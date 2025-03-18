Krise im Eisschnelllauf : Eisschnelllauf: Doppelsieg für Sonnekalb, Unmut bleibt

von Hermann Valkyser 18.03.2025 | 16:33 |

Bei den Deutschen Meisterschaften im Eisschnelllauf räumt Finn Sonnekalb doppelt ab - doch die Spannungen sind weiterhin präsent. "Wir hatten permanent das Gefühl, wir sind nicht gewollt", sagt sein Trainer Harald Harnisch.