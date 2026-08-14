Iran-Krieg: US-Militär dementiert Missstände auf Flugzeugträger

Verstopfte Klos, Hungerrationen, psychische Probleme: Das US-Militär dementiert Berichte über Zustände auf der "USS Abraham Lincoln". Nun soll der Flugzeugträger abgelöst werden.

Nach neun Monaten im Einsatz berichten demokratische Abgeordnete von Engpässen und hoher Belastung auf der "USS Abraham Lincoln". Der US-Flugzeugträger soll nun laut Medien abgelöst werden. 14.08.2026 | 0:24 min

Nach Berichten über Missstände auf dem lange eingesetzten Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" ist ein neuer US-Flugzeugträger auf dem Weg in den Nahen Osten. Die "USS George Washington" verließ nach Angaben der US-Marine vergangene Woche den Hafen von Da Nang in Vietnam. Der Flugzeugträger wurde seitdem zusammen mit einem Kreuzer und einem Zerstörer bei der Durchfahrt durch die Straße von Singapur gesichtet.

Seit Wochen spitzt sich die Lage im Nahen Osten zu. Die USA haben ihre Militärpräsenz deutlich erhöht – zuletzt durch die Verlegung ihres größten Flugzeugträgers in die Region. 28.02.2026 | 1:23 min

Das "Wall Street Journal" hatte zuvor berichtet, die "Washington" solle die "Lincoln" als einen von derzeit zwei im Nahen Osten stationierten Flugzeugträgern ersetzen.

Zuvor waren Berichte über psychische Belastungen und Versorgungsprobleme an Bord der "USS Abraham Lincoln" bekannt geworden. Der Flugzeugträger ist im Krieg gegen Iran im Einsatz. Dabei war er mehr als 260 Tage ununterbrochen auf See - so lange wie kein US-Flugzeugträger zuvor.

US-Militär: Marines bleiben widerstandsfähig

Der Flugzeugträger, so das Militär weiter, weise unter allen der US Navy eine der höchsten Wiederverpflichtungsraten der Besatzung mit 84,4 Prozent auf, teilte das für die Region zuständige US-Kommando Centcom auf der Plattform X mit. Eine solche Rate beschreibt den Anteil der Soldaten, die freiwillig weiter im Militär bleiben, nachdem ihre Vertragszeit abgelaufen ist.

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Von Centcom hieß es weiter, die Matrosen und Marines blieben widerstandsfähig und entschlossen, nachdem sie mehr als 260 Tage auf See verbracht hätten. Anders als berichtet sei kein Besatzungsmitglied an Bord des Flugzeugträgers ums Leben gekommen. Ein Matrose, der am 3. August über Bord gegangen sei, sei schnell und sicher geborgen worden, hieß es weiter.

Nach Berichten über die Verlegung des Flugzeugträgers "USS Abraham Lincoln" in den Nahen Osten betont Washington, man beobachte Iran genau - auch wegen des harten Vorgehens gegen Demonstrierende. 23.01.2026 | 0:35 min

Centcom sprach von Falschberichterstattung. Iranische Medien hatten berichtet, bei gewaltsamen Auseinandersetzungen an Bord des Flugzeugträgers seien sieben Menschen ums Leben gekommen. Die Stimmung an Bord sei angespannt.

Berichte zu fehlender Seife, verstopften Klos und psychischen Problemen

Der Senator aus dem Bundesstaat Connecticut, Richard Blumenthal, hatte die US-Regierung zuvor auf der Plattform X aufgefordert, sie solle erklären, was sie tue, um die Streitkräfte an Bord zu unterstützen. "Weitverbreitete Berichte über Versorgungsengpässe, Probleme bei den Sanitäranlagen, eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit und mehr erfordern sofortiges Handeln", hieß es weiter.

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Fehlende Seife und verstopfte Klos sind demnach nicht einmal das schlimmste Problem: Bei Soldatinnen und Soldaten sei eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit festzustellen, hieß es in der offiziellen Anfrage. Es seien "Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Außendecks" geäußert worden und, ebenfalls unschön für die Besatzung: Störungen im Postverkehr hätten dazu geführt, dass viele an das Schiff adressierte Versorgungspakete über Monate auf dem Transportweg verloren gegangen seien.

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Senator Schumer fordert Rauswurf von Hegseth

Derweil forderte der Minderheitsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, auf der Plattform X den sofortigen Rauswurf von Verteidigungsminister Pete Hegseth. Als dieser nominiert worden sei, habe jeder gewusst, dass er völlig inkompetent sei. "Jetzt zahlen unsere tapferen Matrosen dafür auf schreckliche und unfassbare Weise den Preis."

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Quelle: dpa, AFP