Champions League: Gebeutelte Bayern reisen zu Atletico Madrid

Champions League bei Atlético:Gebeutelte Bayern reisen zu "Rabauken" nach Madrid
von Maik Rosner
Geschunden reist der FC Bayern nach Madrid ab. Die Münchner wollen dem äußerst rustikal agierenden Atlético-Team trotz vieler Ausfälle und angeschlagener Spieler Paroli bieten.
Vor sechs Jahren hatte der ehemalige Bayern-Profi Thomas Müller die Spieler von Atlético Madrid ob ihrer für die Gegner oft schmerzhaften Spielweise als "die größten Rabauken im europäischen Fußball" bezeichnet. Sechs Jahre später tritt der FC Bayern am Dienstag in der Champions League schon vor dem Anpfiff geschunden bei den Rabauken an.
Offensiv-Quartett der Bayern verletzt
Trainer Vincent Kompany kuriert nach seinem Kollaps seine Hirnhautreizung zu Hause aus. Die Offensivspieler Luis Díaz, Jamal Musiala, Ismael Saibari und Serge Gnabry sind alle verletzt.
Olise, Urbig und Neuer im Abschlusstraining dabei
Michael Olise humpelte am Samstag beim 2:2 gegen Borussia Dortmund vom Feld. Am Montag war der Flügelspieler aber mit Bandage am rechten Knie dabei.
Auch Torwart Jonas Urbig trainierte mit, nachdem er gegen den BVB ein Knie heftig gegen den Kopf bekommen und benommen gewirkt, aber durchgespielt hatte. Später klagte er über Erinnerungslücken. Ebenfalls trainierte am Montag erstmals Manuel Neuer wieder mit, nachdem er wegen einer Entzündung und Flüssigkeit im Fuß zuletzt vier Spiele verpasst hatte.
Es sind ungünstige Voraussetzungen für die Bayern, um bei Atlético anzutreten, Tabellenzweiter in Spaniens La Liga. Beim arg gebeutelten FC Bayern nehmen sie sich selbstredend trotzdem vor, den ersten von geplanten zwei Besuchen des Finalstadions dieser Champions-League-Saison erfolgreich zu gestalten. Sportvorstand Max Eberl mahnt allerdings:
Dennoch werde man versuchen, im Estadio Metropolitano die eigenen Stärken auszuspielen und bei Atlético zu gewinnen.
Von Kompanys Kollaps bis Kimmichs Trauer
Eberl verweist zwar darauf, was die gravierenden Rückschläge von Kompanys Zusammenbruch bis hin zum plötzlichen Tod von Joshua Kimmichs Vater mit einer Mannschaft machten. Zugleich empfiehlt Eberl angesichts der jüngsten Verletzungen und längeren Ausfälle von Saibari und Gnabry: "Den Kopf oben behalten, uns schütteln und auch diese Dinge wegstecken."
Bisher hätten die Mannschaft und der ganze Verein die schwerwiegenden Herausforderungen dieser Saison gut bewältigt, die durch Musialas Zusammenbrüche wegen sogenannter Absencen im Sommer ihren Anfang genommen hatten.
Nur Kane und Karl als Offensivkräfte noch beschwerdefrei
Eberl findet: "Bayern München hat in den letzten Wochen gezeigt: Wenn man zusammenrückt, kann man einiges bewegen." Das werde man auch in Madrid versuchen.
So langsam allerdings geht der derzeit von Interimstrainer Aaron Danks betreuten Mannschaft das Personal aus, vor allem in der Offensive. Beschwerdefrei zur Verfügung standen von den hauptamtlichen Angriffskräften nach dem Spiel gegen Dortmund nur noch Harry Kane und Reservist Lennart Karl.
Davies und Brown in neuen Rollen
Schon seit einiger Zeit hilft der eigentliche Linksverteidiger Alphonso Davies immer wieder vorne links aus, wo sonst Díaz spielt. In der Frühphase der Saison hatte zudem Nathaniel Brown mehrfach als Ersatzzehner auf sich aufmerksam gemacht.
Doch natürlich stößt die Improvisationskunst irgendwann an Grenzen, wenn auf mehreren Positionen kreative Lösungen mit fachfremden Kräften gefunden werden müssen. Es fügt sich ins Bild, dass sich die Kollegen für die erhoffte Resilienz an Kimmich orientieren und aufrichten sollen, der selbst noch damit beschäftigt ist, seinen Schicksalsschlag zu verarbeiten.
Kimmich als Leader der Bayern
Dennoch sei Kimmich gegen den BVB als Kapitän imponierend aufgetreten und habe die Mannschaft geführt, findet Eberl:
Auch Danks lebt Zuversicht vor. "Attack the challenge", gibt der 43-Jährige als Motto aus, was auf Englisch deutlich markanter klingt als die deutsche Entsprechung. Sie lautet: Die Herausforderung annehmen.
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