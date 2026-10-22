Die Midterms könnten zur Abrechnung für Donald Trump werden. Warum insbesondere die Ukraine und Israel auf den Ausgang der Wahl blicken. Die Debatte im auslandsjournal-Podcast.

Am 3. November wird abgerechnet: Die USA wählen. Hohe Preise und wirtschaftliche Sorgen setzen Donald Trump unter Druck. Werden die Midterms zum Votum über den Präsidenten? 21.10.2026 | 64:23 min

Anfang November wählt Amerika einen neuen Kongress. Donald Trump reist derzeit von einem umkämpften Bundesstaat zum nächsten. Dass dieser Wahlkampf für den US-Präsidenten offenbar kräftezehrend geworden ist, zeigte sich kürzlich nach einem Auftritt in Georgia.

Nachdem sich Trump von seinen Anhängern feiern lässt, verlässt er die Bühne. Seine Sicherheitsleute weisen ihn zur geöffneten Tür seiner schwarzen, gepanzerten Limousine. Doch er läuft daran vorbei. Kurz darauf geht der Ausschnitt dazu viral und die Gerüchteküche um seine Verfassung brodelt.

Es ist eine kleine Szene am Rande des Wahlkampfs, die Aufmerksamkeit erregt. Politisch geht es bei diesen Zwischenwahlen jedoch um noch viel mehr. In der aktuellen Folge des auslandsjournal-Podcasts "Der Trump-Effekt" analysieren die ZDF-Korrespondenten Katrin Eigendorf, Elmar Theveßen und Ulf Röller die aktuelle Wahlkampf-Dynamik.

Fünf Staaten stehen bei den anstehenden Midterms besonders im Fokus. Wer dort gewinnen könnte und welche Folgen die Ergebnisse für Trumps Präsidentschaft haben, analysiert ZDFheute live. 20.10.2026 | 41:58 min

Trumps Macht bleibt groß - so oder so

Obwohl der Präsident selbst gar nicht auf dem Stimmzettel steht, hat Trump die Wahl zu einer Abstimmung über sich selbst ausgerufen. Aktuelle Umfragen prognostizieren einen Denkzettel für Trump, was den ZDF-Studioleiter in Brüssel, Ulf Röller, zur Frage bringt: "Kann diese Wahl das alte Amerika zurückbringen?"

Wie bewerten die Befragten die Arbeit von Präsident Trump? ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Elmar Theveßen, Studioleiter des ZDF in Washington, betreibt jedoch Erwartungsmanagement. Selbst wenn demokratische Mehrheiten im Kongress entstünden, blieben Trumps Handlungsspielräume groß, weil für weitreichende Schritte gegen den Präsidenten Zwei-Drittel-Mehrheiten nötig wären. Daher kommt Theveßen zu dem Schluss: "Trump kann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nach dieser Wahl per Dekret weiterregieren."

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Sorgen vor weiterer Polarisierung

Die Runde spricht auch über die aufgeheizte Stimmung in den USA. Die Internationale Sonderkorrespondentin des ZDF, Katrin Eigendorf, wirft die Frage auf, wie Trump mit einem für ihn ungünstigen Wahlergebnis umgehen würde. Theveßen warnt:

Er könnte nach der Wahl großes Chaos verursachen, vielleicht sogar eine Verfassungskrise auslösen. „ Elmar Theveßen, ZDF-Studioleiter Washington

Dann könne sich auch Gewalt entladen, so Theveßen. "Übrigens auf beiden Seiten des politischen Spektrums." Röller bemerkt: "Trump hat noch nie ein Ergebnis angefochten, das zu seinen Gunsten ausgefallen ist."

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Warum die Welt auf diese Wahl blickt

Insbesondere in Russland und der Ukraine, aber auch in Israel, dürften die Zwischenwahlen aufmerksam verfolgt werden. Ohne die Vereinigten Staaten lasse sich Israels Sicherheit auf Dauer "nicht wirklich" garantieren, sagt Eigendorf. Deshalb sei die Wahl für das Land von "sehr, sehr großer Bedeutung".

Im Podcast diskutiert die Runde auch über die Sorge, dass die Unterstützung der Ukraine durch die USA weiter abnehmen könnte. Im Fokus stehen Waffenlieferungen und Geheimdienstinformationen, auf die die Ukraine im Krieg mit Russland angewiesen ist.

Nach Gesprächen mit Selenskyj in Oslo trifft US-Vermittler Witkoff Putin in St. Petersburg. "Putin hat angeboten, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und den USA wieder zu normalisieren", so ZDF-Korrespondent Felix Klauser. 21.10.2026 | 2:32 min

Ulf Röller beschreibt die Befürchtung vieler europäischer Staaten, dass über die Zukunft der Ukraine zunehmend ohne die Ukraine selbst entschieden werden könnte. Katrin Eigendorf fasst die Lage zusammen:

Trump wird nicht in Israel gefeiert. Trump wird nicht in der Ukraine gefeiert. Trump wird von Russland gefeiert. „ Katrin Eigendorf, Internationale Sonderkorrespondentin des ZDF

Zum Ende des Podcasts überwiegt bei den drei ZDF-Korrespondenten vorsichtiger Optimismus: Millionen Amerikaner haben sich zur Wahl registriert, stehen bei Frühwahlen bereits in der Schlange und nutzen ihr Stimmrecht. Für Eigendorf ist das die eigentliche Botschaft dieser Midterms: "Die Demokratie funktioniert."

Christian Hauser ist Redakteur beim ZDF-auslandsjournal.

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