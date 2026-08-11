Trump: Straße von Hormus vollständig von Minen geräumt

Die für den weltweiten Ölhandel zentrale Straße von Hormus ist laut US-Präsident Trump wieder frei. Seinen Aussagen zufolge seien alle Minen geräumt. Ob das stimmt, ist fraglich.

Trump erklärt die Straße von Hormus nach einer Minenräumung für befahrbar. Gleichzeitig verlangt er vom Iran Entschädigungen für Opfer und Schäden des Konflikts. 11.08.2026 | 0:21 min

Laut US-Präsident Donald Trump wurden in der gesamten Straße von Hormus Minen geräumt. Das sagte der Republikaner im Weißen Haus vor Journalisten und betonte, dass die Meerenge nun wieder für die Schifffahrt offen sei. Die USA kontrollierten demnach den für den Öltransport wichtigen Seeweg "zu 100 Prozent". Gelegentlich würde der Iran zwar noch eine Mine ablegen, diese finde man aber. Belege für seine Aussage liefert Trump wie so oft nicht - mehrere Indizien sprechen sogar dagegen.

Die Kriegsparteien ringen schon länger um die vollständige Wiedereröffnung der Straße. Der Nationale Sicherheitsrat des Irans knüpfte dies iranischen Medienberichten zufolge an Zugeständnisse der USA und ihrer Verbündeten. Der Iran beabsichtigt nach Angaben des Außenministeriums in Teheran zudem, von Handelsschiffen Gebühren für eine Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu erheben.

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Erst am Wochenende hatte Vizepräsident JD Vance ein deutlich vorsichtigeres Bild gezeichnet: Man arbeite aktuell erst daran, einen Mechanismus für sichere Schifffahrt einzurichten. Dieser schließe laut Vance sowohl eine noch ausstehende Minenräumung als auch Zusagen Irans ein, keine Handelsschiffe mehr anzugreifen. Von einer bereits abgeschlossenen, vollständigen Räumung war bei Vance keine Rede. Iran selbst hat Trumps Aussage bislang nicht kommentiert.

Pentagon war von monatelangen Räumungen ausgegangen

Wie lange eine vollständige Räumung tatsächlich dauern könnte, wurde Anfang des Jahres auch Gegenstand einer internen Kontroverse im Pentagon. Eine Einschätzung des Pentagons, über die die "Washington Post" im April berichtete, nannte einen Zeitraum von sechs Monaten, die es dauern könnte, bis alle von Iran platzierte Minen geräumt sind. Später dementierte ein Pentagon-Sprecher Schätzung jedoch wieder. "Eine sechsmonatige Sperrung der Straße von Hormus ist unmöglich und für den Minister völlig inakzeptabel", erklärte Pentagon-Sprecher Sean Parnell. Der Bericht der "Washington Post" beruhe auf einer "geheimen, nicht öffentlichen Unterrichtung", ein Großteil der Informationen sei "falsch".

Die Sechs-Monats-Schätzung war den Mitgliedern des Streitkräfte-Ausschusses des Repräsentantenhauses bei einer vertraulichen Unterrichtung mitgeteilt worden, wie die "Washington Post" berichtete. Demnach hatte der Iran möglicherweise 20 oder mehr Minen in und um die Meerenge herum ausgelegt, von denen einige mittels GPS-Technologie ferngesteuert schwimmen und dadurch schwerer zu lokalisieren seien.

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Vor dem Iran-Krieg lief der Handel weitestgehend ungestört

Vor dem Ende Februar von den USA und Israel begonnenen Krieg gegen den Iran verlief die Schifffahrt in der Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman weitestgehend ungestört. Rund ein Fünftel des weltweiten Ölbedarfs wurde durch die Straße von Hormus transportiert, die auch etwa für den Transport von Flüssiggas und Dünger zentral ist.

Nach Kriegsbeginn brachte der Iran mit Angriffen auf Schiffe und Drohungen den Schiffsverkehr fast zum Erliegen. In der Folge stiegen die Weltmarktpreise für Öl und Gas sprunghaft an. Ziel der USA ist es laut Vizepräsident Vance, beim Öl- und Gastransport durch die Straße von Hormus wieder das Vorkriegsniveau herzustellen.

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Quelle: dpa, AFP