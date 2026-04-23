Lufthansa bittet beim Handgepäckkoffer künftig zur Kasse

Die Lufthansa schafft mit einem neuen Tarif den gratis Handgepäckkoffer auf ausgewählten Flügen ab. Wer mehr als eine kleine Tasche an Bord bringen möchte, zahlt bald drauf.

Bei Lufthansa dürfen künftig bei Kurz- und Mittelstreckenflügen keine kostenlosen Koffer mehr mit in die Kabine genommen werden. Die Koffer sollen mindestens 15 Aufpreis kosten. 23.04.2026 | 0:24 min

Die Lufthansa streicht auf ihren Kurz- und Mittelstreckenflügen die bislang kostenfreie Mitnahme eines kleinen Kabinenkoffers. Es werde bei allen Airlines der Gruppe ein neuer "Economy Basic"-Einstiegstarif eingeführt, der einen kleinen persönlichen Gegenstand wie eine Laptop-Tasche oder einen Rucksack enthalte, teilte das Unternehmen mit.

Entsprechende Tickets für zunächst ausgewählte Strecken seien ab dem 28. April für Reisen ab dem 19. Mai buchbar.

Quelle: ZDF

Lufthansa begibt sich auf Angebotsniveau der Billigflieger

Mit dem Light-Angebot begibt sich Lufthansa auf das Angebotsniveau der Air France aber auch von Billigfliegern wie Norwegian Air, Ryanair, Transavia, Volotea, Easyjet, Wizz oder Vueling.

Lufthansa begründet den Schritt mit dem veränderten Verhalten der Passagiere. Gerade für Tagesreisende bilde der neue Tarif eine "zusätzliche Wahlmöglichkeit zu einem attraktiven Einstiegspreis", teilt die Airline mit. Der persönliche Gegenstand darf höchstens 40x30x15 Zentimeter groß sein.

Damit ermöglicht die weiterentwickelte Tarifstruktur eine klare, nachvollziehbare Auswahl passend zu individuellen Bedürfnissen. „ Mitteilung der Lufthansa

Bisher war es im günstigsten Lufthansa-Tarif Economy Light üblich, die standardmäßige Handgepäcksgröße von 55x40x23 cm mit maximal acht Kilo Gewicht mitzunehmen.

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hatte vergangenes Jahr Klage gegen drei Fluggesellschaften eingereicht, weil sie Zusatzgebühren für Handgepäck erheben. Das verstoße gegen EU-Recht. 02.08.2025 | 0:22 min

Kleines Gepäck oft Zeitaufwand beim Boarding

Viele Urlaubs- und Geschäftsreisende beschränken sich auf kleines Gepäck, um den günstigsten Tarif zu buchen und nach der Ankunft ohne Wartezeiten am Gepäckband ihrer Wege zu gehen. Doch das erhöht häufig den Zeitaufwand beim Boarding, weil viel Gepäck in den Fächern verstaut werden muss und der Platz oft knapp wird.

Am Gate werden Reisende dann gebeten, die Rollkoffer doch noch einzuchecken - kostenfrei. Künftig werden für den Trolley an Bord oder im Laderaum bei der Lufthansa mindestens 15 Euro fällig.

Die Lufthansa streicht bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge. Bis Ende Mai werden täglich 120 Verbindungen entfallen. 22.04.2026 | 0:22 min

Airline-Verband lehnt Gepäck-Limits ab

Die Billigflieger-Gesellschaften sind zuletzt vom europäischen Verbraucherverband BEUC wegen ihrer strengen Handgepäckregeln abgemahnt worden. Die Verbraucherschützer wollen auch mit Prozessen erreichen, dass jeder Passagier neben dem persönlichen Gegenstand noch einen Handgepäckkoffer mit in die Kabine nehmen darf. Dies sei "angemessen".

Das lehnt unter anderem der Airline-Verband A4E ab, dem auch die Lufthansa angehört. Der Verband argumentiert, dass die Billigtarife mit einem Mini-Gepäckstück millionenfach von Konsumenten gebucht würden. Sie dürften nicht gezwungen werden, für Leistungen zu bezahlen, die sie gar nicht benötigten.

Quelle: dpa, Reuters, ZDF