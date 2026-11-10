Experte zu Ukraine-Treffen in Abu Dhabi:"Es ist nicht erkennbar, dass es eine Lösung gibt"
Große Erwartungen begleiten die Gespräche in Abu Dhabi. Doch Sicherheitsexperte Nico Lange rät dazu, auf begrenzte Vereinbarungen statt auf den großen Frieden zu setzen.
Die Hoffnungen sind groß, dass sich in Abu Dhabi ein Friedensweg für die Ukraine abzeichnet. Doch der Sicherheitsexperte Nico Lange bezweifelt, dass die von den USA eingefädelten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine den großen Durchbruch bringen. Im heute journal update sagte Lange:
Russland sei weiterhin davon überzeugt, dass es die Ukraine unterwerfen will. "Es ist nicht erkennbar, dass es da eine Lösung geben könnte", sagte Lange.
Erste Gespräche zu Ende
Die Gespräche in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate sind für zwei Tage angesetzt. Am Dienstagmittag meldete die Ukraine, dass die Gespräche für den ersten Tag beendet seien. Sie sollen morgen fortgesetzt werden.
Russlands Außenminister Sergej Lawrow lehnte einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine ab. Es sei klüger, zuerst die Grundzüge einer künftigen Sicherheitsarchitektur in Europa zu erörtern und erst danach über eine Waffenruhe in der Ukraine zu sprechen.
Sicherheitsexperte warnt davor, Gespräche zu überhöhen
Für Experten dürfte der Zwischenstand aus den Gesprächen wenig überraschend sein. Sicherheitsexperte Lange hielt die Erwartungen bereits vor Beginn des Treffens für überzogen. Er warnte:
Statt auf große Wunder zu hoffen, solle man lieber eine kleine Lösung erreichen wie einen teilweisen Waffenstillstand. Von da aus könne man weitersprechen.
Zu der Sorge, dass die Ukraine Bedingungen akzeptieren könnte, die für die Europäische Union nachteilig wären, sagte Lange: Trump könne man nicht trauen, weil er womöglich Geschäfte mit Russland machen wolle - das sei nicht neu. "Aber das heißt ja nicht, wenn sich die Amerikaner was ausdenken mit den Russen, dass die Ukrainer und die Europäer das dann machen müssen." Wichtig seien nun Ergebnisse:
Als konkrete Ergebnisse hält Lange etwa eine Regelung für die Exporte im Schwarzen Meer oder einen Energie-Waffenstillstand für sinnvoll. Das sei besser als "dieses Theater", das man so lange schon sehe. Die Zeit sei für US-Präsident Donald Trumps Regierung jedenfalls begrenzt. Nach den Midterms haben die Demokraten ab Januar mehr Macht im Kongress, sodass Deals schwieriger werden.
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