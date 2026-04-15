Lufthansa: Flugbegleiter im Ausstand, Pilotenstreiks angekündigt

Bei der Lufthansa spitzt sich der Tarifstreit zu: Nach den Piloten legt das Kabinenpersonal wieder die Arbeit nieder. Zudem kündigte die Vereinigung Cockpit neue Streiks an.

Bereits am Montag und Dienstag hatte die Pilotengewerkschaft VC zum Streik aufgerufen, viele Maschinen der Lufthansa blieben am Boden. Quelle: AP

Passagiere der Lufthansa müssen trotz des gerade erst beendeten Pilotenstreiks auch an diesem Mittwoch mit vielen Flugausfällen rechnen. Seit Mitternacht befinden sich die rund 20.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline im Ausstand.

Zu dieser Streikwelle des fliegenden Personals bis einschließlich Donnerstag hat die Kabinengewerkschaft Ufo aufgerufen. Sie will in dem Tarifkonflikt bessere Arbeitsbedingungen im Manteltarif erreichen. Vor allem an den Drehkreuzen Frankfurt und München dürften wieder Hunderte Flüge ausfallen. Bereits am vergangenen Freitag hatte Ufo zum Streik aufgerufen.

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Piloten kündigen neue Streiks ab Donnerstag an

Zudem kündigte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) schon die nächsten Streiks bei der Lufthansa an: So soll ein Ausstand am Donnerstag und Freitag die Kerngesellschaft Lufthansa, die Frachtgesellschaft Cargo AG und die Regionalgesellschaft CityLine treffen. Der Ferienflieger Eurowings soll ferner am Donnerstag bestreikt werden.

Zur Begründung erklärte VC-Präsident Andreas Pinheiro, es gebe keinerlei Bewegung seitens der Arbeitgeber.

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Vereinigung Cockpit schlägt Schlichtung vor

Zugleich schlägt VC ein Schlichtungsverfahren vor, um den Tarifkonflikt zu lösen. "Die Situation ist festgefahren", erklärte VC-Präsident Andreas Pinheiro. "Ein Schlichtungsverfahren bietet die Chance, die bestehenden Tarifkonflikte durch einen unabhängigen Dritten zu lösen und eine weitere Eskalation zu vermeiden."

Ein Lufthansa-Sprecher erklärte, das Unternehmen sei zu einer Schlichtung bereit. "Wir bieten eine Schlichtung aller Tarifthemen im Sinne einer nachhaltigen Befriedung an", sagte der Sprecher. Das betrifft neben der betrieblichen Altersvorsorge auch die Übergangsversorgung für Piloten, die einige Jahre vor Erreichen des Rentenalters ausscheiden wollen.

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Quelle: dpa, Reuters