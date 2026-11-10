Große Erwartungen begleiten die Gespräche in Abu Dhabi. Doch Sicherheitsexperte Nico Lange rät dazu, auf begrenzte Vereinbarungen statt auf den großen Frieden zu setzen.

"Es ist nicht erkennbar, dass es eine Lösung gibt"

Unterhändler der Ukraine, Russlands und der USA kommen zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg zusammen. Man solle nicht auf Wunder hoffen, sagt Sicherheitsexperte Nico Lange. 09.11.2026 | 3:49 min

Die Hoffnungen sind groß, dass sich in Abu Dhabi ein Friedensweg für die Ukraine abzeichnet. Doch der Sicherheitsexperte Nico Lange bezweifelt, dass die von den USA eingefädelten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine den großen Durchbruch bringen. Im heute journal update sagte Lange:

Realistische niedrige Erwartungen sind angebracht. „ Nico Lange, Sicherheitsexperte

Russland sei weiterhin davon überzeugt, dass es die Ukraine unterwerfen will. "Es ist nicht erkennbar, dass es da eine Lösung geben könnte", sagte Lange.

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Erste Gespräche zu Ende

Die Gespräche in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate sind für zwei Tage angesetzt. Am Dienstagmittag meldete die Ukraine, dass die Gespräche für den ersten Tag beendet seien. Sie sollen morgen fortgesetzt werden.

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Sicherheitsexperte warnt davor, Gespräche zu überhöhen

Für Experten dürfte der Zwischenstand aus den Gesprächen wenig überraschend sein. Sicherheitsexperte Lange hielt die Erwartungen bereits vor Beginn des Treffens für überzogen. Er warnte:

Ich finde es auch gefährlich, dass diese Gespräche in Abu Dhabi jetzt aufgepustet werden, als würden da ganz große neue Sicherheitsordnungen verhandelt werden. „ Nico Lange, Sicherheitsexperte

Statt auf große Wunder zu hoffen, solle man lieber eine kleine Lösung erreichen wie einen teilweisen Waffenstillstand. Von da aus könne man weitersprechen.

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Zu der Sorge, dass die Ukraine Bedingungen akzeptieren könnte, die für die Europäische Union nachteilig wären, sagte Lange: Trump könne man nicht trauen, weil er womöglich Geschäfte mit Russland machen wolle - das sei nicht neu. "Aber das heißt ja nicht, wenn sich die Amerikaner was ausdenken mit den Russen, dass die Ukrainer und die Europäer das dann machen müssen." Wichtig seien nun Ergebnisse:

Die Frage ist, wie kommt man jetzt mal zu konkreten Ergebnissen. Weil dieses Herumtheoretisieren über vermeintlich große Lösungen hat den Krieg ja nicht beendet. „ Nico Lange, Sicherheitsexperte

Als konkrete Ergebnisse hält Lange etwa eine Regelung für die Exporte im Schwarzen Meer oder einen Energie-Waffenstillstand für sinnvoll. Das sei besser als "dieses Theater", das man so lange schon sehe. Die Zeit sei für US-Präsident Donald Trumps Regierung jedenfalls begrenzt. Nach den Midterms haben die Demokraten ab Januar mehr Macht im Kongress, sodass Deals schwieriger werden.

Quelle: ZDF, AFP, Reuters, dpa