Trainer Simeone bleibt gleich, das Team wurde generalüberholt: Mit Verve strebt der Bayern-Gegner aus Madrid das Champions-League-Finale im eigenen Stadion an.

Diego Simeone im Training. Quelle: imago/Dennis Agyeman

Am Wochenende hat Diego Pablo Simeone einen Trainerrekord in La Liga eingestellt. Mit seinem 344. La-Liga-Sieg (2:0 bei Levante) zog Simeone mit Luis Aragonés als erfolgreichstem Trainer nach Siegen in der Geschichte der Liga gleich. Simeone brauchte dafür nur 565 Partien - fast 200 weniger als der ehemalige spanische Europameistertrainer.

Simeone hat eine Ära geprägt. Im Dezember wird er sein 15-jähriges Dienstjubiläum feiern. Während dieser Zeit gewann er zwei Meisterschaften und erreichte 14-mal in Folge die Qualifikation für die Champions League - bei einem Verein, der das zuvor seit Einführung des Wettbewerbs 1992 nur dreimal geschafft hatte.

Der VfB Stuttgart hat beim 1:1 gegen Atlético Madrid eine über weite Strecken sehr gute Leistung geboten. Für die Schwaben, die lange in Überzahl spielten, war sogar mehr drin. 21.10.2026 | 2:59 min

Atlético Madrid vor dem Champions-League-Duell mit Bayern

Längst ist die Teilnahme an der Königsklasse das Mindestziel im Estadio Metropolitano. Dass es wieder erreicht wird, steht fast außer Frage: Nach dem ersten Saisondrittel liegt Atlético nur zwei Punkte hinter Tabellenführer FC Barcelona, den man am Sonntag zum Spitzenspiel empfängt. In der Champions League selbst treibt Atlético eine besondere Motivation an: Das Finale findet diese Saison in der eigenen Arena statt.

Am Dienstag (21 Uhr) kommt zunächst der FC Bayern zum vierten Spieltag. Nach drei Spieltagen der Champions-League-Ligaphase hat Bayern fünf Punkte, Atlético vier. Atlético hat allerdings nach den Bayern nur noch leichtere Gegner vor sich.

Die Highlights der Partien: Atletico - Manchester United, Galatasaray - Barcelona, Arsenal - Lille, Inter - Brügge - Villarreal, Neapel, Lens - Sporting, Sabah - Slavia. 14.10.2026 | 8:56 min

Simeone äußerte am Montag seine Vorfreude auf ein "schönes und wichtiges Match" gegen "eine der besten Mannschaften Europas" und erklärte: "Ich bin dankbar für alles, was ich in diesem Klub erlebe."

Atléticos Neuaufbau nach dem Abschied von Griezmann

Damit das so bleiben kann, mussten sich die Dinge diesen Sommer allerdings ändern. Die Mannschaft ist um neue Stützen gebaut. Jahrelange Leistungsträger wie Angreifer Antoine Griezmann oder Abwehrchef José María Giménez haben den Verein verlassen oder sind wie Kapitän Koke im Mittelfeld öfter nur noch Ersatz.

Stattdessen dreht sich der Spielaufbau jetzt um Eigengewächs Pablo Barrios und Weltmeister Álex Baena. Der Offensivmann avancierte bei der WM zum spanischen Stammspieler, obwohl er bei Atlético meist nur Ersatz gewesen war. Nun hat er auch Simeone überzeugt. Auf der linken Seite bildet er ein gefährliches Tandem mit dem aus Leverkusen gekommenen Alejandro Grimaldo.

Julián Álvarez gewinnt Atléticos Fans zurück

Im Sturm begleiten nun Kang-in Lee (neu aus Paris), Jonathan David (neu aus Turin) oder Ademola Lookman (zu Jahresbeginn aus Bergamo) den argentinischen Star Julián Álvarez - wobei viele in diesem die wichtigste Ergänzung der letzten Wochen sehen.

Denn im Sommer wollte Álvarez zum FC Barcelona wechseln. Der Klub ließ ihn nicht ziehen, Álvarez wirkte geknickt, die Fans pfiffen ihn in den ersten Saisonspielen gnadenlos aus. Doch mit Kampfgeist und Toren hat er eine Versöhnung herbeigeführt. Zuletzt erhielt er erstmals wieder einhelligen Applaus von den Tribünen.

Der FC Bayern ist in der Champions League zuhause gegen den FC Arsenal nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Beide Teams verspielten dabei eine Führung. 21.10.2026 | 2:59 min

Cristian Romero als neuer Abwehrchef von Atlético Madrid

Argentinier wie Álvarez, Trainer Simeone und dessen Sohn Giuliano, rechter Flügelspieler, ist auch der neue Abwehrchef. Cristian "Cuti" Romero, von Tottenham verpflichtet, war seit langem ein Wunschspieler Atléticos.

Er strahlt Autorität, Persönlichkeit und Führungskraft aus. „ Diego Pablo Simeone über Cristian Romero

Der vor dem Bayern-Spiel allerdings angeschlagene Romero gilt als Abwehrmarschall, wie ihn der Trainer seit Diego Godín vermisst hat, einem Abwehrstützpfeiler jener Mannschaft, die unter Kapitän Gabi 2014 und 2016 ins Champions-League-Finale einzog.

Seither wartet Atlético auf eine weitere Endspielteilnahme, und lautet die immer gleiche Frage: Wird es diesmal so weit sein? Letzte Saison reichte es zu einem knappen Halbfinalaus gegen Arsenal (1:1, 0:1). Und nun, mit dem eigenen Stadion am Horizont?

"Ich hoffe, dass ich diese Frage nicht jede Woche hören muss", sagte Simeone am Montag und antwortete mit seiner Lieblingsphrase, die ihn seit Dienstantritt vor 15 Jahren begleitet:

Wir gehen von Spiel zu Spiel. „ Diego Pablo Simeone

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