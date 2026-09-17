Beim Einsturz eines Wohnhauses im Gazastreifen sind nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes 21 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sind mehrere Kinder.

Gebäude in Gaza eingestürzt - viele Tote und Verschüttete

Helfer suchen nach Verschütteten am eingestürzten Gebäude in Gaza-Stadt. Quelle: imago images

Bei einem Gebäudeeinsturz in der Stadt Gaza hat es in der Nacht palästinensischen Angaben zufolge viele Tote gegeben. Mindestens 21 Menschen, darunter auch Kinder, seien ums Leben gekommen und rund 25 weitere verletzt worden, teilte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mit.

Laut dem Sprecher des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes, Mahmud Basal, sind noch rund 100 Menschen unter den Trümmern des Wohnhauses verschüttet. Helfer suchen derzeit nach ihnen. Den Einsatzkräften fehlt es dabei jedoch an Ausrüstung und schwerem Gerät. Es wird damit gerechnet, dass die Opferzahl noch steigen könnte.

Mehr Fehlgeburten, kaum medizinische Ausrüstung: Die Lage in Gaza bleibt katastrophal – vor allem Mütter und Kinder leiden. 19.08.2026 | 6:20 min

Reporter: Nur ein Schuttberg blieb übrig

Palästinensischen Angaben zufolge war das sechsstöckige Gebäude durch israelische Angriffe im Gaza-Krieg beschädigt worden. Von dem Gebäude blieb laut Berichten von Reportern der Nachrichtenagentur AFP nur ein Schuttberg übrig.

Im Zuge des Krieges zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas stürzen immer wieder durch die Kämpfe beschädigte Gebäude ein. Israels Armee dementiert, das Gebäude während des Krieges angegriffen zu haben.

Für Kinder in Gaza ist Schwimmen mehr als nur Freizeitgestaltung: Tausende von ihnen lernen jetzt in einem Flüchtlingslager schwimmen und finden für kurze Zeit Abstand vom Krieg. 26.08.2026 | 2:11 min

60 Menschen laut Anwohnern im Haus

Laut Anwohnern haben sich mehr als 60 Menschen, vor allem im Krieg Vertriebene, in der Nacht in dem Haus aufgehalten. Der Zivilschutz teilte mit, dass auch Vertriebene in Zelten neben dem Gebäude unter den Opfern sein dürften.

Der humanitäre Koordinator der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete, Ramis Alakbarow, äußerte sich "erschüttert" über den Einsturz des Gebäudes.

Die heutige Tragödie verdeutlicht die schwerwiegenden Risiken für Familien, die in solchen Gebäuden leben, und den dringenden Bedarf an sicheren Alternativen. „ Ramis Alakbarow, UN

"Niemand sollte sein Leben riskieren müssen, nur um einen sicheren Zufluchtsort zu finden", so Alakbarow.

Israels Ministerpräsident Netanjahu soll laut der Zeitung "Haaretz" vor dem Hamas-Angriff 2023 von den Vereinigten Arabischen Emiraten gewarnt worden sein. Sein Büro weist den Bericht zurück. 08.09.2026 | 0:31 min

Israel verstärkte zuletzt Luftangriffe wieder

Seit Oktober 2025 herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe. Zuletzt hat Israel seine Luftangriffe wieder verstärkt und dabei laut eigener Darstellung gezielt ranghohe Hamas-Mitglieder ins Visier genommen.

Auslöser des Kriegs war das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel. Der Gazastreifen ist dabei großflächig zerstört worden, Hunderttausende Palästinenser haben ihr Zuhause verloren. Sie leben in provisorischen Unterkünften wie Zelten oder auch in beschädigten Gebäuden, die oftmals einsturzgefährdet sind.

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Quelle: dpa, AFP, AP