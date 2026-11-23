Russische Marschflugkörper sind nahe einer internationalen Militärübung in Polen eingeschlagen. Will Russland so den Ukraine-Unterstützern drohen?

In Nowy Lipowiec und an zwei anderen Orten in Polen schlugen in der Nacht zum 20. November russische Marschflugkörper ein. Quelle: Wojtek Jargilo / epa

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. auf 20. November) hat Russland die Zentral- und Westukraine mit Drohnen und Raketen angegriffen. In Kiew wurden drei große Brücken über den Dnipro getroffen. Auch die Regionen Luzk, Lwiw, Iwano-Frankiwsk und Tscherniwzi waren Ziele. Neben Hunderten Drohnen setzte Russland Dutzende Marschflugkörper ein, die von Flugzeugen und Schiffen gestartet wurden.

Ukrainische Behörden meldeten am Freitag für die vorausgegangenen 24 Stunden landesweit zwölf Tote und mehr als 80 Verletzte durch russische Angriffe.

Der Einschlag russischer Marschflugkörper in Polen war ein zentrales Thema beim Nato-Treffen in Berlin. Generalsekretär Rutte forderte derweil mehr Unterstützung für die Ukraine. 23.11.2026 | 1:39 min

Bereits am Dienstag (17. November) schickte Russland Dutzende Geran-2-Drohnen nach Transkarpatien im Südwesten des Landes. Die meisten flogen über die Regionen Lwiw und Iwano-Frankiwsk. Dabei könnten russische Kräfte die Standorte ukrainischer Flugabwehr erfasst haben. Mit diesen Informationen kann Russland die Drohnen und Marschflugkörper später an den Stellungen vorbeilenken.

Abfangversuch bei schlechter Sicht

Während des Großangriffs gelangten drei russische Flugkörper nach Polen. Sie schlugen bei Nowy Lipowiec, Mołodycz und Rudnik nad Sanem im Südosten des Landes ein. Verletzt wurde niemand. Zunächst war von zwei Marschflugkörpern und einer Drohne mit Strahltriebwerk die Rede.

Nato-Kampfflugzeuge, polnische F-16 und schwedische Gripen-Kampfjets, stiegen auf, schossen die Flugkörper aber nicht ab. Die schwedischen Gripen wurden vom Nato-Luftoperationszentrum in Uedem geführt. Nach Angaben des polnischen Einsatzführungskommandeurs durften die Piloten selbst über einen Abschuss entscheiden, sobald die dafür festgelegten Bedingungen erfüllt waren.

Wie umgehen mit der militärischen Bedrohung aus Russland? Diese Frage hat auch den Nato-Nordatlantikrat bei dessen Tagung in Brüssel beschäftigt. ZDF-Korrespondentin Isabelle Schaefers berichtet. 23.11.2026 | 1:13 min

Ein schwedischer Pilot konnte einen der Flugkörper nach Angaben des Kommandeurs wegen des schlechten Wetters jedoch weder mit eigenen Augen noch mit optischen Sensoren eindeutig identifizieren. Der ausgebliebene Abschuss löste in Polen Kritik aus.

Auf Antrag Polens wurde für Montag (23. November) eine Sondersitzung des Nato-Rates angesetzt. Warschau will die Luftverteidigung an der Ostflanke verstärken. Zur Debatte stehen zusätzliche Frühwarnflugzeuge und schnellere Entscheidungen über den Abschuss eindringender Flugkörper.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... gilt als führender Experte für europäische Verteidigung und transatlantische Sicherheit. Seit November 2025 ist er Direktor der europäischen Denkfabrik Edina, zuvor war er stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der DGAP und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement.

Eine Drohung an die Unterstützer der Ukraine?

Russische Flugkörper sind schon früher in Polen eingeschlagen. Diesmal fanden die Einschläge am Tag eines großen multinationalen Manövers auf dem Übungsplatz Nowa Dęba statt.

Wie Präsident Selenskyj mitteilte, ist die Ukraine für Angriffe auf zwei russische Schiffe vor der Küste Libyens verantwortlich. 23.11.2026 | 1:42 min

Bei KOALICJA 26.2 übten Soldaten aus elf Staaten die Verlegung, Versorgung und Zusammenarbeit ihrer Einheiten. Diese multinationale Truppe soll die Ukraine nach einem Waffenstillstand oder Friedensschluss unterstützen. Zu den möglichen Aufgaben gehören Ausbildung und Hilfe beim Wiederaufbau der ukrainischen Streitkräfte.

Wären die Raketeneinschläge beabsichtigt gewesen, ließen sie sich als Drohung an die beteiligten Regierungen verstehen: Auch ihre Soldaten können zum Ziel russischer Angriffe werden. Das russische Ziel wäre, die Bereitschaft der Länder zu schwächen, die Ukraine nach einer Waffenruhe mit eigenen Truppen zu unterstützen.

Polen ermittelt die Hintergründe

Am Sonntag (22. November) teilte die polnische Staatsanwaltschaft mit, dass es sich nach vorläufigen Erkenntnissen bei allen drei Flugkörpern um Ch-101 aus neuer Produktion handelte. Diese Marschflugkörper haben eine große Reichweite und sind für präzise Angriffe ausgelegt.

Das aktuelle Nato-Manöver "Freedom Shield" in Polen ist nach dem Eindringen russischer Raketen in den polnischen Luftraum laut Verteidigungsexperten dringend geboten. 23.11.2026 | 2:35 min

Dennoch können auch solche Waffen von der Flugabwehr oder durch Luft-Luft-Raketen getroffen werden und nach einer Beschädigung vom Kurs abkommen. Ob die ukrainische Abwehr die drei Flugkörper getroffen hat, muss die Untersuchung der Trümmer klären.

Die Staatsanwaltschaft will technische Defekte, Treibstoffmangel und Störungen der Navigation prüfen. Sie untersucht auch Zustand und Art der Gefechtsköpfe. Radardaten des polnischen Militärs sollen helfen, die genauen Flugwege zu rekonstruieren.

Sollten sich keine Hinweise auf Beschädigungen vor dem Einschlag finden, wäre auch das noch kein Beweis für eine russische Absicht. Hätte Russland die Marschflugkörper bewusst nach Polen gelenkt, wäre dies eine erhebliche Eskalation gegenüber der Nato. Moskau würde damit ein deutlich höheres Risiko einer direkten Konfrontation mit dem Bündnis eingehen.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog