Nach einem ukrainischen Drohnenangriff wird der Frachter "Sparta II" in russische Gewässer geschleppt. Finnlands Regierungschef Orpo warnt vor dem Überschwappen des Krieges.

Die Sparta 2 brannte nach einem Drohnentreffer in der Ostsee nachts weiter. Einsatzkräfte bekämpften die Flammen mit Wasserwerfern. 22.11.2026 | 0:20 min

Das russische Frachtschiff "Sparta II" wird nach dem ukrainischen Drohnenangriff vom Samstag und einem Brand an Bord in russische Gewässer im Finnischen Meerbusen geschleppt. "Das Schleppen hat begonnen. Wärmebildkameras zeigen, dass einige der Container warm sind, aber das Schiff ist stabil genug", erklärte der finnische Grenzschutz am Sonntag. Das sei "die beste und sicherste Lösung für Finnland", fügte der Seesicherheitschef beim Grenzschutz, Mikko Hirvi, hinzu.

Brand nach Drohnentreffer vor Gogland

Der russische Frachter war am Samstagmorgen in internationalen Gewässern westlich der russischen Insel Gogland von einer Drohne getroffen worden, die der finnische Grenzschutz der Ukraine zuordnete. In der Folge brach ein Feuer auf der "Sparta II" aus und der Frachter trieb in finnische Gewässer ab. Die Besatzung wurde in Sicherheit gebracht, ein Seemann wurde leicht verletzt. Bei den Löscharbeiten unterstützten Schiffe aus Estland und Russland die Finnen.

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Dem Ortungsdienst MarineTraffic zufolge war die "Sparta II" am Freitagabend in St. Petersburg ausgelaufen und auf dem Weg zum Hafen von Baltijsk in der russischen Exklave Kaliningrad. Was der Frachter geladen hatte, blieb unklar. Laut der Internetseite OpenSanctions steht das Schiff unter ukrainischen und US-Sanktionen wegen des Verdachts, Militärgüter aus Syrien nach Russland transportiert zu haben.

Russische Luftraumverletzung? Finnland informiert Nato

Mehrere Stunden nach dem Angriff erklärte der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen, ein russischer Hubschrauber stehe im Verdacht, bis zu 4,1 Kilometer tief in den finnischen Luftraum eingedrungen zu sein. Die mutmaßliche Luftraumverletzung könnte im Zusammenhang mit der Drohnenattacke und den darauffolgenden Rettungs- und Überwachungsmaßnahmen stehen.

Das finnische Verteidigungsministerium informierte nach eigenen Angaben umgehend die Nato über den Vorfall. Vorübergehend wurden Einschränkungen im Luftraum sowie im östlichen Teil des Finnischen Meerbusens verhängt.

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Orpo: "Der Krieg schwappt in unsere unmittelbare Nähe über"

Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo stellte einen direkten Bezug zum russischen Angriffskrieg her. Im Onlinedienst X schrieb er:

Der Krieg schwappt in unsere unmittelbare Nähe über. Die Ukraine hat das Recht, sich gegen den Aggressor zu verteidigen. „ Petteri Orpo, Ministerpräsident von Finnland

Aus Kiew lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Die Ostsee gilt seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 als sicherheitspolitischer Brennpunkt. Während es zuletzt wiederholt zu ukrainischen Drohnenangriffen auf russische Hafenanlagen kam, werfen westliche Staaten Moskau eine "hybride Kriegsführung" in dem strategisch wichtigen Gewässer vor - unter anderem durch beschädigte Strom- und Telekommunikationskabel. Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg war Finnland 2023 der Nato beigetreten.

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Quelle: AFP