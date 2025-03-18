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Krise im Eisschnelllauf: Doppelsieg für Sonnekalb, Unmut bleibt

Krise im Eisschnelllauf:Eisschnelllauf: Doppelsieg für Sonnekalb, Unmut bleibt

von Hermann Valkyser

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Eisschnellauf, Finn Sonnekalb

Bei den Deutschen Meisterschaften im Eisschnelllauf räumt Finn Sonnekalb doppelt ab - doch die Spannungen sind weiterhin präsent. "Wir hatten permanent das Gefühl, wir sind nicht gewollt", sagt sein Trainer Harald Harnisch.

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