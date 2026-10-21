Elon Musk drosselte laut Bericht Starlink in der Ukraine

Kiew klagt seit Tagen über gedrosselte Satellitenverbindungen. Laut einem Bericht des "Wall Street Journals" soll Tech-Unternehmer Elon Musk dafür verantwortlich sein.

Neben der Unterstützung ihres Landes beim EU-Gipfel sind die Ukrainer viel mehr damit beschäftigt, dass das Satellitensystem Starlink wohl gedrosselt wurde - Trump dementiert. 17.10.2026 | 3:01 min

Der US-Technologieunternehmer Elon Musk ist einem Medienbericht zufolge für die mutmaßliche Einschränkung der Satellitenkommunikation in der Ukraine verantwortlich.

Wie das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf anonyme US-Regierungsmitarbeiter sowie mit der Angelegenheit vertraute Kreise berichtete, ordnete Musk eine Einschränkung des Satelliten-Kommunikationsdienstes Starshield für die Ukraine an. Demnach begrenzte Musk die Geschwindigkeit, mit der ukrainische Geräte eine Verbindung zu dem System herstellen könnten.

Dies habe dazu geführt, dass einige ukrainische Drohnen funktionsunfähig geworden seien, hieß es in dem Bericht des "Wall Street Journals" weiter.

Musk: US-Regierung für Einschränkung verantwortlich

Der Tech-Milliardär hatte zuvor die US-Regierung für die Drosselung des Satellitennetzes seines Unternehmens SpaceX verantwortlich gemacht. Vergangene Woche erklärte er, dass "alle Begrenzungen bei Geschwindigkeit oder Nutzung" der Starshield-Systeme vom US-Militär und "letztlich" vom US-Präsidenten entschieden würden.

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US-Verteidigungsminister Pete Hegseth versicherte dagegen am Dienstag, dass das Pentagon keine Änderungen an Starshield veranlasst habe. "Wir haben nichts zurückgenommen", erklärte er. "Aus unserer Sicht hat sich nichts geändert. Wir haben keinerlei Anweisungen oder Ähnliches erteilt."

Auch US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag geäußert, er habe keine Einschränkungen für Starshield gefordert. "Ich war es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es Elon war", sagte Trump unter Verweis auf Elon Musk.

Ukrainische Armee auf Starlink-Dienste angewiesen

Kiew berichtet seit Tagen von einer Drosselung der Satelliten-Kommunikationsdienste Starlink und Starshield. Dabei wirft Kiew Washington vor, die Übertragungsgeschwindigkeit des Systems absichtlich heruntergeregelt zu haben, was Washington bestreitet.

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Der Starlink-Dienst spielt eine wichtige Rolle bei der Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte an der Front und ist auch für die Steuerung von Drohnen beziehungsweise deren Abwehr wichtig. Das System gliedert sich in den eigentlich zivilen Dienst Starlink und den militärischen Dienst Starshield. Die Ukraine nutzt beide Dienste.

Die Beziehungen zwischen Kiew und Washington hatten sich in den vergangenen Wochen stark verschlechtert. So hatte Trump ein Abkommen mit Moskau über die Lieferung von Diesel-Kraftstoff geschlossen und geplante Sanktionen gegen Russland ausgesetzt. Zudem forderte Trump die Ablösung des ukrainischen Präsidenten.

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Quelle: AFP