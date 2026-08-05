Iran-Krieg: US-Regierung dementiert Bericht über Munitionsmangel

CNN berichtet von stark geschrumpften Raketenbeständen des US-Militärs im Iran-Krieg. Verteidigungsminister Hegseth spricht von einer Falschmeldung - und schießt zurück.

US-Verteidigungsminister Hegseth hat einen Bericht dementiert, wonach das US-Militär im Iran-Krieg einen Großteil seiner Abwehrraketen verbraucht habe. Quelle: AFP

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat einen CNN-Bericht zurückgewiesen, wonach fast 80 Prozent der Abwehrraketen für ein wichtiges Raketenabwehrsystem des US-Militärs im Krieg gegen Iran aufgebraucht seien.

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Hegseth, der von der US-Regierung "Kriegsminister" genannt wird, schrieb auf der Plattform X zu einem entsprechenden Banner des TV-Senders CNN: "Dieses Banner ist NICHT WAHR, @CNN. Schämt euch." Dazu postete er ein Foto der Einblendung auf einem Fernsehbildschirm. Er sprach von Fake-News-Medien.

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US-Militär warnt laut CNN vor Munitionsmangel

Der TV-Sender berichtete unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, US-Militärkommandeure hätten gewarnt, dass die Munitionsbestände des Pentagons "gefährlich niedrig" seien.

Weiter berichtete CNN unter Berufung auf zwei mit dem jüngsten Bestandsbericht vertraute Quellen, dass das US-Militär seit Kriegsbeginn fast vier Fünftel seines THAAD-Raketenbestands im Vergleich zum Vorkriegsbestand aufgebraucht und etwa die Hälfte seiner Patriot-Abfangraketen eingesetzt habe. Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) steht für ein System, das Kurz- und Mittelstreckenraketen abwehren kann.

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Thinktank schätzte Arsenal zuletzt höher

Die Denkfabrik Center For Strategic & International Studies (CSIS) in Washington schätzte noch Ende Juli, dass den USA noch bis zu knapp 830 Patriot-Abwehrraketen zur Verfügung stünden. Vor dem Krieg seien es geschätzt gut 2.300 gewesen.

Den Bestand an THAAD-Abwehrraketen vor dem Krieg bezifferte die Denkfabrik auf 452. Ende Juli seien es geschätzt noch bis zu 278 Raketen gewesen.

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Quelle: dpa