Vier Söhne, vier Beachvolleyball-Karrieren. Filo Wüst, der Jüngste der Familie, ist bei den Youth Olympic Games am Start und hofft auf eine Medaille.

Der 17-Jährige Filo ist der jüngste der vier Wüst-Brüder. Quelle: imago/Peter Weber

Der Nachname Wüst ist bestens bekannt in Beachvolleyball-Deutschland. Die vier Söhne von Oliver und Daniela Wüst sind allesamt erfolgreiche Sportler. Mio (Jahrgang 2000), Lui ( 2002), Tamo (2005) und Filo (2009) waren auf europäischer Ebene alle mindestens unter den Top vier der europäischen Nachwuchselite. Jetzt steht vor allem der 17-Jährige der Berliner Familie im Fokus bei den Olympischen Jugendspielen.

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Filo Wüst startet als U18-Weltmeister bei den Jugendspielen

Filo Wüst überzeugte bereits 2025 mit Partner Jonathan Bungert als U18-Europameister und Vize-Weltmeister. Mit Lasse Hüper gewann er im Juli dieses Jahres dann auch den U18-Weltmeistertitel, steht jetzt im Sand des Senegals und peilt wieder eine Medaille an.

Im Gespräch mit dem ZDFsportstudio beschreibt Papa Oliver Wüst Filo im Vergleich zu seinen Brüdern:

Er ist schon sehr ruhig und fokussiert. Die anderen sind teilweise extrovertierter und machen ein bisschen mehr Stimmung. „ Oliver Wüst über seinen Sohn Filo

Was Oliver Wüst aber heraushebt, ist das Selbstbewusstsein des Jüngsten seiner vier Kinder. "Wenn er zu einem Turnier fährt, sagt er auch: 'Ich will das schon auch gewinnen.'"

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Der Vater unterstützt, der Bundestrainer gibt die Taktik vor

Wenn Filo im Sand von Saly Beach steht, ist Papa Oliver auf der Tribüne und feuert an, Tipps will der Sohn von Papa nicht. Obwohl die Eltern den Jungs Beachvolleyball in die Wiege gelegt haben. Zu den Anfängen des Beachvolleyballs in Deutschland in den Neunzigern waren die Wüsts mit dabei, zählten zu den Top 30 in Deutschland und nahmen die Kids mit in Beachcamps.

Wir haben das schon mit viel Elan und auch als Leistungssport betrieben, aber natürlich nicht so professionell wie heute. „ Oliver Wüst

Für den Kurs bei den Youth Olympic Games ist Nachwuchsbundestrainer Kersten Holthausen zuständig. "Taktik, Vorgaben oder Aktivierung macht alles der Trainer. Bei organisatorischen Dingen besprechen wir uns manchmal. Zum Beispiel, wenn sie erst um 16 Uhr spielen und sich dadurch die Frage stellt, wann sie essen oder ob sie noch einmal ins Hotel zurückfahren. Aber ansonsten halte ich mich heraus", so Vater Wüst.

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Während der Spiele schlafen die Jungs bei ihren Eltern im Hotel in Saly, so spart man sich die einstündige Fahrt ins Olympische Dorf. Vor allem da die Bedingungen für die großen Jungs nicht ganz perfekt waren: "Im Olympischen Dorf sind die Betten nur ungefähr 1,90 Meter lang und es gibt keine Klimaanlage."

Was Filo Wüst von seinen Brüdern unterscheidet

Ob denn der Jüngste auch der Talentierteste ist, da gibt der Vater eine diplomatische Antwort: "Filo ist auf jeden Fall für sein Alter am weitesten. Aber die Jungs haben unterschiedliche Stärken. Der eine macht bestimmte Sachen besser, einer ist vielleicht schneller und kräftiger und springt höher, ein anderer ist größer."

Er ist im Jugendbereich für sein Alter sehr weit und macht es mittlerweile auch bei den Herren schon ganz ordentlich. „ Oliver Wüst über seinen Sohn Filo

Ob Filo am Ende wirklich erfolgreicher oder besser wird als seine Brüder, werde sich zeigen.

Die Chance, dass es ein Wüst-Sohn bis zu den Olympischen Sommerspielen der Erwachsenen schafft, ist bei so viel Talent in der Familie aber sehr groß.

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