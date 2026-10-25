US-Midterms: Obama wirft Trump Korruption vor

Wahlkampf vor den US-Zwischenwahlen:"Überall Gold": Obama verspottet Trumps Deko im Weißen Haus
Ex-US-Präsident Barack Obama wirbt für die Demokraten und bezeichnet die Zwischenwahlen als Notbremse. Auch Trumps goldene Einrichtung im Weißen Haus nimmt er ins Visier.
Bei Wahlkampfauftritten zehn Tage vor den Zwischenwahlen in den USA hat sich der demokratische Ex-Präsident Barack Obama in den Wahlkampf eingeschaltet und US-Präsident Donald Trump attackiert.
Bei Auftritten für die Demokraten in Cleveland und Detroit warf Obama dem Republikaner am Samstag Korruption vor und verspottete dessen Politik. Die Wahl am 3. November (Midterms) sei eine "Notbremse", um "zumindest einen Teil des Wahnsinns" der Trump-Präsidentschaft einzudämmen, sagte Obama bei einer Kundgebung für den Senatskandidaten Abdul El-Sayed in Michigan.
Obama verspottet Trumps Gold-Dekoration im Weißen Haus
In Detroit betonte er, Trump interessiere sich mehr für die Renovierung des Weißen Hauses, als sich um die Sorgen der Amerikaner zu kümmern. An die Zuschauer gewandt rief er:
Trump hatte vor längerem das Oval Office mit Gold verzieren lassen und betont bei öffentlichen Terminen gerne stolz den neuen Look. Trump-Kritiker sprechen von Geltungssucht.
Obama setzte eine weitere Spitze ab: Er empfahl, dass Trump bei einem US-TV-Sender zu sehen sein sollte, der sich auf Sendungen rund um Hausbau, Inneneinrichtung und Renovierung spezialisiert hat.
Obama bezeichnete die Zeit unter Trump zudem als geprägt von Chaos, Grausamkeit, Korruption und Inkompetenz. Er attackierte Trump auch wegen dessen aggressiven Handelsstreits mit Kanada und der Androhung hoher Zölle. Obama sagte über die Kanadier: "Das sind die nettesten Menschen."
Midterms entscheiden über Mehrheiten im Kongress
Obama, der von 2009 bis 2017 Präsident war, gilt bei den Demokraten als äußerst beliebt. Sie hoffen, dass sein Einsatz ihre Anhänger für das knappe Rennen um den Senatssitz in Michigan mobilisieren kann.
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Am 3. November finden in den USA die Parlamentswahlen statt. Alle 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses und 35 der 100 Senatoren werden neu gewählt. Trumps Republikaner ringen darum, ihre knappen Mehrheiten in beiden Kammern zu verteidigen. Die oppositionellen Demokraten hoffen auf einen Sieg, um Trumps politische Vorhaben in seiner verbleibenden Amtszeit im Kongress zu erschweren.
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Insbesondere beim Repräsentantenhaus haben sie gute Chancen. Die US-Wähler nutzen die Midterms traditionell dazu, die Partei des Präsidenten abzustrafen. Trump kommt zudem in Umfragen auf historisch schlechte Zustimmungswerte, unter anderem wegen steigender Lebenshaltungskosten und des in der Bevölkerung unbeliebten Iran-Kriegs.
Trump gibt seine Stimme vorzeitig ab
In den USA können Wähler schon vor dem eigentlichen Wahltag ihre Stimme abgeben, entweder persönlich oder per Briefwahl. Trump hat immer wieder Briefwahlen kritisiert. Er bezeichnet sie als betrugsanfällig, obwohl es keinerlei Hinweise auf weitverbreiteten Wahlbetrug in den USA gibt. Schon am Samstag gab Trump seine Stimme ab. Begleitet wurde der 80-Jährige dabei von seiner Ehefrau Melania.
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