Apec-Gipfel mit Trump, Xi und Putin:"Bild für veränderte internationale Ordnung"
Das Treffen der Staatschefs aus USA, Russland und China zeigt, wer die Weltordnung bestimmt. Mit der Koalition der Willigen setzt Europa ein wichtiges Zeichen, sagt Experte Keller.
Beim Apec-Gipfel im chinesischen Shenzhen hat das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump, Russlands Präsident Wladimier Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping vor allem symbolische Kraft. Es zeige, wie die internationale Ordnung sich verändere, erläutert Patrick Keller, Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) bei ZDFheute live.
Sehen Sie das Interview oben in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Patrick Keller zu...
...dem Signal, das der Dreier-Gipfel sendet
Seit vielen Jahren heiße es, die Welt gerät aus den Fugen, sie verändert sich. Damit sei der schrumpfende Einfluss Europas gemeint, sagt Keller. Dafür sei heute ein Bild zu erwarten.
Diese sei bestimmt von der machtpolitischen Konkurrenz der großen Staaten und davon, dass Europa nicht am Tisch sitze. Dabei stelle sich die Frage: Wen oder was repräsentieren diese drei - zwei autoritäre Herrscher und Donald Trump, "sozusagen eine lahme Ente am Ende der Fahnenstange" - eigentlich?
In Europa fühlten sich viele nicht repräsentiert, sagt Keller. Trotzdem bestimmten diese drei die Regeln der internationalen Politik.
Die neue Weltordnung etabliere sich dabei schleichend, "weil sie die Machtverteilung in der internationalen Ordnung verschiebt". Das habe mit den technologischen Vorsprüngen Chinas und Amerikas zu tun und mit den wirtschaftlichen Vorteilen, die sich daraus ergeben.
...der heimlich wachsenden Macht Chinas
Diese Art der Ordnung zeige sich allerdings nicht so sehr im Dreiklang zwischen den drei Mächten, "sondern vor allen Dingen im Wettbewerb zwischen China und den USA", sagt Keller. Diese Konkurrenz sei das Entscheidende, was man beobachten müsse.
Einer der Gründe, warum sich die USA weniger in Europa engagierten, sei, dass sie sich auf einen möglichen Krieg in Asien, z.B. in Taiwan, vorbereiten müssten.
Putin sei der "nützliche Idiot Chinas", weil er dazu beigetragen habe, Europa und Amerika auseinanderzubringen und Amerika abzulenken. Währenddessen baue China eine Art globale Dominanz auf.
Das sehe man unter anderem in den Vereinten Nationen, wo China gezielt immer mehr Positionen besetze, sich Mehrheiten schaffe durch gezielte "erpresserische und abhängige Investments in Staaten Afrikas, Lateinamerikas und anderswo".
...dem Potential Europas im Ukraine-Konflikt
Dass Europa beim Apec-Gipfel nicht dabei ist, sei verständlich. Die sogenannte Koalition der Willigen, die sich am gleichen Tag im Kanzleramt trifft, sei eine Art Gegengipfel, um "zu verhindern, dass andere über die Ukraine hinweg entscheiden", sagt Keller.
Das Treffen in Berlin sei wichtig, um zu zeigen, dass diejenigen, die an der Seite der Ukraine stehen - und das seien nun mal in erster Linie die anderen Europäer - zusammenstehen. Man müsse zeigen, dass Putin seine Ziele, die Eroberung der Ukraine und die Spaltung Europas, nicht erreichen wird.
Dabei dürfe Europa nicht vergessen, "was für ein enormes machtpolitisches Potenzial wir haben", sagt Keller. Er nennt unter anderem den integrierten Markt und die militärische Kapazität Europas als Beispiele. "Wenn wir das zusammennehmen, unser politisches, ökonomisches, militärisches Potenzial tatsächlich zusammenlegen als Europäer, dann haben wir alle Möglichkeiten, einem vergleichsweise schwachen Russland die Stirn zu bieten."
Russland sei gefährlich, weil es aufrüstet und autoritär geführt wird, habe aber relativ wenig Grundlagen seiner Macht.
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