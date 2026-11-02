Offiziell die Nummer eins:Zverev verlässt Wien mit "besonderem Gefühl"
von Nils Kaben
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Der Ärger über das Halbfinal-Aus in Wien ist schnell vergessen: Alexander Zverev übernimmt als zweiter Deutscher nach Boris Becker offiziell die Führung in der Tennis-Weltrangliste.
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