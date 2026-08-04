Lufthansa-Gewinn sinkt wegen höherer Kerosinpreise deutlich

Die Lufthansa hat im zweiten Quartal deutlich weniger verdient. Grund sind vor allem höhere Kerosinpreise. Für das Gesamtjahr hält der Konzern einen Gewinnrückgang für möglich.

Die gestiegenen Kerosinpreise drücken den Lufthansa-Gewinn im zweiten Quartal deutlich. Auch ein einwöchiger Streik im April hat das Ergebnis laut Konzern belastet. 04.08.2026 | 0:16 min

Die mit dem Iran-Krieg gestiegenen Kerosinkosten und ein einwöchiger Streik im April haben die Lufthansa im zweiten Quartal schwer belastet. Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) brach um 56 Prozent auf 383 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein, wie das Unternehmen mitteilte.

Wegen der Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Ölpreise und des Trends zu sehr kurzfristigen Buchungen schließt der Konzern einen operativen Gewinnrückgang im Gesamtjahr nicht mehr aus. Die Prognose änderte die Lufthansa auf eine Spanne von 1,7 bis 2,2 Milliarden.

Bisher hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr den Vorjahreswert von 1,96 Milliarden Euro trotz der immens gestiegenen Treibstoffkosten infolge des Kriegs "deutlich" übertreffen wollen.

Kerosinpreise und Streik belasten Lufthansa-Ergebnis

Die Lufthansa verdiente von April bis Juni trotz eines Umsatzanstiegs um acht Prozent auf 11,1 Milliarden Euro weniger als erwartet: Analysten hatten einen Gewinnrückgang auf rund 400 Millionen Euro erwartet. Die Marge sank entsprechend um fünf Prozentpunkte auf 3,4 Prozent - weit entfernt von dem mittelfristigen Ziel von acht bis zehn Prozent.

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Die höheren Kerosinpreise schlugen trotz umfangreicher Absicherung gegen Preisausschläge mit zusätzlichen Kosten von 750 Millionen Euro ins Kontor. Die sechs Streiktage der Cockpit-Beschäftigten im April belasteten das Ergebnis mit 150 Millionen Euro.

Unter dem Strich flog die Lufthansa nur noch 123 Millionen Euro Gewinn ein, ein Rückgang um 88 Prozent zum Vorjahreszeitraum, da Bewertungs- und Steuereffekte belasteten. Im vorbörslichen Handel verloren die im MDax gelisteten Lufthansa-Aktien mehr als drei Prozent.

Treibstoffkosten konnten nicht vollständig kompensiert werden

Lufthansa-Chef Spohr sprach von einem anspruchsvollen Quartal mit Krisen und geopolitischer Unsicherheit. Trotz verbesserter Auslastung und höherer Durchschnittserlöse - ein Gradmesser für die Ticketpreise - wurden die gestiegenen Treibstoffkosten nicht vollständig kompensiert.

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Die Nachfrage nach Flugreisen sei global aber ungebrochen, vor allem im Premium-Segment und auf Asien-Strecken. Die hohen Investitionen in Premium-Angebote an Bord wie die neuen Sitzplätze und mehr Zusatzservices begännen sich auszuzahlen, ergänzte Spohr.

Lufthansa rechnet mit weiterem Anstieg der Treibstoffkosten

Die gesamte Luftfahrt leidet unter dem Ende Februar begonnenen Krieg Israels und der USA gegen Iran, weil die Ölversorgung durch die Kämpfe in der Straße von Hormus massiv gestört ist und dies die Kerosinpreise in die Höhe treibt.

Die Lufthansa wird trotz preislicher Absicherung von 80 Prozent ihres Spritbedarfs härter getroffen als die anderen beiden großen europäischen Airline-Gruppen. Beim britisch-spanischen Konzern IAG sank das operative Ergebnis im zweiten Quartal um ein Viertel, bei Air France-KLM um ein Drittel. Beide schraubten das Kapazitätswachstum zurück. Ähnlich wie die Konkurrenten erwartet die Lufthansa für das Gesamtjahr einen deutlichen Anstieg der Treibstoffkosten um mehr als eine Milliarde auf 8,66 Milliarden Euro.

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Quelle: Reuters, dpa