Erst die Beratungen der Pazifikstaaten, dann das Treffen mit US-Präsident Trump und Kremlchef Putin: In Shenzhen fordert Chinas Staatschef mehr Zusammenarbeit und freien Handel.

Am Rande des APEC-Gipfels in China wollen sich die Präsidenten der USA, Chinas und Russlands erstmals zu Dreier-Gesprächen treffen. Konkrete Ergebnisse werden nicht erwartet. 18.11.2026 | 2:37 min

Chinas Staatschef Xi Jinping hat beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) für mehr Zusammenarbeit geworben. Die Staaten der Region müssten Handelshemmnisse abbauen und ihre wirtschaftlichen Beziehungen vertiefen, sagte Xi vor den Staats- und Regierungschefs in der südchinesischen Millionenmetropole Shenzhen. Auch bei Künstlicher Intelligenz und beim Austausch von Daten brauche es mehr Kooperation.

Derzeit schreiten die Veränderungen, wie sie die Welt seit einem Jahrhundert nicht gesehen hat, schneller voran. „ Xi Jinping, Chinas Staatschef

Angesichts neuer Chancen und Herausforderungen müsse die Zusammenarbeit im Asien-Pazifik-Raum an die veränderte Lage angepasst werden.

ZDF-Korrespondentin Miriam Steimer berichtet vor Ort über den APEC-Gipfel und inwiefern der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine eine Rolle spielt. 18.11.2026 | 2:19 min

China und USA im KI-Wettbewerb

US-Präsident Donald Trump sagte in seiner Rede, dass die USA führend bei Künstlicher Intelligenz seien. Vor allem mit China stehen die USA im Wettbewerb.

Zuvor kamen Xi, Trump und Kremlchef Wladimir Putin sowie weitere Teilnehmer anderer Staaten zu einem Gruppenfoto zusammen. Trump begrüßte Putin wie schon bei einem Festbankett am Vorabend mit einem Handschlag. In Shenzhen treffen sich in dieser Woche die Apec-Mitglieder, die China in diesem Jahr als Gastgeberland empfängt.

Chinas Staatschef Xi, US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin treffen sich am Rande des APEC-Gipfels im chinesischen Shenzhen. Teilnehmer kündigen "großen Einfluss auf das Weltgeschehen" an. 18.11.2026 | 1:44 min

Historischer Dreiergipfel am Nachmittag

Mit Spannung werden im Laufe des Tages die bilateralen Treffen zwischen Trump und Putin sowie Trump und Xi erwartet. Im Anschluss wollen alle drei noch zu einem historischen Dreiergipfel zusammenkommen.

Russlands Präsident Wladimir Putin geht im fünften Jahr seines Angriffskriegs gegen die Ukraine geschwächt in die Treffen. Kurz vor dem Gipfel beschädigten bereits zum dritten Mal in dieser Woche ukrainische Angriffe die Brücke zu der von Russland schon 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim - ein symbolischer Schlag für Putin.

Russlands Präsident Wladimir Putin ist zum Apec-Gipfel im chinesischen Shenzhen eingetroffen. Dort werden erstmals die Staatschefs der USA, Chinas und Russlands an einem Tisch sitzen. 18.11.2026 | 1:33 min

Trump dämpft Erwartungen vor Treffen

Auch Trump steht nach der Niederlage seiner Republikaner bei den Kongresswahlen innenpolitisch unter Druck. Er dämpfte jedoch kurz vor dem Dreiergipfel die Erwartungen. Die wichtigste Botschaft des Gipfels sei bereits übermittelt worden, und das sei seine besonders enge Beziehung mit China, sagte Trump dem Sender Fox News. Xi als Gastgeber wiederum will China als politische und wirtschaftliche Führungsmacht präsentieren.

Trump will mit Xi und Putin auch über eine Verkleinerung des weltweiten Atomwaffen-Arsenals sprechen. Mit konkreten Ergebnissen wird nicht gerechnet, aber es könnte der Auftakt zu vertieften Gesprächen sein.

Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder einen neuen Abrüstungsvertrag ins Spiel gebracht. Der zwischen Russland und den USA 2010 geschlossene Vertrag New Start lief in diesem Jahr aus. New Start begrenzte die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe und die Zahl der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen.

Quelle: dpa