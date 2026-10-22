Midterms - Abrechnung mit Trump?:"Kann diese Wahl das alte Amerika zurückbringen?"
von Christian Hauser
Die Midterms könnten zur Abrechnung für Donald Trump werden. Warum insbesondere die Ukraine und Israel auf den Ausgang der Wahl blicken. Die Debatte im auslandsjournal-Podcast.
Anfang November wählt Amerika einen neuen Kongress. Donald Trump reist derzeit von einem umkämpften Bundesstaat zum nächsten. Dass dieser Wahlkampf für den US-Präsidenten offenbar kräftezehrend geworden ist, zeigte sich kürzlich nach einem Auftritt in Georgia.
Nachdem sich Trump von seinen Anhängern feiern lässt, verlässt er die Bühne. Seine Sicherheitsleute weisen ihn zur geöffneten Tür seiner schwarzen, gepanzerten Limousine. Doch er läuft daran vorbei. Kurz darauf geht der Ausschnitt dazu viral und die Gerüchteküche um seine Verfassung brodelt.
Es ist eine kleine Szene am Rande des Wahlkampfs, die Aufmerksamkeit erregt. Politisch geht es bei diesen Zwischenwahlen jedoch um noch viel mehr. In der aktuellen Folge des auslandsjournal-Podcasts "Der Trump-Effekt" analysieren die ZDF-Korrespondenten Katrin Eigendorf, Elmar Theveßen und Ulf Röller die aktuelle Wahlkampf-Dynamik.
Trumps Macht bleibt groß - so oder so
Obwohl der Präsident selbst gar nicht auf dem Stimmzettel steht, hat Trump die Wahl zu einer Abstimmung über sich selbst ausgerufen. Aktuelle Umfragen prognostizieren einen Denkzettel für Trump, was den ZDF-Studioleiter in Brüssel, Ulf Röller, zur Frage bringt: "Kann diese Wahl das alte Amerika zurückbringen?"
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Elmar Theveßen, Studioleiter des ZDF in Washington, betreibt jedoch Erwartungsmanagement. Selbst wenn demokratische Mehrheiten im Kongress entstünden, blieben Trumps Handlungsspielräume groß, weil für weitreichende Schritte gegen den Präsidenten Zwei-Drittel-Mehrheiten nötig wären. Daher kommt Theveßen zu dem Schluss: "Trump kann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nach dieser Wahl per Dekret weiterregieren."
Sorgen vor weiterer Polarisierung
Die Runde spricht auch über die aufgeheizte Stimmung in den USA. Die Internationale Sonderkorrespondentin des ZDF, Katrin Eigendorf, wirft die Frage auf, wie Trump mit einem für ihn ungünstigen Wahlergebnis umgehen würde. Theveßen warnt:
Dann könne sich auch Gewalt entladen, so Theveßen. "Übrigens auf beiden Seiten des politischen Spektrums." Röller bemerkt: "Trump hat noch nie ein Ergebnis angefochten, das zu seinen Gunsten ausgefallen ist."
Warum die Welt auf diese Wahl blickt
Insbesondere in Russland und der Ukraine, aber auch in Israel, dürften die Zwischenwahlen aufmerksam verfolgt werden. Ohne die Vereinigten Staaten lasse sich Israels Sicherheit auf Dauer "nicht wirklich" garantieren, sagt Eigendorf. Deshalb sei die Wahl für das Land von "sehr, sehr großer Bedeutung".
Im Podcast diskutiert die Runde auch über die Sorge, dass die Unterstützung der Ukraine durch die USA weiter abnehmen könnte. Im Fokus stehen Waffenlieferungen und Geheimdienstinformationen, auf die die Ukraine im Krieg mit Russland angewiesen ist.
Ulf Röller beschreibt die Befürchtung vieler europäischer Staaten, dass über die Zukunft der Ukraine zunehmend ohne die Ukraine selbst entschieden werden könnte. Katrin Eigendorf fasst die Lage zusammen:
Zum Ende des Podcasts überwiegt bei den drei ZDF-Korrespondenten vorsichtiger Optimismus: Millionen Amerikaner haben sich zur Wahl registriert, stehen bei Frühwahlen bereits in der Schlange und nutzen ihr Stimmrecht. Für Eigendorf ist das die eigentliche Botschaft dieser Midterms: "Die Demokratie funktioniert."
Christian Hauser ist Redakteur beim ZDF-auslandsjournal.
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