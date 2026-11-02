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Offiziell die Nummer eins: Zverev verlässt Wien mit "besonderem Gefühl"

Offiziell die Nummer eins:Zverev verlässt Wien mit "besonderem Gefühl"

von Nils Kaben

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Alexander Zverev ist am ersten Tag der BNP Paribas Open in Paris, Frankreich

Der Ärger über das Halbfinal-Aus in Wien ist schnell vergessen: Alexander Zverev übernimmt als zweiter Deutscher nach Boris Becker offiziell die Führung in der Tennis-Weltrangliste.

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