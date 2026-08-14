Iran-Krieg: US-Militär dementiert Missstände auf Flugzeugträger

"USS Abraham Lincoln" wird abgelöst:Probleme auf Flugzeugträger? US-Militär weist Klagen zurück
Verstopfte Klos, Hungerrationen, psychische Probleme: Das US-Militär dementiert Berichte über Zustände auf der "USS Abraham Lincoln". Nun soll der Flugzeugträger abgelöst werden.
Nach Berichten über Missstände auf dem lange eingesetzten Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" ist ein neuer US-Flugzeugträger auf dem Weg in den Nahen Osten. Die "USS George Washington" verließ nach Angaben der US-Marine vergangene Woche den Hafen von Da Nang in Vietnam. Der Flugzeugträger wurde seitdem zusammen mit einem Kreuzer und einem Zerstörer bei der Durchfahrt durch die Straße von Singapur gesichtet.
Das "Wall Street Journal" hatte zuvor berichtet, die "Washington" solle die "Lincoln" als einen von derzeit zwei im Nahen Osten stationierten Flugzeugträgern ersetzen.
Zuvor waren Berichte über psychische Belastungen und Versorgungsprobleme an Bord der "USS Abraham Lincoln" bekannt geworden. Der Flugzeugträger ist im Krieg gegen Iran im Einsatz. Dabei war er mehr als 260 Tage ununterbrochen auf See - so lange wie kein US-Flugzeugträger zuvor.
US-Militär: Marines bleiben widerstandsfähig
Der Flugzeugträger, so das Militär weiter, weise unter allen der US Navy eine der höchsten Wiederverpflichtungsraten der Besatzung mit 84,4 Prozent auf, teilte das für die Region zuständige US-Kommando Centcom auf der Plattform X mit. Eine solche Rate beschreibt den Anteil der Soldaten, die freiwillig weiter im Militär bleiben, nachdem ihre Vertragszeit abgelaufen ist.
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Von Centcom hieß es weiter, die Matrosen und Marines blieben widerstandsfähig und entschlossen, nachdem sie mehr als 260 Tage auf See verbracht hätten. Anders als berichtet sei kein Besatzungsmitglied an Bord des Flugzeugträgers ums Leben gekommen. Ein Matrose, der am 3. August über Bord gegangen sei, sei schnell und sicher geborgen worden, hieß es weiter.
Centcom sprach von Falschberichterstattung. Iranische Medien hatten berichtet, bei gewaltsamen Auseinandersetzungen an Bord des Flugzeugträgers seien sieben Menschen ums Leben gekommen. Die Stimmung an Bord sei angespannt.
Berichte zu fehlender Seife, verstopften Klos und psychischen Problemen
Der Senator aus dem Bundesstaat Connecticut, Richard Blumenthal, hatte die US-Regierung zuvor auf der Plattform X aufgefordert, sie solle erklären, was sie tue, um die Streitkräfte an Bord zu unterstützen. "Weitverbreitete Berichte über Versorgungsengpässe, Probleme bei den Sanitäranlagen, eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit und mehr erfordern sofortiges Handeln", hieß es weiter.
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Fehlende Seife und verstopfte Klos sind demnach nicht einmal das schlimmste Problem: Bei Soldatinnen und Soldaten sei eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit festzustellen, hieß es in der offiziellen Anfrage. Es seien "Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Außendecks" geäußert worden und, ebenfalls unschön für die Besatzung: Störungen im Postverkehr hätten dazu geführt, dass viele an das Schiff adressierte Versorgungspakete über Monate auf dem Transportweg verloren gegangen seien.
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Senator Schumer fordert Rauswurf von Hegseth
Derweil forderte der Minderheitsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, auf der Plattform X den sofortigen Rauswurf von Verteidigungsminister Pete Hegseth. Als dieser nominiert worden sei, habe jeder gewusst, dass er völlig inkompetent sei. "Jetzt zahlen unsere tapferen Matrosen dafür auf schreckliche und unfassbare Weise den Preis."
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr Nachrichten zum Iran
- Grafiken
Kosten von Kraftstoffen und Öl:Spritpreise: So viel kosten Benzin und Diesel aktuellvon Robert Meyer, Moritz Zajonzmit Video0:57
- Liveblog
Aktuelle Entwicklungen :Iran-Krieg und Nahost-Konflikt: Alle Nachrichten im Liveblog
Straße von Hormus:Iran widerspricht Trump: Meerenge bleibt blockiertmit Video0:21
Berichte über Manöver mit Catering-Wagen:Trump bestätigt heimlichen Flugzeugwechsel wegen Bedrohungmit Video0:24
- Interview
Verhandlungen über Straße von Hormus:Experte warnt vor Irans wachsendem Einflussmit Video0:30
Widersprüchliche Angaben aus Washington:Straße von Hormus laut Trump minenfreivon Jan Schneidermit Video0:21
Verhandlungen über Straße von Hormus:Trump: Iran-Diplomatie "wie eine Schachpartie"mit Video1:11
Nachrichten | heute:"Druck auf die USA erhöhen"Video1:11
Keine Drohungen mehr und Kriegsende:Straße von Hormus: Iran erweitert Forderungen an USAmit Video0:30
- FAQ
Trump weist Berichte zurück:Hoher Verbrauch im Iran-Krieg: Gehen den USA die Raketen aus?mit Video0:31
Vereinbarung zu neuer Schifffahrtsroute:Iran: Einigung mit Oman zu Straße von Hormus steht kurz bevormit Video2:50
Bericht des US-Portals "Axios":Straße von Hormus: Übergangslösung steht wohl bevormit Video0:18
Iran-Krieg:"Schämt euch": US-Minister dementiert Munitionsmangelmit Video0:24
Konzern ändert Prognose für Gesamtjahr:Lufthansa-Gewinn sinkt wegen höherer Kerosinpreise deutlichmit Video1:28
Streit über Straße von Hormus:Trump: Iran-Gespräche "laufen gerade" - Drohung an Teheranmit Video1:22
Ankündigung von Trump:Dax auf Rekordhoch - wegen möglicher USA-Iran-Gesprächemit Video0:57
Angebliche Annäherung:Trump stoppt vorerst Angriffspläne auf IranVideo0:31
Angeblich Annäherung mit Iran:Trump sagt neue Angriffswelle abmit Video0:31
Krieg gegen die Ukraine:"Richtig, dass sich die Ukraine traut"Video23:37
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Iran greift US-Stützpunkt in Jordanien anvon Thomas ReichartVideo1:32
Israels Ministerpräsident in Washington:Netanjahu lobt Treffen mit Trump im Weißen Hausmit Video1:26
Nach kurzer Angriffspause:USA: Iranische Raketenangriffe auf US-Stellungen abgewehrtmit Video0:24
Trumps Beziehung zu Israel:"Verhältnis hat Risse bekommen"Video9:42
Wahl zum UN-Generalsekreatär:Gesucht: Ein Chef für den Weltfriedenvon Armin Coerpermit Video2:41
Iran-Krieg:Trump: Iran muss Schäden an Schiffen zahlenVideo0:29