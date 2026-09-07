Israelische Angriffe im Südlibanon: Tote und Verletzte

Israelische Armee:Tote und Verletzte bei Angriffen im Südlibanon
Israelische Angriffe haben im Südlibanon mehrere Tote und Verletzte verursacht, meldet eine libanesische Nachrichtenagentur. Israel gab den Wiederaufbau der Hisbollah als Grund an.
Bei israelischen Angriffen im Südlibanon wurden offiziellen libanesischen Angaben zufolge mindestens elf Menschen getötet. Unter den Toten seien auch zwei Sanitäter, meldete die Nachrichtenagentur NNA. Mindestens fünf weitere Menschen wurden demnach verletzt. Israelische Kampfflugzeuge hätten in der Nacht unter anderem ein Wohngebäude im Raum Nabatija im südlichen Libanon angegriffen. Unter den Todesopfern seien auch zwei Kinder, berichtete NNA.
Israel: Hisbollahs Wiederaufbau-Versuche "werden nicht hingenommen"
Israel begründet die Angriffe mit einer Verletzung des Waffenruhe-Abkommens mit der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz. Die "terroristischen Aktivitäten der Hisbollah zwingen die israelischen Streitkräfte dazu, entschlossen dagegen vorzugehen", erklärte die Armee.
Das israelische Außenministerium schrieb am Montag im Onlinedienst X: "Wiederholte Drohnenangriffe. Waffenlager. Terror-Infrastruktur. Kommandozentralen in zivilen Gegenden. Die Hisbollah versucht, ihre militärischen Fähigkeiten im Südlibanon wieder aufzubauen. Diese Verstöße werden nicht hingenommen."
Beidseitige Verstöße gegen Waffenruhe
In der Nacht hatte Israels Armee auch die Bewohner des Orts Dair al-Sahrani aufgefordert, die Gegend umgehend zu verlassen. Etwa 20 Minuten später bombardierten israelische Kampfjets nach libanesischen Angaben ein Gebäude in dem Ort.
Trotz einer eigentlich geltenden Waffenruhe werfen sich Israel und die Hisbollah immer wieder Verstöße gegen die Vereinbarung vor. Israels Armee ist weiterhin im Südlibanon stationiert und führt nahezu täglich Angriffe aus. Libanesische Medien zählten dabei seit Freitag mindestens 19 Todesopfer.
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