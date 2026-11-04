Große Aufmerksamkeit und Kritik können junge Sportler stark belasten. Eine Psychologin erklärt, was im Umgang mit Leistungsdruck hilft.

Versucht sich keinen Druck zu machen: Die 17 Jahre alte Judoka Jolina Reinhold (rechts). Quelle: imago

Eine Goldmedaille, große Aufmerksamkeit und plötzlich schauen deutlich mehr Menschen auf einen. Die 17 Jahre alte Judoka Jolina Reinhold gehört zu den erfolgreichsten Nachwuchsathletinnen Deutschlands. Bei den Youth Olympic Games in Dakar hat sie am Montag die erste Goldmedaille für das deutsche Team gewonnen.

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"Man merkt schon, dass jetzt mehr Leute auf mich schauen. Ich bin ein bisschen bekannter geworden, auch weil ich viel Aufmerksamkeit von den Medien bekommen habe", sagt Reinhold, die schon im Sommer U-18-Weltmeisterin wurde. Eine zusätzliche Last verspüre sie aber nicht.

Ich versuche, mir keinen Druck zu machen. Ich sage mir immer, dass ich noch ziemlich jung bin. „ Jolina Reinhold

Wie soziale Medien Druck im Nachwuchssport erzeugen

Dennoch haben schon junge Sportler nicht selten mit hohen Erwartungen und Selbstzweifeln zu tun. "Leistungsdruck gehört grundsätzlich zum Leistungssport", sagt Birte Steven-Vitense, die die deutschen Athleten bei den Youth Olympic Games psychologisch begleitet. Der Druck an sich habe sich nicht grundlegend verändert, wohl aber die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Gerade soziale Medien beeinflussten, wie junge Sportler damit umgehen.

Wenn eine Leistung nicht wie erhofft ausfällt und anschließend öffentlich kommentiert wird, kann das für junge Athleten eine erhebliche Belastung sein. „ Psychologin Birte Steven-Vitense

Ergebnisse und ihre Bewertung erreichten heute innerhalb kürzester Zeit eine große Öffentlichkeit. Hinzu kämen Schönheitsideale und Körperbilder, die das Selbstwertgefühl beeinflussen könnten. Eine Untersuchung mit 591 deutschen Nachwuchsathleten zwischen zwölf und 19 Jahren aus dem Jahr 2023 stellte Zusammenhänge zwischen längerer Social-Media-Nutzung, negativen Emotionen und problematischem Essverhalten fest.

Umso wichtiger sei es, Jugendliche für einen bewussten Umgang mit sozialen Medien zu sensibilisieren. Bei der Vorbereitung auf die Youth Olympic Games wurden deshalb auch digitale Aufmerksamkeit und mentale Gesundheit thematisiert. Das Internationale Olympische Komitee bietet zudem ein E-Learning zum bewussten Umgang mit sozialen Medien an.

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Mentale Gesundheit im Nachwuchssport stärken

"Wenn wir über Gesundheit sprechen, müssen wir körperliche, psychische und soziale Gesundheit zusammendenken", betont Steven-Vitense. Entscheidend sei, ob Athleten ein Umfeld vorfinden, in dem sie Probleme ansprechen können. Dabei gehe es nicht nur um Wettkampfdruck, sondern auch um Konflikte im Team oder Schwierigkeiten im privaten Umfeld.

Atemtechniken, Achtsamkeit und eine bewusste Neuausrichtung des Fokus können in schwierigen Situationen helfen. Entscheidend sei allerdings, solche Fähigkeiten langfristig aufzubauen.

Das ist wie im körperlichen Training: Ich muss bestimmte Fähigkeiten regelmäßig trainieren, damit ich sie in schwierigen Situationen abrufen kann. „ Psychologin Birte Steven-Vitense

Auch Vorbilder können helfen. Wenn erfolgreiche Sportler offen über ihren Umgang mit Druck sprechen, können junge Athleten davon lernen. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo etwa setzt auf Meditation, Atemübungen und Selbstreflexion und wendete die Techniken im Wettkampf mehrfach erfolgreich an.

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Psychologische Unterstützung für junge Athleten

Im Vergleich zu ihrer eigenen Zeit als Leistungsschwimmerin vor 20 Jahren gebe es heute deutlich mehr Anlaufstellen, sagt Steven-Vitense. Gerade psychische Gesundheit und der Schutz vor Gewalt hätten an Aufmerksamkeit gewonnen. In Dakar sind die Ansprechpartner rund um die Uhr erreichbar.

Die Gespräche sind vertraulich und ausdrücklich unabhängig von der sportlichen Leistung. Denn bei aller Bedeutung von Medaillen und Ergebnissen darf eines nicht aus dem Blick geraten: Junge Athleten sind mehr als ihre sportlichen Erfolge. Sie müssen sich entwickeln können - auf und neben dem Wettkampfplatz.

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