den integrierten Markt und die militärische Kapazität Europas als Beispiele. "Wenn wir das zusammennehmen, unser politisches, ökonomisches, militärisches Potenzial tatsächlich zusammenlegen als Europäer, dann haben wir alle Möglichkeiten, einem vergleichsweise schwachen Russland die Stirn zu bieten."

Russland sei gefährlich, weil es aufrüstet und autoritär geführt wird, habe aber relativ wenig Grundlagen seiner Macht.

Abgesehen von den Rohstoffen gibt es eigentlich wenig, was Russland exportieren kann oder weltweit anzubieten hat. „ Patrick Keller, DGAP

Das Treffen zwischen Xi, Trump und Putin sei kein zweites Jalta, so Sicherheitsexperte Christian Mölling. Die USA und China könnten nicht alles ohne die Europäer gestalten. 19.11.2026 | 13:08 min

Quelle: ZDF