Kurz- und Mittelstrecken betroffen:Lufthansa bittet beim Handgepäckkoffer künftig zur Kasse
Die Lufthansa schafft mit einem neuen Tarif den gratis Handgepäckkoffer auf ausgewählten Flügen ab. Wer mehr als eine kleine Tasche an Bord bringen möchte, zahlt bald drauf.
Die Lufthansa streicht auf ihren Kurz- und Mittelstreckenflügen die bislang kostenfreie Mitnahme eines kleinen Kabinenkoffers. Es werde bei allen Airlines der Gruppe ein neuer "Economy Basic"-Einstiegstarif eingeführt, der einen kleinen persönlichen Gegenstand wie eine Laptop-Tasche oder einen Rucksack enthalte, teilte das Unternehmen mit.
Entsprechende Tickets für zunächst ausgewählte Strecken seien ab dem 28. April für Reisen ab dem 19. Mai buchbar.
Lufthansa begibt sich auf Angebotsniveau der Billigflieger
Mit dem Light-Angebot begibt sich Lufthansa auf das Angebotsniveau der Air France aber auch von Billigfliegern wie Norwegian Air, Ryanair, Transavia, Volotea, Easyjet, Wizz oder Vueling.
Lufthansa begründet den Schritt mit dem veränderten Verhalten der Passagiere. Gerade für Tagesreisende bilde der neue Tarif eine "zusätzliche Wahlmöglichkeit zu einem attraktiven Einstiegspreis", teilt die Airline mit. Der persönliche Gegenstand darf höchstens 40x30x15 Zentimeter groß sein.
Bisher war es im günstigsten Lufthansa-Tarif Economy Light üblich, die standardmäßige Handgepäcksgröße von 55x40x23 cm mit maximal acht Kilo Gewicht mitzunehmen.
Kleines Gepäck oft Zeitaufwand beim Boarding
Viele Urlaubs- und Geschäftsreisende beschränken sich auf kleines Gepäck, um den günstigsten Tarif zu buchen und nach der Ankunft ohne Wartezeiten am Gepäckband ihrer Wege zu gehen. Doch das erhöht häufig den Zeitaufwand beim Boarding, weil viel Gepäck in den Fächern verstaut werden muss und der Platz oft knapp wird.
Am Gate werden Reisende dann gebeten, die Rollkoffer doch noch einzuchecken - kostenfrei. Künftig werden für den Trolley an Bord oder im Laderaum bei der Lufthansa mindestens 15 Euro fällig.
Airline-Verband lehnt Gepäck-Limits ab
Die Billigflieger-Gesellschaften sind zuletzt vom europäischen Verbraucherverband BEUC wegen ihrer strengen Handgepäckregeln abgemahnt worden. Die Verbraucherschützer wollen auch mit Prozessen erreichen, dass jeder Passagier neben dem persönlichen Gegenstand noch einen Handgepäckkoffer mit in die Kabine nehmen darf. Dies sei "angemessen".
Das lehnt unter anderem der Airline-Verband A4E ab, dem auch die Lufthansa angehört. Der Verband argumentiert, dass die Billigtarife mit einem Mini-Gepäckstück millionenfach von Konsumenten gebucht würden. Sie dürften nicht gezwungen werden, für Leistungen zu bezahlen, die sie gar nicht benötigten.
Aktuelle Nachrichten zur Lufthansa
Kurz- und Mittelstrecken betroffen:Lufthansa bittet beim Handgepäckkoffer künftig zur Kassemit Video0:24
Kurz- und Mittelstreckenflügen:Lufthansa streicht freien HandgepäckkofferVideo0:24
Kurzstreckenflüge betroffen:Lufthansa streicht 20.000 FlügeVideo0:22
Nach Polen, Norwegen und Co.:Lufthansa streicht 20.000 Kurzstreckenflügemit Video0:22
Mehr zu Regeln beim Handgepäck
Kontrollen durch Bodenpersonal:Flugbegleiter kritisieren Ryanair-Gepäckregelnmit Video0:22
Easyjet, Wizz Air, und Vueling:Klage wegen Extra-Kosten für HandgepäckVideo0:22
Neue Gepäckregeln:Flüssigkeiten im Handgepäck: EU ändert die Regelnmit Video0:22
Lockerung von Handgepäck-Regeln:Flughäfen erlauben künftig wohl mehr Flüssigkeitmit Video2:05