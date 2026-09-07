Israelische Angriffe im Südlibanon: Tote und Verletzte

Israelische Angriffe haben im Südlibanon mehrere Tote und Verletzte verursacht, meldet eine libanesische Nachrichtenagentur. Israel gab den Wiederaufbau der Hisbollah als Grund an.

Israel hat seine Militärschläge im Libanon verstärkt. Bei Angriffen wurden mindestens elf Menschen getötet. Darunter waren laut der staatlichen Nachrichtenagentur NNA auch Kinder. 07.09.2026 | 0:20 min

Bei israelischen Angriffen im Südlibanon wurden offiziellen libanesischen Angaben zufolge mindestens elf Menschen getötet. Unter den Toten seien auch zwei Sanitäter, meldete die Nachrichtenagentur NNA. Mindestens fünf weitere Menschen wurden demnach verletzt. Israelische Kampfflugzeuge hätten in der Nacht unter anderem ein Wohngebäude im Raum Nabatija im südlichen Libanon angegriffen. Unter den Todesopfern seien auch zwei Kinder, berichtete NNA.

Im Südlibanon wurden bei israelischen Angriffen laut libanesischen Angaben mindestens vier Menschen getötet und 20 weitere verletzt. Die Angriffe trafen unter anderem Ziele im Raum Nabatija. 06.09.2026 | 0:17 min

Israel: Hisbollahs Wiederaufbau-Versuche "werden nicht hingenommen"

Israel begründet die Angriffe mit einer Verletzung des Waffenruhe-Abkommens mit der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz. Die "terroristischen Aktivitäten der Hisbollah zwingen die israelischen Streitkräfte dazu, entschlossen dagegen vorzugehen", erklärte die Armee.

Das israelische Außenministerium schrieb am Montag im Onlinedienst X: "Wiederholte Drohnenangriffe. Waffenlager. Terror-Infrastruktur. Kommandozentralen in zivilen Gegenden. Die Hisbollah versucht, ihre militärischen Fähigkeiten im Südlibanon wieder aufzubauen. Diese Verstöße werden nicht hingenommen."

Die EU-Verteidigungs- und Außenminister beraten in Irland über mögliche Sanktionen gegen den rechten israelischen Sicherheitsminister. Der Libanon und die Visavergabe für Russen sind auch Thema. 01.09.2026 | 3:14 min

Beidseitige Verstöße gegen Waffenruhe

In der Nacht hatte Israels Armee auch die Bewohner des Orts Dair al-Sahrani aufgefordert, die Gegend umgehend zu verlassen. Etwa 20 Minuten später bombardierten israelische Kampfjets nach libanesischen Angaben ein Gebäude in dem Ort.

Trotz einer eigentlich geltenden Waffenruhe werfen sich Israel und die Hisbollah immer wieder Verstöße gegen die Vereinbarung vor. Israels Armee ist weiterhin im Südlibanon stationiert und führt nahezu täglich Angriffe aus. Libanesische Medien zählten dabei seit Freitag mindestens 19 Todesopfer.

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Quelle: dpa, AFP